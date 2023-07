DIRETTA F1, GP Ungheria 2023 LIVE: Ferrari davanti a tutti, Leclerc chiude in testa! Più fatica per Sainz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.05 Si chiude qui quindi il venerdì di prove libere a Budapest. Grazie per averci seguito e restate con noi per approfondimenti e interviste. Buona serata a tutti.

18.04 Di sicuro, su questa pista, l’occasione per la Ferrari è davvero importante. Non bisognerà sprecarla. Attenzione alla McLaren che sembra veramente aver effettuato un salto di qualità ed ha impressionato sulla lunga distanza.

18.03 Questa la classifica delle FP2:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:17.686 5

2 Lando NORRIS McLaren+0.015 3

3 Pierre GASLY Alpine+0.232 3

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.248 4

5 Esteban OCON Alpine+0.359 3

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.372 3

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.399 5

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.419 6

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.422 7

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.496 5

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.593 3

12 Lance STROLL Aston Martin+0.633 4

13 Alexander ALBON Williams+0.691 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.699 6

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.818 3

16 Lewis HAMILTON Mercedes+1.060 4

17 Logan SARGEANT Williams+1.150 5

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.292 4

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.431 3

20 George RUSSELL Mercedes+1.489 3

18.02 Una Ferrari che ha dato buone risposte anche sul passo gara in particolare con Leclerc. Qualche segnale preoccupante per la Red Bull, con Perez che rimane piuttosto sottotono.

18.01 Molto bene l’Alfa Romeo con Bottas in settima posizione e Zhou in nona.

18.00 Chiude in decima posizione Sainz che sicuramente ha fatto più fatica di Leclerc in queste FP2.

17.58 Alonso fa un rapido pit stop e torna in pista negli ultimi 30 secondi: ci saranno poi le prove di partenza.

17.57 Red Bull che non sembra particolarmente bilanciata: qualcosa oggi è mancato soprattutto sul giro secco. Sarà solo una pretattica in vista di domani?

17.55 Qualche difficoltà in più sul passo gara per quanto riguarda Sainz, molto incoraggiante invece Leclerc.

17.54 Hamilton con gomma gialla è crollato nel passo gara, buon inizio nella simulazione per Leclerc con gomma rossa.

17.52 Buonissimo tempo anche da parte di Valtteri Bottas con gomma media: a quattro decimi da Leclerc, il finlandese è il primo con questa mescola.

17.48 L’unico che sta lanciando un giro veloce è Guanyu Zhou.

17.46 Non migliora con gomma media Sergio Perez che rimane in terzultima posizione.

17.29 Nuovo miglior tempo fatto segnare da Lando Norris! 1:17.701 per il pilota McLaren.

17.27 Verstappen che in questo momento è il quarto pilota con gomma soft. Sicuramente sorprendente.

17.26 Verstappen ancora non si prende la leadership: terzo a 345 millesimi da Tsunoda.

17.25 Tsunoda davanti! 1:17.934: precede Hulkenberg e Stroll, tutti con gomma soft.

17.23 Albon! Davanti a tutti con gomma media: 1:18.377 per il thailandese della Williams.

17.21 Sainz davanti a Leclerc con gomma gialla: soli 30 millesimi di differenza tra i due.

17.19 Verstappen a parità di gomma inizia dietro a Sargeant di 75 millesimi, ma davanti a Perez.

17.18 Perez si mette in sesta posizione a 269 millesimi da Sargeant.

17.17 Iniziano la sessione con gomma soft entrambe le Red Bull: in pista sia Perez che Verstappen.

17.15 Entrambe le Ferrari adesso in pista con gomma gialla.

17.13 Hamilton si mette in tredicesima posizione a nove decimi da Sargeant, ma probabilmente il sette volte campione del mondo adesso sperimenterà il passo gara.

17.12 Lewis Hamilton comincia il suo primo giro con gomma media, fuori anche Carlos Sainz.

17.11 Continuano le buone risposte per la Williams: al comando c’è Sargeant e subito dietro si mette Albon, sempre con gomma morbida.

17.09 Fernando Alonso si mette in sesta posizione a quasi tre decimi da Sargeant con gomma media.

17.08 In pista invece George Russell che sta prendendo la scia di Kevin Magnussen per lanciare al meglio il suo giro.

17.07 Aggiusta il suo tempo Sargeant: 1:18.836. Ancora ai box le Red Bull e le Ferrari, così come Hamilton.

17.05 Si mette davanti con la McLaren Lando Norris: 1:19.044 il suo tempo, quattro decimi e mezzo su Sargeant.

17.04 Ricciardo sta girando con gomma media con la sua AlphaTauri: ritardo di quasi due secondi su Sargeant.

17.03 Sono già tutti in pista, la maggior parte con gomma soft.

17.00 BANDIERA VERDE! COMINCIANO LE FP2 A BUDAPEST!

16.57 Ricordiamo quelli che sono stati i tempi della prima sessione di prove libere, condizionata dalla pioggia:

1 George RUSSELL Mercedes1:38.795 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.359 4

3 Lance STROLL Aston Martin+1.218 3

4 Lando NORRIS McLaren+1.482 4

5 Fernando ALONSO Aston Martin+1.892 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.237 4

7 Charles LECLERC Ferrari+2.347 4

8GuanyuZHOUAlfa Romeo+2.568 1

9 Logan SARGEANT Williams+2.621 5

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+3.911 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.111 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+6.780 2

13 Alexander ALBON Williams+8.612 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 3

15 Carlos SAINZ Ferrari- – 4

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

17 Esteban OCON Alpine- – 3

18 Pierre GASLY Alpine- – 3

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 3

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – 3

16.54 A Budapest l’83,7% delle volte il vincitore è partito da una delle prime tre posizioni: dimostrazione del fatto che all’Hungaroring è particolarmente complicato sorpassare.

16.50 Lewis Hamilton possiede il record di vittorie e anche di pole position: il “Re Nero” è riuscito a scavalcare Michael Schumacher, issandosi a quota 8. Il britannico è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020 e 2021.

16.47 Tra i team, la scuderia più vincente in assoluto a Budapest è la McLaren, impostasi in ben 11 circostanze. Tre volte con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992) e con Hamilton (2007, 2009, 2012); in due occasioni con Mika Häkkinen (1999, 2000), mentre hanno trionfato in una singola annata Kimi Räikkonen (2005), Heikki Kovalainen (2008) e Jenson Button (2011).

16.43 Anche la Ferrari dovrà dare risposte dopo un fine settimana non semplice a Silverstone. La Rossa in Gran Bretagna è stata quarta forza dietro Red Bull, McLaren e Mercedes.

16.40 Ferrari che si è trovata piuttosto bene a Budapest negli ultimi anni: l’ultima vittoria per il Cavallino Rampante sul circuito magiaro è arrivata nel 2017, con Sebastian Vettel che si impose in una fantastica doppietta davanti a Kimi Raikkonen.

16.36 L’Hungaroring è un circuito particolarmente favorevole nella storia a Lewis Hamilton: il fuoriclasse britannico si è imposto in otto occasioni in questo contesto e con il nono successo potrebbe diventare il primo di sempre a vincere per nove volte sullo stesso tracciato.

16.33 A Budapest ha smesso di piovere ed è uscito uno spiraglio di sole: buon per tutti i piloti che potranno lavorare più accuratamente nella seconda sessione di prove libere. Difficile che riesca a tornare in pista Perez, visti i tanti danni sul lato sinistro della sua vettura.

16.30 Russell è stato il più veloce nelle FP1, ma Verstappen ha girato pochissimo così come Leclerc. Perez è finito a muro con la sua Red Bull e Sainz in testacoda.

16.27 Vedremo se i piloti potranno finalmente testare le condizioni: nelle FP1 ha spadroneggiato la pioggia insieme alle bandiere rosse causate da Sainz e Perez.

16.23 Buon pomeriggio amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE delle FP2 del GP d’Ungheria di Formula 1.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. E’ la penultima gara prima della pausa estiva.

E’ la 37a apparizione consecutiva per la Formula 1 a Budapest e il favorito principale è il vincitore del 2022, ossia Max Verstappen. L’olandese con la sua Red Bull sta dominando il Mondiale: 255 punti contro i 156 del suo compagno di scuderia Sergio Perez, secondo e piuttosto in crisi negli ultimi appuntamenti.

Il tracciato dell’Hungaroring per la sua conformazione si è adattato bene alle caratteristiche della Ferrari negli ultimi anni. Chi proverà a tornare a ruggire sarà Fernando Alonso con la sua Aston Martin dopo qualche prova non semplice: lo spagnolo ha vinto in Ungheria la prima gara della carriera nel 2003. Lewis Hamilton si è imposto ben otto volte nel circuito magiaro e proverà a diventare il primo pilota di sempre a vincere per nove volte sullo stesso circuito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Si comincia alle 17.00. Buon divertimento.

