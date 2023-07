Quando la semifinale del Setterosa ai Mondiali? Data, orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia ha realizzato una delle imprese dell’anno ai Mondiali di pallanuoto femminile 2023: a Fukuoka (Giappone) il Setterosa è stato capace di sconfiggere gli Stati Uniti per 8-7, accedendo alla semifinale. Le statunitensi non perdevano in una rassegna iridata dal 2015, quando si arresero proprio alla selezione tricolore nella fase a gironi, salvo poi andare a conquistare l’oro.

Il successo odierno avvicina sensibilmente la Nazionale azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024. In primis il pass verrà assegnato alle due finaliste di questa competizione, dunque una prima opportunità si potrà provare a sfruttare già da questo evento, senza dover attendere gli Europei ed i Mondiali del 2024.

Nel penultimo atto il Setterosa affronterà l’Olanda, che non ha avuto problemi nello sbarazzarsi per 17-10 del Canada. Nel 2022 l’Italia e le rappresentanti dei Paesi Bassi si ritrovarono di fronte per due volte in sfide che mettevano in palio il bronzo: ai Mondiali si imposero le tulipane per 7-5, agli Europei invece le azzurre per 16-13.

La semifinale tra Italia ed Olanda si giocherà mercoledì 26 luglio alle 10.00 e sarà trasmessa in tv su Rai2 e SkySport Summer, in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.

QUANDO LA SEMIFINALE DEI MONDIALI DI PALLANUOTO FEMMINILE?

Mercoledì 26 luglio

Ore 10.00 Italia-Olanda

Diretta tv: Rai2, SkySport Summer

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Andrea Staccioli / DBM Deepbluemedia / Federnuoto