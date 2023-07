Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Oggi Vingegaard è andato troppo forte, io mi sento bene”

Subito un colpo di scena al Tour de France 2023. Nella prima tappa di montagna, la prima sui Pirenei, Tadej Pogacar finisce per perdere 1’04” dal rivale Jonas Vingegaard, apparso decisamente più brillante sulle dure pendenze del Col de Marie Blanque. Il distacco tra i due in classifica ora è di 53” in favore del danese.

Lo sloveno ha parlato a fine tappa ai microfoni di Eurosport: “Non è stata una giornata difficile per me, è solo che Jonas è andato veramente fortissimo sull’ultima salita. Mi sento ancora bene e spero che nei prossimi giorni riuscirò ad andare a tutta, oggi mi sono mancate le gambe solo nell’ultimo chilometro di salita”.

Poi sulla scelta di lasciar andare Jai Hindley in fuga: “All’inizio c’è stato un po’ di caos, tutti volevano andare in fuga. C’è stato un momento in cui non siamo riusciti a chiudere immediatamente e la fuga ha preso vantaggio. Poi abbiamo pensato che Hindley potesse anche prendere la maglia, ma di certo speravamo in un risultato migliore”.

Nonostante un po’ di disappunto che traspare dalla sua espressione, Pogacar non getta certo la spugna: “Ora conosco i miei limiti e la motivazione rimane altissima. Vedremo giorno per giorno come andrà e cercheremo di ottenere il massimo”.

