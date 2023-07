Tour de France 2023, Jai Hindley: “Bellissimo essere in giallo, non avevo piani. Voglio migliorare ancora”

Il colpo perfetto per Jai Hindley. L’australiano della Bora-Hansgrohe si prende il successo nella prima tappa pirenaica del Tour de France 2023 con arrivo a Laruns, e andando a vestire anche la maglia di leader della classifica generale.

Zitto zitto, senza le dovute attenzioni da parte degli altri uomini di classifica, il vincitore del Giro d’Italia 2022 si è inserito nel gruppo della fuga di giornata, mostrando una grande gamba; con lo scatto sul Col de Marie Blanque, ha preso poi il largo per poi andare a vincere in solitaria. E adesso, con il simbolo del primato indosso, un corridore come lui non è per niente da sottovalutare per un posto sul podio di Parigi, e non per qualcosa di più.

“In verità non sono arrivato con un piano quest’oggi, mi sono divertito parecchio – afferma l’australiano ai microfoni del Tour de France – essere in giallo è davvero incredibile, non ho parole. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, tutti i tifosi, chi mi ha seguito durante la mia carriera“.

Per il vincitore del Giro d’Italia 2022 ora possono nascere ambizioni di un grande piazzamento, ma per ora glissa: “Non sono arrivato con aspettative, questo è il mio primo Tour de France. Dura arrivare alla Grande Boucle con grandi aspettative, ma spero di poter continuare a migliorare“.

Foto: LaPresse