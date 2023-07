Volley, l’Italia ammutolisce il Giappone in Nations League e chiude in bellezza: ora la Final Eight

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 (29-2; 28-26; 23-25; 25-20) nella Nations League di volley maschile, concludendo in bellezza la fase preliminare. I Campioni del Mondo hanno infilato la quarta vittoria consecutiva a Pasay City (Filippine) e hanno conquistato il nono successo stagionale nel prestigioso torneo internazionale itinerante. La nostra Nazionale si è issata provvisoriamente al secondo posto in classifica generale (9 vittorie, 26 punti), ma per conoscere il suo piazzamento finale deve attendere gli esiti delle altre partite che andranno in scena nel corso di questo fine settimana.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi erano già certi della qualificazione alla Final Eight e hanno inflitto ai nipponici la prima sconfitta stagionale (per il momento restano al comando), ora occorrerà aspettare per sapere chi sarà l’avversaria nei quarti di finale che andranno in scena a Gdansk (Polonia) tra una decina di giorni: l’Italia chiuderà tra il secondo e il quinto posto, dunque potrebbe fronteggiare una tra Polonia, Giappone, USA, Brasile, Argentina, Slovenia.

Prestazione encomiabile da parte dell’opposto Yuri Romanò (22 punti, 2 muri, 3 ace), ben spalleggiato dagli schiacciatori Daniele Lavia (18, 2 muri) e Alessandro Michieletto (14). Tommaso Rinaldi è subentrato nella parte finale del secondo set e ha saputo fare la differenza, chiudendo con cinque punti all’attivo. Il palleggiatore Simone Giannelli (3) ha ben sfruttato anche i centrali Gianluca Galassi (10 punti, 4 muri) e Roberto Russo (6), rimarchevole la prova del libero Leonardo Scanferla. Al Giappone non sono bastate le due grandi stelle Yuji Nishida (20 punti, 3 ace) e Yuki Ishikawa (21, 3 muri).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il primo set è stato serratissimo e lottato punto a punto fino al 23-23. L’Italia ha poi avuto un set-point sull’errore di Nishida, ma Russo ha commesso invasione. Tre chance per gli asiatici con l’ace di Ishikawa e la fiondata di Nishida, ma gli azzurri sono stati bravi ad annullarle (sfruttando anche due errori degli avversari). Sul 27-27 uno scatenato Romanò ha firmato un ace e Lavia ha chiuso i conti con un muro sontuoso.

Nella seconda frazione sono stati i nipponici a prendere le redini del gioco (13-9, 16-13, 19-15) e sul 23-19 sembravano padroni del campo, ma i Campioni del Mondo non hanno mollato, avvicinandosi con una parallela e un ace di Romanò (21-23). Il mani-out di Ishikawa offre tre set-point ai giapponesi, Giannelli annulla il primo e poi sale in cattedra Rinaldi, subentrato a Michieletto: tre punti consecutivi che valgono il 25-24, Ishikawa annulla due occasioni, poi la pipe di Lavia e ancora Rinaldi in mani-out per chiudere i conti.

L’Italia vola sull’11-7 nel terzo set e sembra ormai fatta, ma subisce la rimonta e la contesa viene trascinata al quarto parziale dove il Giappone si è issato sul 15-11 e ha sognato il tie-break. A quel punto, però, l’Italia si è rimboccato le maniche e con un micidiale parziale di 14-5 ha chiuso i conti in maniera perentoria e ha festeggiato una splendida vittoria.

Foto: FIVB