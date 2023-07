Giulio Ciccone può fare classifica al Tour de France? Fuga coraggiosa, esame Tourmalet

Un italiano è in terza posizione in classifica generale al Tour de France 2023 dopo le prime cinque, intensissime, tappe. In pochi si sarebbero aspettati un colpaccio simile e, nonostante ciò, oggi per Giulio Ciccone è rimasto l’amaro in bocca.

L’abruzzese, secondo nella frazione con arrivo a Laruns, la prima sui Pirenei, ha trovato la fuga giusta e si è disimpegnato al meglio chiudendo solo alle spalle di un super Jai Hindley, attualmente Maglia Gialla. L’azzurro però puntava ovviamente alla vittoria e non può accontentarsi di un piazzamento.

In ogni caso, grazie all’attacco odierno, il corridore della Lidl-Trek è salito fino alla terza piazza in graduatoria alle spalle del già citato Hindley e di un devastante Jonas Vingegaard, che appare il netto favorito per il Giallo a Parigi.

“Il nostro uomo di classifica rimane Skjelmose” continua a ripetere Ciccone, come ha fatto alla vigilia e anche oggi nel dopo tappa. Però l’appetito vien mangiando: domani arriverà il primo importante esame. Riuscirà a limitare i danni nel tappone del Tourmalet il giorno successivo ad un importante sforzo? Se così sarà, magari perdendo poco dai big che sicuramente attaccheranno, allora c’è veramente la grande possibilità di vedere Ciccone con un piazzamento importante a fine Tour.

Photo LiveMedia/Alberto Gardin