Pallanuoto, MITICO SETTEROSA! Miracolo azzurro, l’Italia sconfigge gli USA e vola in semifinale ai Mondiali!

Quattro Mondiali di fila, da Kazan 2015 a Budapest 2022, nel mezzo anche due Olimpiadi, quelle di Rio 2016 e Tokyo 2020. Una corazzata imbattibile, che sembrava pronta a proseguire il proprio cammino vincente. Nello sport si sa, ogni tanto la sorpresa viene fuori e oggi a festeggiarla sono i tifosi italiani: ai Mondiali di pallanuoto femminile di Fukuoka il Setterosa batte nei quarti di finale per 8-7 gli Stati Uniti.

Un’impresa mostruosa quella della banda di Carlo Silipo che partiva nettamente sfavorita e non si era dimostrata in gran forma nelle prime uscite iridate, dovendo passare anche dagli ottavi di finale. Tutte le forze concentrate però in questo incontro, giocato a livelli eccezionali da tutta la squadra tricolore. Ora non si può smettere di sognare: dopodomani semifinale con la vincente di Olanda-Canada.

Primo quarto eccezionale per le azzurre: doppio vantaggio per le campionesse olimpiche, doppia risposta per le ragazze italiane con Bianconi prima e Giustini poi, autrice di un gran tiro dalla distanza. Nell’ultimo minuto in superiorità numerica arriva addirittura il vantaggio con Marletta. Vantaggio che diventa doppio ad inizio secondo quarto con Bianconi. Le americane alzano il ritmo e trovano il pari a metà gara: Banchelli è strepitosa neutralizzando un rigore a Roemer e parando tutto il possibile, ma non può nulla sulle due reti di Steffens.

Nel terzo quarto sugli scudi una Sofia Giustini eccezionale: fondamentali le sue due reti in superiorità per rimanere in corsa, con le americane super aggressive e capaci di tornare in vantaggio. Nel finale di terzo quarto la giocatrice azzurra è espulsa per tre falli, ma il punteggio rimane in equilibrio sul 6-6. Il quarto periodo è da sogno: due palombelle, di Picozzi prima e Tabani dopo, danno il doppio vantaggio alle atlete italiane. La difesa tricolore è pazzesca, con Banchelli che chiude ogni spazio concludendo una partita da sogno. Catenaccio all’italiana nell’ultimo minuto che regala una vittoria monstre.

USA-Italia 7-8

USA: Johnson , Musselman 2, Prentice , Fattal , Flynn , Steffens 4, Roemer , Neushul , Sekulic , Gilchrist , Weber , Raney 1, Longan . All. Krikorian

Italia: Condorelli , Tabani 1, Galardi , Avegno , Giustini 3, Bettini , Picozzi 1, Bianconi 2, Palmieri , Marletta 1, Cergol , Viacava , Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Schwartz (Isr), Zhang (Chn)

Note

Parziali: 2-3 2-1 2-2 1-2 Superiorità numeriche: Stati Uniti 3/15 + 3 rigori, Italia 4/7. Uscite per limite di falli Giustini (I) a 4’51 del terzo tempo, Tabani (I) a 5’27 e Marletta (I) a 7’29 del quarto tempo. Banchelli (I) para un rigore a Roemer a 5’05 del secondo tempo, sul 3-4. Ammonito Silipo a 7’06 del secondo tempo, in occasione dell’assegnazione del rigore del 4-4. Spettatori 200 circa.

Foto di Giorgio Scala / DBM / Federnuoto