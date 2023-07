Musetti-Munar oggi, Wimbledon 2023: orario, programma, tv, streaming

Nell’incomprensibile decisione di Wimbledon di far giocare, oltre ai primi turni arretrati, anche alcuni secondi turni, ricade anche Lorenzo Musetti. Il toscano torna sull’erba in un campo tra i più iconici dell’AELTC, il 18. E vi affronta lo spagnolo Jaume Munar.

Se ci fosse stato il confronto con John Isner, sarebbe stato forse inevitabile ritornare con la mente al match più lungo della storia, giocato su tre giorni, dall’americano con il francese Nicolas Mahut. Invece c’è un giocatore che, negli anni tra il passaggio da junior a pro, sembrava valere tantissimo. Non è diventato quel che prometteva, ma rimane un buon giocatore che, però, ha nell’erba uno dei più importanti talloni d’Achille. In conclusione, per l’uomo venuto da Carrara i favori del pronostico qui sono ancora ampi.

Il match tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar si giocherà come quinto sul Court 18, non prima delle ore 17:30 italiane. Sarà possibile seguirlo su Sky Sport, che deve definirne ancora la collocazione esatta tra Sky Sport Tennis e i canali Calcio riconvertiti per l’occasione (e denominati Wimbledon) 254, 255 e 256. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-MUNAR, WIMBLEDON 2023 OGGI

Mercoledì 5 luglio

COURT 18

Ore 12:00 Shimabukuro (JPN) [Q]-Dimitrov (BUL) [21] – 1° turno uomini

Saville (AUS) [PR]-Boulter (GBR) [WC] – 1° turno donne – Prosecuzione dal 6-5 Saville

Ka. Pliskova (CZE) [18]-Stevanovic (SRB) – 1° turno donne

Coppejans (BEL)-de Minaur (AUS) [15] – 1° turno uomini

Musetti (ITA) [14]-Munar (ESP) – 2° turno uomini – Non prima delle ore 17:30

Attenzione: potrebbe verificarsi, in caso di allungamento importante del programma, un cambiamento di campo.

PROGRAMMA MUSETTI-MUNAR, WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Tennis, Sky Sport 254, Sky Sport 255, Sky Sport 256)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse