LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: colpo doppio per Hindley, Vingegaard dà una scoppola a Pogacar! Ciccone fa sognare ed è terzo in classifica!

17.38 Domani il percorso prevede altre montagne, in una tappa anche più dura di quella odierna, con il mitico Tourmalet ed il primo arrivo in salita! Pogacar dovrà trovare il modo di recuperare se non vorrà trovarsi ancora più dietro in classifica…

17.36 Hindley ha approfittato alla perfezione di una situazione di corsa favorevole. UAE e Jumbo-Visma hanno lasciato andare un corridore troppo forte nel gruppone in fuga e dovevano aspettarsi una situazione del genere. I giallo-neri escono comunque vincitori grazie alla performance di Vingegaard e perché, a differenza del Team UAE, non hanno lavorato tutta la giornata usando tutti i corridori a disposizione.

17.34 Ecco la nuova top10 generale, con Hindley in testa ed uno splendido Ciccone al terzo posto!

1 7 ▲6 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 25 18″ 22:15:12 2 6 ▲4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 5″ 0:47 3 17 ▲14 CICCONE Giulio Lidl – Trek 8″ 1:03 4 16 ▲12 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:11 5 1 ▼4 YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 1:34 6 2 ▼4 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 16″ 1:40 7 3 ▼4 YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ ,, 8 9 ▲1 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:56 9 10 ▲1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers ,, 10 11 ▲1 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

17.32 Tappa spettacolare sui Pirenei, che dimostra ancora una volta come le dure salite possono arrivare anche nella prima settimana, senza che la corsa perda interesse. Tanti gli uomini di classifica che escono con le ossa rotte da questa frazione. A breve avremo la nuova top10 della generale.

17.30 Questa dunque la top10 odierna:

1. Jai Hindley

2. Giulio Ciccone +32”

3. Felix Gall +32”

4. Emanuel Buchmann +32”

5. Jonas Vingegaard +34”

6. Mattias Skjelmose +1’38”

7. Dani Martinez +1’38”

8. Tadej Pogacar +1’38”

9. David Gaudu +1’38”

10. Carlos Rodriguez +1’38”

17.28 Sono stati corretti alcuni tempi di transito al traguardo. Viene dato un buco a Vingegaard che prende dunque 34” e non 32 da Hindley. Il gruppo Pogacar dato a +1’38”.

17.26 Prima di tirare tutte le somme, è il momento di celebrare Jai Hindley, splendido vicnitore di una tappa bellissima! Strategia perfetta della BORA che porta in dote un colpo doppio clamoroso!

17.24 Il gruppo con Vingegaard ha tagliato il traguardo con 32” di ritardo. Quello con Pogacar arriva a 1’37” dal vincitore. Lo sloveno ha preso una scoppola da oltre un minuto!

17.22 Ciccone regola il gruppetto inseguitori ed è secondo! Vingegaard paga nel finale e chiude in fondo, ma ora quello che conta è il cronometro.

17.21 JAI HINDLEEEYYYY VINCEEE! TAPPA E MAGLIA PER L’AUSTRALIANO DELLA BORA!

17.20 L’AUSTRALIANO È SOLO! IL VINCITORE DEL GIRO 2022 STA PER COMPLETARE UN PICCOLO CAPOLAVORO!

17.20 FLAMME ROUGE! ULTIMO CHILOMETRO!

17.19 NON SCENDE IL VANTAGGIO DI HINDLEY! VITTORIA E MAGLIA GIALLA ORMAI AD UN PASSO!

17.19 2 KM AL TRAGUARDO!

17.18 Jai Hindley ha 43” sul gruppo Vingegaard-Ciccone. Il distacco del gruppo Pogacar è segnalato a 1’50”.

17.17 3 KM AL TRAGUARDO!

17.17 Pogacar si rialza e attende Yates! Altri secondi preziosissimi persi dallo sloveno!

17.16 Il cronometro dice ora 40” tra Hindley ed il gruppo Vingegaard. Il danese ha tirato giù 10” in poco più di 2 km!

17.15 Vingegaard chiede ai suoi compagni di girare e lavorare tutti insieme. Ciccone fa un turno davanti ma poi desiste. Il danese dovrà guadagnarsi ogni secondo da solo.

17.14 FINITA LA DISCESA! Hindley si invola verso il doppio obiettivo!

17.13 Vingegaard si riporta su Gall. Con lui sempre Ciccone e Buchmann. Il danese si sta sobbarcando tutto il lavoro, gli altri potrebbero approfittarne nel finale.

17.12 Altri 2 km di discesa, poi 6 km in sostanziale pianura, anche se la strada tenderà sempre leggermente verso l’alto.

17.11 Per ora il piano della BORA ha funzionato alla perfezione! Hindley mantiene il suo vantaggio in discesa!

17.10 10 KM AL TRAGUARDO DI LARUNS!

17.10 Al momento il cronometro dice 56” tra Vingegaard e Pogacar. 10” dietro allo sloveno c’è il suo compagno Adam Yates, che potrebbe anche tornare utile nel piano finale.

17.09 Felix Gall sembra il meno efficace in discesa. Un ricongiungimento da parte di Vingegaard, Ciccone e Buchmann potrebbe non essere lontano.

17.08 Hindley ha 6” di ritardo da Vingegaard in classifica, già recuperati grazie all’abbuono preso in cima al Col de Marie Blanque. Per acciuffare la Maglia Gialla gli servirà sostanzialmente arrivare davanti al danese.

17.07 Sarà discesa fino ai -6 dal traguardo. Hindley è sempre in testa, 33” di vantaggio su Gall e poco meno di un minuto su un terzetto formato da Vingegaard, Ciccone e Buchmann.

17.06 In classifica al momento Pogacar ha 11” di vantaggio su Vingegaard. Avrà qualche chilometro di discesa per provare a limitare i danni e rimanere vicino.

17.04 Vingegaard è passato al GPM con 1’03” da Hindley. 35” più dietro Pogacar con un super Kuss a ruota.

17.03 Felix Gall transita per secondo e si prende 5” di abbuono. Ciccone ancora insieme a Buchmann ma Vingegaard è già molto vicino.

17.02 VINGEGAARD STA SALENDO COME UN TRENO! Velocità doppia rispetto a Haig e Martinez, che non riesce a superare per i tanti tifosi in strada! 40” DI VANTAGGIO SU POGACAR!

17.02 HINDLEY PASSA PER PRIMO AL GPM, PRENDENDO ANCHE GLI 8” DI ABBUONO!

17.01 Il vantaggio del danese è già piuttosto consistente! Siamo solo alla quinta tappa ed è già esplosa la battaglia per la vittoria finale!

17.00 POGACAR NON RIESCE A RIMANERE A RUOTA! Lo sloveno sembra voler impostare una cronoscalata fino in cima!

16.59 ATTACCA JONAS VINGEGAAAAAAAAAAARD!

16.59 Nonostante l’accelerazione dei big, Hindley ha ancora 1’55” su Pogacar e Vingegaard! L’australiano è vicinissimo ad essere il nuovo leader della corsa!

16.58 Sta succedendo di tutto! Battaglia per la vittoria di tappa, per i secondi di abbuono e per la generale! TAPPA PAZZESCA SUI PIRENEI!

16.57 ALLUNGA HINDLEY! Gall non riesce a tenere la sua ruota! Ciccone ancora all’inseguimento!

16.56 SI STACCA ADAM YATES! Con lui anche Gaudu ed il fratello Simon! Solo Rodriguez con Pogacar, Kuss e Vingegaard!

16.55 Sono solo in 8 nel gruppo Maglia Gialla! Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Adam Yates, Carlos Rodriguez, Michael Woods, Simon Yates e David Gaudu!

16.54 La Jumbo prende in mano il gruppo che nel frattempo ha subito una grandissima selezione! Sono rimasti in pochissimi con i migliori! Van Aert viene ripreso e si mette subito a lavorare per il suo capitano.

16.53 20 KM AL TRAGUARDO! Ancora 2 km di salita, i più duri!

16.52 C’è già Rafal Majka in testa al gruppo. Pogacar ha ancora con sé solo il polacco e la Maglia Gialla Adam Yates. Tre uomini anche per la Jumbo, con Kelderman e Kuss a scortare il capitano Vingegaard. I giallo-neri hanno ancora Van Aert e Benoot più avanti sulla strada.

16.50 Giulio Ciccone si mette all’inseguimento della coppia di testa, marcato strettissimo da Buchmann. L’abruzzese sta disputando una tappa eccezionale, al momento sarebbe secondo nella generale.

16.49 L’australiano ha messo nel mirino la Maglia Gialla! In classifica ha soli 22” da Yates ed il vantaggio sul gruppo è ancora di 2’30”.

16.48 ECCO CHE ARRIVA L’ATTESO ATTACCO DI JAI HINDLEY! Rimane con lui solo Felix Gall sull’accelerazione.

16.47 Mentre si avvicina la parte più dura della salita, rimangono in testa solo Jai Hindley, Emmanuel Buchmann (BORA), Aurelien Paret-Peintre (AG2R), Giulio Ciccone (Trek) e Dani Martinez (INEOS).

16.46 Si rompe immediatamente il gruppo di testa! Rimangono in sette davanti!

16.45 Finisce qui l’avventura di Van Aert che molla appena ripreso dal gruppo. Chissà che non possa tornare utile per Vingegaard una volta riassorbito dal gruppo, distante ora solo 2’40”.

16.43 Ripresi Van Aert, Alaphilippe e Neilands! Il gruppo in fuga è di nuovo compatto, ma di certo su questa salita ci sarà grande selezione.

16.42 Continua il lavoro di Omar Fraile in testa al gruppo degli inseguitori, che ora è distante solo 15” dai tre di testa.

16.40 Si avvicina il gruppo maglia gialla, segnalato ora a 3’05”. Difficile ricucire sui fuggitivi, ma lo spazio ed il terreno per una battaglia tra gli uomini di classifica c’è di sicuro!

16.39 CI SIAMO! INIZIA IL DURISSIMO COL DE MARIE BLANQUE!

16.38 Ricordiamo che in cima al Col de Marie Blanque ci saranno anche secondi di abbuono per i primi tre a transitare al GPM: 8” al primo, 5” al secondo e 2” al terzo. In fuga ci sono diversi uomini che potrebbero essere interessati, a partire da Jai Hindley, ma anche Giulio Ciccone e Wout van Aert.

16.35 30 km al traguardo! Davanti a tutti sempre un trio composto da Krists Neilands (Israel-Premier Tech), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep). A 20” il resto dei fuggitivi. Il gruppo è segnalato ora a 3’20”.

16.34 Il finale di questa tappa è assolutamente identico alla nona frazione del Tour 2020, quella in cui un certo Tadej Pogacar centrò il suo primo successo alla corsa francese.

16.32 Il Col de Marie Blanque è una salita di 7.7 km all’8.6%. La media della pendenza è abbassata da un inizio piuttosto dolce, ma nella seconda metà la pendenza sarà costantemente in doppia cifra, con punte al 15%. Un’ascesa durissima, dove vedremo grandissima battaglia.

16.30 Discesa con strada stretta ma meno ripida della precedente e soprattutto molto più breve. Tra poco i fuggitivi saranno sul tratto di pianura che precederà il temibile Col de Marie Blanque.

16.28 Van Aert ed Alaphilippe si riportano su Neilands in discesa. Il gruppo Hindley si avvicina.

16.26 Completato il Col d’Ichere, questa la situazione in corsa: in testa Krists Neilands (Israel-Premier Tech), pochi metri dietro di lui la coppia formata da Wout Van Aert(Jumbo-Visma) e Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep). Scollina con 25” di ritardo il gruppo di inseguitori con Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gall, Clement Berthet, Aurelien Paret-Peintre (AG2R-Citroen), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Omar Fraile, Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rigoberto Uran, Esteban Chaves (EF Education-Easypost), Jack Haig (Bahrain-Victorious), Jai Hindley, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Matteo Jorgenson e Gregor Muhlberger (Movistar). Il ritmo di Marc Soler ha riportato il gruppo maglia gialla a 3’35”.

16.23 Accelerazione di Alaphilippe in vista della cima della salita. Van Aert lo segue.

16.22 1 km allo scollinamento del Col d’Ichere, penultima salita di giornata.

16.21 Nel gruppo inseguitori ora è Omar Fraile della INEOS a fare l’andatura. Dietro di lui il terzetto della AG2R: Gall, Berthet e Paret-Peintre.

16.19 Continua con convinzione Krists Neilands. Van Aert ed Alaphilippe non sono riusciti veramente ad avvicinarsi da quando è iniziaa la salita. Lo stesso vale anche per gli altri inseguitori.

16.17 Una tappa veramente interessante e spettacolare fin ora. Nei 40 km che rimangono prima del traguardo può ancora accadere di tutto.

16.15 Iniziano i 4,2 km al 7% del Col d’Ichere. Neilands in testa con 17” su Van Aert ed Alaphilippe. Gli altri inseguitori sono a 40”. Il gruppo a 3’45”.

16.14 Nel frattempo il gap del gruppo Maglia Gialla, guidato sempre dalla UAE, è sceso a 3’50”. Di certo le scaramucce nel gruppo di testa aiutano la causa del team di Pogacar e Yates.

16.13 Ora provano ad allungare Van Aert ed Alaphilippe! I due provano ad anticipare la salita ed a riportarsi su Neilands.

16.11 Lo stesso Hindley si occupa di chiudere il gap. Fino a qui per lui è stato tutto semplice, da qui alla fine dovrà lavorare per ogni secondo che vorrà guadagnare sugli altri uomini di classifica.

16.10 Il gruppo degli inseguitori si spezza di nuovo: rimangono nel secondo troncone Hindley, Van Aert, Chaves ed Alaphilippe.

16.09 5 km all’attacco della seconda salita di giornata nonché la più semplice. Il Col d’Ichere è un GPM di 3a categoria, 4,2 km al 7%. Pendenze dure negli ultimi km di salita.

16.07 Nel frattempo Krists Neilands (Israel-Premier Tech), ha preso un vantaggio di 25” sui suoi ex compagni di fuga.

16.06 50 KM AL TRAGUARDO DI LARUNS!

16.04 Lavoro assolutamente encomiabile da parte di Laengen in testa al gruppo. Sono tantissimi chilometri che il norvegese sta spingendo a tutta.

16.02 Al momento Wout van Aert è nuovamente maglia gialla virtuale. L’uomo più pericoloso per chi punta alla classifica finale però è ovviamente Jai Hindley, che ha solo 6” da recuperare al belga.

16.00 Ora è il turno di Neilands di attaccare. Il lettone della Israel prova ad allungare, il resto dei fuggitivi sembra lasciar fare per ora.

15.59 In gruppo è sempre la UAE a dettare il ritmo e comandare l’inseguimento, ma per ora il distacco non scende. Se la strategia delle altre squadre era quella di far affaticare i compagni di Pogacar, sembrerebbe che l’obiettivo per ora è stato raggiunto.

15.57 La composizione del gruppo di testa a 55 chilometri dal traguardo: Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gall (AG2R-Citroen), Wout Van Aert, Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Omar Fraile, Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rigoberto Uran, Esteban Chaves (EF Education-Easypost), Jack Haig (Bahrain-Victorious), Jai Hindley, Emanuel Bichmann (Bora-Hansgrohe), Clement Berthet (AG2R-Citroen), Matteo Jorgenson, Gregor Muhlberger (Movistar) e Krists Neilands (Israel-Premier Tech). Si rilancia l’andatura in questo tratto di leggera discesa. Gruppo segnalato a 4’10”.

15.54 Rientra Alaphilippe, assieme ad Esteban Chaves (EF Education-Easypost) e Clement Berthet (AG2R-Citroen), e si mette in testa a rilanciare l’azione.

15.51 Intanto c’è anche il gruppo Alaphilippe segnalato a 20” dalla testa della corsa. Percorsi 100 chilometri, ne mancano poco più di 62 al traguardo!

15.48 Leggero gesto di stizza per Ciccone sullo scollinamento al Col de Soudet. Deve tranquillizzarsi, la maglia a pois non si vince mica alla quinta tappa…

15.45 Gruppo che scollina ora sul Col de Soudet a 4′ dalla testa della corsa, composta da Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gall (AG2R-Citroen), Omar Fraile, Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rigoberto Uran (EF Education-Easypost), Jack Haig (Bahrain-Victorious), Jai Hindley, Emaniel Bichmann (Bora-Hansgrohe), Matteo Jorgenson (Movistar) e Krists Neilands (Israel-Premier Tech). Gruppetto con Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) e Gregor Muhlberger (Movistar) che si sta riagganciando.

15.40 Gall ripreso in questa discesa, assai larga. A fare l’andatura è Dani Martinez, sono rimasti una decina nel gruppo di testa.

15.39 Si è completamente sgretolato il gruppetto di testa. Gall conserva una decina di secondi sui vecchi compagni di fuga, ma ipotizziamo che fra poco possa farsi riprendere dai superstiti.

15.37 Gall passa per primo sul Col de Soudet avvolto dalla nebbia e guadagna 20 punti per la classifica GPM. Secondo Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers) su Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

15.35 Dietro Ciccone, Neilands, Hindley e Martinez sono a una ventina di secondi. Sembra fatta per l’austriaco.

15.34 Sembra buono lo scatto dell’austriaco a poco più di 1000 metri dal GPM, lui che al Giro di Svizzera si è comportato benissimo quando la strada saliva.

15.33 Altra menata di Gall! E Ciccone prova a chiudere ma rimane una trentina di metri indietro!

15.32 Allunga Felix Gall (Ag2R Citroen) a 2000 metri dallo scollinamento, Ciccone gli si aggancia alle spalle con Hindley e Krists Neilands.

15.31 Ripresi Van Aert e Campenaerts, si mette Giulio Ciccone a fare selezione in un tratto al 16%! Alle sue spalle Hindley.

15.30 Anche perché Vegard Stake Laengen, l’uomo al momento deputato a tirare il gruppo in casa UAE Team Emirates, sembra già vicino alla riserva di energie.

15.28 Soler si è staccato non perché non ce la facesse, ma per dare una mano a Tadej Pogacar nelle fasi più calde di giornata. Mancano poco più di tre chilometri alla vetta del Col de Soudet.

15.25 Si staccano alcuni uomini dal gruppo di inseguitori, ripresi ad esempio Pedersen, Soler, Houle, Laporte e Cavagna.

15.22 Si stacca intanto Matteo Trentin, dopo aver tirato per parecchio tempo.

15.19 Il gruppo maglia gialla segnalato a 3’10”. Non ci sono scossoni al momento, con la UAE Team Emirates sempre a tirare.

15.16 Intanto Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Victor Campenaerts (Lotto Dstny) mantengono una trentina di secondi sul gruppo di inseguitori.

15.14 In gruppo si stanno staccando soltanto i velocisti. Si vede nelle ultime posizioni Victor Lafay (Cofidis), quarto in classifica generale. Ma non è il suo compito curare un piazzamento di prestigio…

15.11 C’è la UAE Team Emirates a fare l’andatura nel gruppo maglia gialla, tirato da Matteo Trentin. Plotone segnalato a 2’55” dalla testa della corsa.

15.09 Intanto al lavoro c’è Juan Pedro Lopez, che sta lavorando per Giulio Ciccone! L’abruzzese sembra avere la gamba giusta.

15.07 Pedersen ha raggiunto l’obiettivo dei punti per la maglia verde, quindi si fa riassorbire in tutta tranquillità dagli altri attaccanti.

15.05 Van Aert fa l’andatura in testa e mette alle corde Mads Pedersen, che si stacca. Con lui il solo Campenaerts.

15.03 Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep) a fare l’andatura nel gruppo inseguitore.

15.00 Per ora il gruppo sale del proprio passo, rimanendo a 2’40” dal trittico di testa. Si avvicinano invece gli altri inseguitori, a 35”.

14.58 La prima parte è abbastanza agevole per Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Mads Pedersen (Lidl-Trek).

14.55 Inizia il Col de Soudet! 15,2 km ad oltre il 7% di pendenza media, con alcuni tratti sull’11-12%!

14.53 Interessante che nel gruppone all’inseguimento ci siano giocatori come Jai Hindley e Giulio Ciccone, due che in salita ci sanno andare…

14.50 Il Col de Soudet sarà la prima montagna Hors Categorie di questa Grande Boucle.

14,47 Fra poco inizierà la prima, vera salita di questo Tour. Difficile cche si veda già lotta, siamo lontani dal traguardo. Ma capiremo un po’ le condizioni dei migliori in salita.

14.44 Superati i -100 dal traguardo.

14.41 Ribadiamo la testa della corsa, con Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). A 1’05” il gruppo con dentro Tiesj Benoot, Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Felix Großschartner e Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile e Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama – FDJ), Esteban Chaves e Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen e Remi Cavagna (Soudal – Quick Step), Jack Haig (Bahrain – Victorious), Jai Hindley, Emmanuel Buchmann e Patrick Konrad (BORA – hansgrohe), Giulio Ciccone, Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek), Clement Berthet, Felix Gall e Aurelian Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Bryan Coquard (Cofidis), Matteo Jorgenson e Gregor Mühlberger (Movistar Team), Chris Hamilton (Team dsm – firmenich), Hugo Houle e Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Maxim van Gils (Lotto Dstny), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Torstein Traeen (Uno-X Pro Cycling Team) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), a 2’40” il gruppo.

14.38 Intanto immagini su Quinn Simmons, caduto in precedenza: tuta strappata e parecchie escoriazioni…

14.35 Una quindicina di chilometri e inizierà il Col de Soudet, che torna nel percorso dopo tre anni. L’ultimo a passare in vetta fu Marc Hirschi.

14.32 Ancora 106 chilometri al traguardo, la testa della corsa ha ora 40” sugli immediati inseguitori e 2’40” sul gruppo.

14.29 Questa invece la nuova top ten della classifica a punti:

1 PHILIPSEN Jasper 150 pts.

2 COQUARD Bryan 84 pts.

3 LAFAY Victor 80 pts.

4 PEDERSEN Mads 76 pts.

5 VAN AERT Wout 75 pts.

6 EWAN Caleb 73 pts.

7 CAVENDISH Mark 62 pts.

8 MEEUS Jordi 44 pts.

9 POGAČAR Tadej 42 pts.

10 GIRMAY Biniam 34 pts.

14.27 Questi i risultati completi del traguardo volante:

1 COQUARD Bryan 20 pts.

2 PEDERSEN Mads 17 pts.

3 VAN AERT Wout 15 pts.

4 CAMPENAERTS Victor 13 pts.

5 CAVAGNA Rémi 11 pts.

6 KONRAD Patrick 10 pts.

7 ASGREEN Kasper 9 pts.

8 JUUL-JENSEN Christopher 8 pts.

9 BENOOT Tiesj 7 pts.

10 GALL Felix 6 pts.

11 BUCHMANN Emanuel 5 pts.

12 JORGENSON Matteo 4 pts.

13 LÓPEZ Juan Pedro 3 pts.

14 CICCONE Giulio 2 pts.

15 TRÆEN Torstein 1 pt.

14.24 Coquard vince lo sprint intermedio davanti a Pedersen. Da segnalare che Van Aert si è completamente disinteressato del traguardo volante. Questo conferma che al belga non interessa la maglia verde.

14.23 Il quartetto di testa ha 15” di vantaggio sugli inseguitori e ben 2’15” sul gruppo principale.

14.21 Tra due chilometri ci sarà il traguardo volante di Lanne-en-Barétous. Nel quartetto ci si prepara per la volata: in palio ci sono dei punti importanti per la classifica della maglia verde.

14.20 Wout van Aert, Bryan Coquart, Mads Pedersen e Victor Campenaerts: sono questi i quattro corridori al comando.

14.19 Davanti allungano in quattro!

14.18 Le uniche squadre che non hanno corridori in fuga sono l’Intermarché – Circus – Wanty e l’Alpecin-Deceuninck.

14.15 A tirare in testa al gruppo c’è la UAE Team Emirates.

14.14 I 36 uomini al comando hanno 1’30” di vantaggio sul gruppo. Situazione davvero interessante: non sarà per niente facile per il plotone principale riprendere i fuggitivi, anche perché dietro tante squadre non tireranno visto che hanno corridori davanti.

14.12 Brutta caduta per Quinn Simmons (Lidl – Trek).

14.10 Questi gli uomini presenti nel gruppo di testa: Tiesj Benoot, Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Felix Großschartner e Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile e Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama – FDJ), Esteban Chaves e Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen e Remi Cavagna (Soudal – Quick Step), Jack Haig (Bahrain – Victorious), Jai Hindley, Emmanuel Buchmann e Patrick Konrad (BORA – hansgrohe), Giulio Ciccone, Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek), Clement Berthet, Felix Gall e Aurelian Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Bryan Coquard (Cofidis), Matteo Jorgenson e Gregor Mühlberger (Movistar Team), Chris Hamilton (Team dsm – firmenich), Hugo Houle e Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Maxim van Gils (Lotto Dstny), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Torstein Traeen (Uno-X Pro Cycling Team) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

14.08 Tra 15 km ci sarà il traguardo volante di Lanne-en-Barétous.

14.06 Sale a 40” il vantaggio dei 36 corridori in testa alla corsa.

14.04 Il gruppetto davanti ha 30” di vantaggio sul plotone principale.

14.02 Nel gruppo di testa ci sono anche Wout van Aert (Jumbo – Visma), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), Jai Hindley (BORA – hansgrohe) e Jack Haig (Bahrain – Victorious).

14.01 Sono circa 35 i corridori al comando.

14.00 Il gruppetto con Ciccone riprende la coppia di testa.

13.58 C’è anche Giulio Ciccone (Lidl – Trek) nel gruppetto dietro.

13.57 Nel frattempo hanno allungato Remi Cavagna (Soudal – Quick Step) e Gregor Muhlberger (Movistar Team). Poco dietro a loro ci sono circa 15 corridori.

13.56 Perdono ora le ruote del gruppo anche altri velocisti, tra cui Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) e Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team).

13.55 Jakobsen ha già un minuto di ritardo nei confronti del gruppo. Si fa durissima per l’olandese.

13.53 Rientrano da dietro. Il gruppo torna dunque a essere compatto.

13.53 Davanti ci sono circa 35 corridori.

13.52 Il gruppo si è diviso in due!

13.51 Come non detto. Appena la strada è tornata ad essere all’insù Jakobsen si è staccato nuovamente.

13.50 Nel frattempo Michael Mørkøv (Soudal – Quick Step) è riuscito a riportare in gruppo il suo compagno Fabio Jakobsen.

13.50 Il gruppo però non ci sta e riprende i fuggitivi.

13.49 Sono in nove al comando!

13.48 Un piccolo gruppetto guidato da Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step) riprende Latour in un tratto in salita.

13.47 Con Jakobsen c’è Michael Mørkøv. Il danese sta cercando di riportare in gruppo il suo compagno.

13.46 7” ora il vantaggio di Pierre Latour (TotalEnergies).

13.45 Ripresi i contrattaccanti. In fuga c’è dunque ancora soltanto Latour.

13.43 Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step) si stacca già dal gruppo in un breve tratto in salita. L’olandese sta sentendo il male delle ferite causate dalla caduta di ieri: sarà difficile per lui arrivare fino a fine tappa.

13.42 Ci sono alcuni corridori con un piccolo margine di vantaggio sul gruppo.

13.41 Continuano gli attacchi in gruppo. Molto attivo Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost).

13.39 Aumenta il vantaggio di Latour. Il francese ha ora circa 25” di margine.

13.36 Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) e Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) sono rientrati in gruppo.

13.35 Latour è ancora in testa alla corsa in solitaria con circa 10” di vantaggio sul gruppo. Dietro stanno continuando gli attacchi, ma nessuno è riuscito a lanciarsi seriamente all’inseguimento di Latour.

13.33 Entrambi riescono fortunatamente a rialzarsi e a ripartire subito.

13.33 Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) finisce a terra! Con lui anche Dylan Teuns (Israel – Premier Tech).

13.32 Il gruppo dietro è allungatissimo.

13.30 Il francese della TotalEnergies ha circa 10” di vantaggio sul gruppo.

13.29 Attacca Pierre Latour!

13.27 A differenza di ieri, oggi la velocità è subito alta in avvio.

13.25 COMINCIA ORA UFFICIALMENTE LA QUINTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2023! BUON DIVERTIMENTO!

13.22 Quest’oggi non sono ripartiti l’italiano Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny) e lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana Qazaqstan Team) e dopo le cadute di ieri. Segnaliamo che il primo ha riportato la frattura della clavicola e di tre costole, mentre il secondo ha rimediato “soltanto” la frattura della clavicola.

13.18 Ricordiamo nel frattempo la top 20 della classifica generale prima della partenza odierna:

1 YATES Adam UAE Team Emirates 13:52:33

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:06

3 YATES Simon Team Jayco AlUla ,,

4 LAFAY Victor Cofidis 0:12

5 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:16

6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:17

7 WOODS Michael Israel – Premier Tech 0:22

8 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe ,,

9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers ,,

10 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek ,,

11 LANDA Mikel Bahrain – Victorious ,,

12 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

13 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma ,,

14 BARDET Romain Team dsm – firmenich 0:43

15 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,,

16 CRAS Steff TotalEnergies ,,

17 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

18 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

19 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

20 CICCONE Giulio Lidl – Trek ,,

13.15 Ancora 4,5 km prima della partenza ufficiale.

13.12 Chi vince oggi? La tappa è adatta agli scalatori e dunque i favoriti sono Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Questi due non saranno però gli unici a provarci: attenzione a corridori come Adam Yates (attuale leader della corsa), Jai Hindley (BORA – hansgrohe), Simon Yates (Team Jayco AlUla), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), David Gaudu (Groupama – FDJ) e il nostro Giulio Ciccone (Lidl – Trek), ma occhio anche alla fuga.

13.08 I corridori hanno iniziato da qualche minuto il tratto di trasferimento.

13.05 Si inizierà con 60 km di pianura, poi i corridori dovranno affrontare la prima salita odierna, il Col de Soudet (15.2 km al 7,2%). Seguirà una lunga discesa, prima di un altro breve tratto leggero che porterà all’inizio del Col d’Ichère (4.2 km al 7%). Una volta superata questa asperità appena citata, si scenderà lungo una breve discesa e poi ci sarà da affrontare il Col de Marie Blanque (7.7 km all’8,6%), ultima vera asperità di giornata. Dalla cima al traguardo mancheranno 18,5 km, che saranno suddivisi in una parte di discesa e un successivo tratto in leggerissima salita che continuerà fino all’arrivo.

13.02 Nella tappa odierna si partirà da Pau alle ore 13:25 circa e si arriverà, dopo 162,7 chilometri, sul traguardo di Laruns.

12.58 Dopo le due frazioni per velocisti degli scorsi giorni, in cui Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) si è preso tutto (due successi e maglia verde), quest’oggi ci sarà una giornata per gli scalatori.

12.55 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Tour de France 2023!

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2023! Subito tanta salita nei 162,7 km da Pau a Laruns, due città che sono quasi in pianta stabile sede di arrivo o di partenza delle frazioni pirenaiche della Grande Boucle.

Prima la lunga scalata del Col du Soudet, 15,2 km al 7,2% con diversi tratti in abbondante doppia cifra, poi lo strappo di Col d’Ichere (4,2 km al 7%) ed infine le dure pendenze del Col de Marie Blanque, 7.7 km all’8.6% con la seconda metà estremamente impegnativa, costantemente sopra al 10% di pendenza e con punte oltre il 15%.

Una vera e propria tappa di montagna che è dunque destinata a mettere gli uomini di classifica uno contro l’altro ed a smuovere in maniera consistente la classifica. Vedremo la prima vera sfida tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard? Riusciranno corridori come Jai Hindley, Mattias Skjelmose, David Gaudu o magari Giulio Ciccone a fare da terzi incomodi? O sarà la fuga ad avere la meglio?

Potrete avere le risposte a questi quesiti seguendo la nostra DIRETTA LIVE a partire dalle ore 12.55, in modo da non perdere neanche un minuto di una tappa che regalerà emozioni, spettacolo e che potrà darci indizi importanti in chiave classifica. Impossibile mancare, vi aspettiamo!

