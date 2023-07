Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Non mi aspettavo questo distacco, il Tour non è finito”

Dopo due settimane di grandissimo equilibrio, di botta e risposta tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, oggi il Tour de France 2023 vive, ad inizio ultima settimana, una giornata che può risultare decisiva. Nell’unica cronometro presente sul percorso, il danese rifila ben 1’38” al suo rivale, comunque secondo all’arrivo con un vantaggio abissale su tutti gli altri “umani”.

Lo sloveno era evidentemente deluso dopo la tappa, come si evince dalle sue parole raccolte da Sporza, media belga: “Non potevo fare di meglio, ho dato tutto. Potrebbe non essere stata la mia giornata migliore. Ma il Tour non è ancora finito”. Il solito sorriso sul volto, stavolta molto meno disteso e più amaro.

Neanche lui si aspettava un distacco tale: “Jonas ha guadagnato molto tempo. Proveremo sicuramente a rimediare, anche se ovviamente sarà molto difficile. Non pensavo andasse così, ma queste cose succedono. Io sono arrivato secondo e non sono andato male comunque. Spero che domani andrà meglio”.

Dopo aver parlato in termini positivi della sua scelta di cambiare bici sulla salita, Pogacar ha concluso: “Spero che questa sia stata una giornata come quella sul Col de Marie Blanque nei Pirenei. Il giorno dopo sono stato molto meglio verso Cauterets. Ripeto: non è ancora finita, soprattutto se domani pioverà”.

Foto: LaPresse