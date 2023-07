LIVE Musetti-Munar 6-4 6-3 6-1, Wimbledon 2023 in DIRETTA: l’azzurro per la prima volta al terzo turno ai Championships!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.34 La nostra DIRETTA LIVE di Musetti-Munar finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.

14.32 Ora per Musetti ci sarà Hurkacz al terzo turno: l’azzurro ha perso contro il polacco nel 2021 al debutto a Wimbledon, ma si è preso la rivincita a Rotterdam lo scorso anno, sconfiggendolo anche a Roma due anni fa.

14.30 Stona il numero dei doppi falli (10) per Musetti, ma non ha mai perso il servizio per tutta la durata dell’incontro, annullando tutte e cinque le palle break concesse. 38 vincenti e 30 errori gratuiti: una partita ordinata e sempre comandata dall’azzurro.

VINCE LORENZO MUSETTI! 6-4 6-3 6-1 A JAUME MUNAR! Dopo due ore e 17 minuti di gioco, si prende il terzo turno a Wimbledon per la prima volta in carriera.

A-40 Attacco con il dritto non definitivo, ma comunque sufficiente per portare a casa il punto.

40-40 Ancora doppio fallo sul match point.

A-40 Sotterra il rovescio Munar: secondo match point per l’azzurro.

40-40 Doppio fallo per Musetti che ancora non chiude.

A-40 Servizio vincente per Musetti che sale a match point.

40-40 Bellissimo smash a rimbalzo di Musetti che chiude con la volée a campo aperto.

30-40 Pizzica la riga il dritto di Munar che ha una palla per recuperare un break.

30-30 Buon passante di Munar che poi chiude in avanzamento con il dritto.

30-15 Viene avanti Musetti a chiudere con la volée.

15-15 Bel kick da parte di Musetti da sinistra.

0-15 Scappa via il back di rovescio di Musetti.

5-1 BREAK MUSETTI. Risposta fantastica e l’azzurro è a un passo dal terzo turno di Wimbledon.

40-A Secondo doppio fallo del game per Munar.

40-40 Si aggrappa al servizio Munar e cancella anche questa.

40-A Ancora una palla corta vincente per Musetti.

40-40 Eseguita bene la palla corta da Munar che poi chiude in campo aperto.

30-40 Efficace il serve and volley di Munar.

15-40 Doppio fallo per Munar che concede due palle del doppio break.

15-30 Un altro rovescio in corsa pazzesco di Musetti.

15-15 Stecca con il dritto Musetti.

0-15 In rete il rovescio di Munar.

4-1 Musetti. Consolida il vantaggio l’azzurro che si avvicina al traguardo.

40-15 Il nastro dà una mano a Musetti sulla volée.

30-15 IL GUIZZO DI MUSETTI! Quasi schiena alla rete riesce a prendere la palla da terra e a metterla sulla riga.

15-15 Non passa il recupero di smorzata di Munar.

0-15 Resiste con lo slice Munar e alla fine riesce a ottenere il punto.

3-1 Musetti. Tiene il servizio Munar e si sblocca in questo terzo set.

40-30 Altra risposta bellissima da parte di Musetti.

40-15 Bellissimo rovescio in diagonale dell’azzurro.

40-0 Ancora un punto diretto con il servizio per lo spagnolo.

30-0 Non passa la risposta di Musetti.

15-0 Serve bene Munar e poi spinge con il dritto.

3-0 Musetti. Allunga l’azzurro dopo un turno di servizio complicato.

A-40 La prima di servizio dell’azzurro pizzica la riga.

40-40 Altro gran servizio per Musetti.

40-A Ammortizza perfettamente la volée di rovescio Munar: seconda palla break.

40-40 Gran dritto in uscita dal servizio per Musetti.

40-A Ottavo doppio fallo per Musetti che concede palla break.

40-40 Aggredisce bene Munar con il dritto sul rovescio di Musetti che si è un po’ distratto da 40-0.

40-30 Lontano dalla palla sul rovescio Musetti.

40-15 Risposta a braccio sciolto con il dritto che rimane in campo a Munar.

40-0 Palla corta di Musetti sulla quale non parte nemmeno Munar.

30-0 Ancora un servizio vincente per Musetti che ora gioca sul velluto.

15-0 Servizio e dritto per Musetti.

2-0 BREAK MUSETTI! La risposta vincente in allungo dell’azzurro! C’è il terzo break di fila.

15-40 Splendida volée bassa da parte di Munar, tutt’altro che banale.

0-40 Commette il doppio fallo Munar e concede tre palle break.

0-30 Se ne va il rovescio di Munar sulla risposta reattiva di Musetti.

0-15 Bella risposta anticipata con il dritto da parte di Musetti.

1-0 Musetti. Tiene la battuta l’azzurro rimontando da 15-30.

40-30 Prima vincente per l’italiano che si procura la palla dell’1-0.

30-30 In corsa Munar non riesce a trovare il campo.

15-30 Arriva il settimo doppio fallo per l’azzurro.

15-15 Servizio vincente per Musetti.

0-15 Subito molto aggressivo Munar in questo inizio di terzo set.

6-3 SECONDO SET MUSETTI! Dopo un’ora e due minuti il carrarino si prende anche il secondo parziale.

15-40 Accelerazione devastante di dritto da parte di Musetti: due set point.

15-30 Sbaglia con il dritto nei pressi della rete Munar.

15-15 Bel contropiede con il dritto per Musetti.

15-0 Prodezza con il rovescio in controbalzo di Munar.

5-3 Musetti. Resta al comando l’azzurro tenendo il servizio ai vantaggi.

A-40 Ace al centro da parte di Musetti e palla del 5-3.

40-40 Troppo lezioso con il lob Musetti, ne approfitta Munar che chiude.

40-30 Non passa il passante disperato da lontano di Munar.

30-30 Trova ancora il centro con la prima Musetti.

15-30 Largo di poco il dritto a sventaglio di Musetti.

15-15 Prima vincente al centro per Musetti.

0-15 Non incide con i colpi di inizio gioco e sbaglia con il dritto Musetti.

4-3 BREAK MUSETTI! Pallonetto paradisiaco e l’azzurro ancora nel settimo gioco rompe l’equilibrio!

30-40 Vincente la smorzata di Munar.

15-40 Sbilanciato Munar, sbaglia con il rovescio: due palle break.

15-30 Gran bella accelerazione di dritto per Musetti.

15-15 Lascia andare il drittone Musetti e trova il vincente.

15-0 Servizio esterno che è vincente per Munar.

3-3. Smorzata e pallonetto per Musetti che riesce a tenere la battuta annullando due palle break.

A-40 Il servizio stavolta aiuta Musetti.

40-40 Non è abbastanza cattivo con la volée Musetti, arriva Munar e chiude.

A-40 Due dritti splendidi di Musetti che piega le strenue difese di Munar.

40-40 Altra gran difesa di Musetti e il dritto tradisce Munar.

40-A Ancora una seconda di servizio che vola via: palla del 4-2 Munar.

40-40 CHE DIFESA DI MUSETTI! Pallonetto fantastico, progressione e rovescio lungolinea!

40-A Ancora un doppio fallo: Musetti concede per la prima volta una palla break.

40-40 Largo il dritto in corsa di Musetti.

A-40 Sbaglia con la risposta di rovescio Munar.

40-40 Non chiude con il pallonetto Musetti e Munar si difende alla grande.

A-40 Non passa la risposta da parte di Munar.

40-40 Strappa con il rovescio Musetti che si è preso un rischio troppo alto.

40-30 Che volée da parte di Musetti dopo l’attacco in controtempo.

30-30 In corridoio in uscita dal servizio dell’azzurro.

30-15 Esce benissimo con il rovescio lungolinea Musetti.

15-15 Largo di poco il passante in corsa di Munar.

0-15 Non chiude con il dritto Musetti che aveva un passante a campo libero.

3-2 Munar. Lo spagnolo tiene la battuta e resta al comando nel secondo set.

40-30 In rete il dritto di Munar.

40-15 Profonda la risposta di rovescio di Musetti.

40-0 Trova un ottimo angolo Munar con il servizio: tre chance per il 3-2.

30-0 Corsa in avanti molto reattiva e bel tocco del maiorchino.

15-0 Buona smorzata da parte di Munar.

2-2. Rovescio lungolinea eccezionale in corsa per Musetti.

40-30 Ottimo servizio esterno per Musetti che ha la palla del 2-2.

30-30 Stavolta si inceppa con il dritto l’azzurro.

30-15 Tira su molto bene la palla Musetti nei pressi della rete.

15-15 Attacca bene con il dritto Musetti.

0-15 Ancora un doppio fallo per Musetti.

2-1 Munar. Ai vantaggi tiene il servizio Munar: tre game giocati in 26 minuti.

A-40 Si apre il campo con il servizio e chiude con il dritto in diagonale Munar.

40-40 Tenera la risposta di Munar, ne approfitta Musetti.

40-30 Si salva ancora con il servizio esterno Munar.

30-30 Pesantissimo il rovescio lungolinea da parte di Musetti.

30-15 Doppio fallo commesso dal maiorchino.

30-0 Lo spagnolo incide con il dritto in avanzamento.

15-0 Ottima prima da parte di Munar.

1-1. Meraviglioso tocco di Musetti che sorprende Munar: tutto in equilibrio

A-40 Pesantissimo il dritto di Musetti inside-in.

40-40 Strappa malamente con il rovescio in diagonale Musetti.

A-40 Rimedia con una buona prima palla l’azzurro.

40-40 Secondo doppio fallo del game per Musetti.

40-30 Buona curva da destra per Musetti con il servizio.

30-30 Arriva l’ace per il giocatore azzurro.

15-30 Insiste sul dritto di Munar e alla fine sfonda Musetti.

0-30 Terzo doppio fallo commesso da Musetti.

0-15 Viene avanti alla grande Munar.

1-0 Munar. Lo spagnolo vince un game da 20 punti e salva quattro palle break.

A-40 Palla corta bellissima di Munar dopo un bellissimo slice.

40-40 Mette la prima Munar e annulla anche questa chance di break.

40-A Munar perde il dritto su una palla senza peso: quarta palla break.

40-40 Perde il controllo del rovescio Munar.

A-40 Difende alla grande la rete Munar, ancora aggressivo dietro alla prima di servizio.

40-40 Serve and volley riuscito per Munar: quinta parità.

40-A Smorzata mascherata bene e giocata meglio da Musetti. Terza palla break.

40-40 Muove la palla con il dritto Musetti.

A-40 Il nastro aveva dato una mano a Musetti, ma il passante è affossato in rete.

40-40 Buona volée da parte dello spagnolo dopo l’attacco con il dritto.

40-A Forza Munar, ma sbaglia ancora con il dritto: palla break.

40-40 Comanda lo scambio Musetti, muovendo perfettamente il suo avversario.

A-40 Scappa via la risposta di dritto di Musetti.

40-40 Prima di servizio sulla riga da parte di Munar corretta dall’arbitro: Musetti si lamenta perché voleva la ripetizione.

30-40 Risposta meravigliosa e contropiede di rovescio: palla break che arriva subito per Musetti.

30-30 Varia con il back Musetti e Munar perde completamente il suo rovescio.

30-15 Si apre il campo con il servizio e chiude con il dritto Munar.

15-15 Dalla fase difensiva riesce Musetti a conquistare il punto con un bel rovescio.

15-0 Buona prima al centro per Musetti.

12.48 Musetti che ha vinto 13 punti su 15 sulla prima di servizio, pecca in risposta sulla seconda del suo avversario: solo 2 punti su 10. Nessuna palla break concessa e ben 10 vincenti contro i 3 dell’avversario.

6-4 PRIMO SET MUSETTI! Con il dritto il carrarino si prende di forza il primo parziale.

40-30 Secondo doppio fallo da parte di Musetti.

40-15 Grande accelerazione di rovescio e chiusura a rete: arrivano due set point.

30-15 Tiene un ritmo alto con il dritto Musetti da fondocampo.

15-15 Stavolta non approfitta lo spagnolo sulla seconda.

0-15 Molto profonda la risposta di Munar con il rovescio, Musetti si fa sorprendere.

5-4 Musetti. Adesso l’azzurro servirà per chiudere il primo set.

40-30 Gran passante in corsa di Musetti che poi chiude con il pallonetto.

40-15 Servizio e dritto per Munar.

30-15 Rimane in campo la risposta in allungo di Musetti.

30-0 Un altro punto che arriva direttamente con la prima.

15-0 Ottima prima esterna da parte di Munar.

5-3 Musetti. Altro splendido rovescio e turno di servizio autoritario.

40-15 Copre alla grande la rete Musetti dopo un buon attacco.

30-15 Primo doppio fallo per Musetti.

30-0 Molto ben giocata la demi-volée in uscita dal servizio.

15-0 Rovescio in diagonale meraviglioso da parte di Musetti.

4-3 BREAK MUSETTI! Si rompe l’equilibrio: stecca con il dritto Munar e l’azzurro prende il comando di questo primo set.

15-40 Non gestisce la volée bassa Munar: due palle break per Musetti.

15-30 Anticipa la risposta di rovescio Musetti e mette in difficoltà Munar.

15-15 Strappa con il dritto a sventaglio Munar.

15-0 Vola via la risposta di Musetti.

3-3. Con l’ace chiude un turno di battuta tutt’altro che semplice Musetti.

40-30 Munar non riesce a chiudere sotto rete dopo essere stato molto aggressivo.

30-30 Buon attacco in controtempo da parte di Musetti che non chiude la volée, ma comunque ottiene il punto.

15-30 Prova ad entrare Munar con la risposta di rovescio sulla seconda di Musetti, ma si ferma a metà rete.

0-30 Non chiude Musetti nei pressi della rete e Munar riesce a giocare un bel pallonetto.

0-15 Aggressivo Munar in risposta, l’azzurro non si fa trovare pronto sul dritto.

3-2 Munar. Bellissimo lungolinea di rovescio dello spagnolo che tiene ancora la battuta.

40-30 Non passa la risposta bloccata di Musetti.

30-30 Si ritrova la palla addosso Munar che sbaglia con il dritto.

30-15 Scappa via in larghezza il dritto di Musetti.

15-15 Se la cava molto bene lo spagnolo a rete sul pallonetto di Musetti.

0-15 Regala con il dritto dal centro Munar.

2-2. Progressione meravigliosa di Musetti, prima con il dritto, poi con il rovescio lungolinea.

40-0 Smorzata delicata da parte di Musetti che poi chiude a campo spalancato.

30-0 Ottimo angolo trovato con il dritto a sventaglio dal numero 2 azzurro.

15-0 Primo ace da parte di Musetti.

2-1 Munar. Risponde bene Musetti, ma spreca tutto con il dritto: rimane avanti il maiorchino.

40-30 Stavolta sbaglia con il dritto lo spagnolo.

40-15 Ottimo slice di rovescio in diagonale da parte di Munar e due chance per il 2-1.

30-15 Non riesce a tenere in campo il passante di rovescio Musetti.

15-15 Non passa la smorzata del giocatore spagnolo.

15-0 Fa ancora la differenza con il dritto all’uscita dal servizio Munar.

1-1. Buon approccio con il rovescio lungolinea per Musetti che tiene la battuta a trenta.

40-30 Cerca di anticipare con il dritto Musetti, ma finisce per steccare.

40-15 Altro punto diretto con il servizio per il giocatore italiano.

30-15 Macchinoso Musetti in uscita dal servizio, sbaglia con il rovescio.

30-0 Regala con il dritto a sventaglio Munar.

15-0 Comincia con un servizio vincente Musetti.

1-0 Munar. Manovra bene con il dritto lo spagnolo che tiene il primo turno di servizio.

40-15 Largo il recupero con il dritto in corsa da parte di Musetti.

30-15 Viene avanti Musetti sulla palla corta dell’avversario e attacca con il rovescio.

30-0 Bellissimo dritto stretto da parte di Munar in corsa: altro scambio piuttosto faticoso.

15-0 Subito scambio prolungato e Musetti strappa con il dritto lungolinea.

SI COMINCIA! JAUME MUNAR AL SERVIZIO.

12.05 I due giocatori sono già scesi in campo e sono pronti a cominciare le fasi di riscaldamento.

12.02 Il vincente di questo incontro sfiderà chi uscirà dal match tra Jan Choinski e Hubert Hurkacz.

11.58 L’azzurro ha superato agevolmente il primo turno, battendo in tre set Juan Pablo Varillas. Adesso l’asticella sale contro un giocatore che anche su erba sa il fatto suo: si muove bene, ha una buona mano, difetta un po’ in potenza.

11.54 Musetti ha perso tre volte su tre contro Munar: due precedenti anche nei Challenger di Firenze e di Antalya, ambedue persi dal giocatore italiano.

11.50 Musetti deve riscattarsi contro il suo avversario: il toscano perse a inizio anno a Santiago contro lo spagnolo, mentre stava vivendo un momento particolarmente negativo.

11.46 Oggi la giornata è soleggiata e fa anche un po’ caldo a Londra: finalmente si può giocare a tennis nelle condizioni migliori possibili.

11.43 Match che era in programma ieri ma è stato cancellato a causa dei tanti ritardi dovuti alla pioggia: oggi l’obiettivo dell’organizzazione è cercare di completare i primi turni e giocare quanti più secondi turni possibili nella parte bassa di tabellone.

11.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno di Wimbledon tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar.

Come vedere la partita in tv e streaming

16.20 Si temeva questo epilogo e così è stato: cancellato il match tra Musetti e Munar. Come accaduto per le sfide tra Rublev e Karatsev e Bublik e Wolf, si è optato per questa decisione visto l’orario tardo in cui erano previste, da associare alla pioggia. Il carrarino in campo domani.

15.50 Giornata decisamente dal meteo variabile. Ora non piove e si scoprono tutti i campi.

15.30 La giornata è così, non c’è niente da fare. Nuova interruzione per pioggia e si fa ricorso ai teloni…

14.45 Si scoprono tutti i campi, non piove più. Di sicuro, però, la sfida di Musetti-Munar è a rischio, essendo la quinta e ultima sul campo n.18.

14.20 Situazione complicata a Londra, ricomincia a piovere…

13.16 L’ultimo aggiornamento che arriva da Londra è che si stiano togliendo i teloni e quindi la pioggia abbia concesso una tregua. Di sicuro, però, la sfida di Musetti-Munar è a rischio, essendo la quinta e ultima sul campo n.18.

13.05 Buongiorno e bentrovati, il programma della sfida di Lorenzo Musetti contro lo spagnolo Jaume Munar slitta in quanto la pioggia ha costretto l’organizzazione a posticipare tutti gli incontri, sui campi privi di copertura, alle 13.30 italiane. Musetti affronterà lo spagnolo nel quinto incontro del campo 18, non prima delle 17.30 italiane

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar, valevole come 2° turno del tabellone principale di Wimbledon 2023. Dopo un debutto abbastanza agevole contro il peruviano Varillas, l’azzurro parte con i favori del pronostico anche oggi per provare a staccare il pass per i sedicesimi di finale.

Il numero 16 del ranking mondiale sta prendendo confidenza progressivamente sui campi in erba ed è sicuramente migliorato rispetto alle sue prime apparizioni ai Championships, ma dovrà comunque fare attenzione a non sottovalutare l’avversario odierno. Lo spagnolo, n.109 ATP, ha infatti sconfitto al primo turno il gigante americano John Isner in quattro set.

Per caratteristiche, il tennista toscano potrebbe avere meno problemi a gestire il gioco di Munar (basato in primis sulla regolarità e sulle accelerazioni da fondo campo) rispetto ad un big server come Isner. L’unico precedente ufficiale a livello ATP tra il carrarino e l’iberico è abbastanza recente e risale agli ottavi del 250 di Santiago, in cui ad imporsi sulla terra rossa fu il 26enne spagnolo con un duplice 6-4.

Il match tra Musetti e Munar è programmato come quinto e ultimo incontro sul campo 18 (in precedenza due partite femminili e due maschili), che in ogni caso non potrà cominciare prima delle ore 17.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse