Calendario Nations League volley 2023: date Final Eight, orari, programma, avversaria dell’Italia

La Final Eight della Nations League 2023 di volley maschile si giocherà a Gdansk (Polonia) dal 19 al 23 luglio. Gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante vedranno coinvolte le prime otto classificate della fase preliminare e sarà proprio la graduatoria a determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta: la prima contro l’ottava, la seconda contro la settima, la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta.

L’Italia chiuderà tra il secondo e il quinto posto e dunque incrocerà una tra tra Giappone, Polonia, USA, Brasile, Argentina e Slovenia. Bisognerà aspettare la mattinata di lunedì 10 luglio per avere tutti i dettagli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della Final Eight della Nations League 2023 di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY 2023

Mercoledì 19 luglio

17.00 Quarto di finale 1

20.00 Quarto di finale 2

Giovedì 20 luglio

17.00 Quarto di finale 3

20.00 Quarto di finale 4 (sarà quello con la Polonia)

Sabato 22 luglio

17.00 Semifinale 1

20.00 Semifinale 2

Domenica 23 luglio

17.00 Finale per il terzo posto

20.00 Finale Nations League 2023 volley maschile

AVVERSARIA ITALIA AI QUARTI DI FINALE DI NATIONS LEAGUE

COME VEDERE L’ITALIA AI QUARTI DI NATIONS LEAGUE VOLLEY?

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

