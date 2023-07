Classifica Nations League volley 2023: l’Italia risale al 2° posto, attesa per gli ultimi risultati

L’Italia ha concluso la fase preliminare della Nations League 2023 di volley maschile con all’attivo 9 vittorie (26 punti) in 12 partite disputate. I Campioni del Mondo si sono ampiamente distinti nel corso delle ultime settimane e si sono qualificati con pieno merito alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. La nostra Nazionale tornerà in scena tra una decina di giorni a Gdansk (Polonia) per disputare la fase a eliminazione diretta, che scatterà con i quarti di finale.

L’Italia non conosce però ancora l’identità della prossima avversaria. A definire il tabellone, con i relativi incroci e accoppiamenti, sarà la classifica finale e bisognerà ancora attendere le ultime partite della fase preliminare. Gli azzurri potrebbero chiudere tra il secondo e il quinto posto: subiranno il sorpasso dalla Polonia se i biancorossi batteranno il Giappone, gli USA possono scavalcarci se vincono almeno una partita contro Francia e Bulgaria, l’Argentina balzerà davanti se sconfiggerà l’Iran per 3-0 o 3-1.

L’avversaria nei quarti di finale potrebbe dunque essere una tra Giappone, Polonia, USA, Brasile, Argentina e Slovenia. La situazione è dunque tutt’altro che delineata e bisognerà aspettare addirittura la prima mattinata di lunedì 10 luglio per avere il quadro completo. Di seguito la classifica generale della Nations League 2023 di volley maschile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY 2023

1. Giappone 10 vittorie (27 punti), 11 partite disputate

2. Italia 9 (26), 12

3. Polonia 9 (22), 11

4. USA 8 (25), 10

5. Brasile 8 (25), 12

6. Argentina 8 (24), 11

7. Slovenia 7 (22), 11

8. Paesi Bassi 5 (17), 11

9. Francia 5 (15), 10

10. Serbia 5 (13), 11

11. Germania 3 (10), 11

12. Iran 2 (9), 10

13. Bulgaria 2 (8), 10

14. Canada 2 (6), 11

15. Cuba 2 (6), 11

16. Cina 2 (6), 11

Foto: FIVB