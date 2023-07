Beach volley, World Tour 2023: ancora un quinto posto per Ranghieri/Carambula! Menegatti/Gottardi: assalto alle regine

Si ferma ai quarti di finale, per la terza volta negli ultimi quattro Elite 16 disputati, la corsa di Alex Ranghieri e Adrian Carambula sulla sabbia di Gstaad, mentre ancora in corsa, sempre nei quarti di finale, sono Menegatti/Gottardi che tra poco affronteranno le campionesse del mondo Ana Patricia/Duda con in palio un posto in semifinale nell’Eliet 16 svizzero.

Ranghieri/Carambula non sono riusciti a ripetere le grandi prestazioni dei giorni scorsi contro i brasiliani Andre/George, che al debutto avevano perso contro Lupo/Rossi ma che poi hanno trovato il giusto assetto riuscendo a superare il primo turno, oggi a conquistare l’accesso ai quarti e poi a dominare la sfida contro gli azzurri. Primo set senza storia con la coppia verde-oro che si impone 21-14. Nella parte iniziale del secondo parziale Ranghieri/Carambula danno l’impressione di poter restare in scia dei rivali che però nella parte centrale prendono il largo e vincono 21-17 conquistando la semifinale. Resta comunque l’ennesima prova di sostanza degli azzurri che con questo risultato consolidano la buona posizione nel ranking mondiale ed olimpico.

Grande prestazione per Menegatti/Gottardi che, dopo aver conquistato l’accesso alla fase ad eliminazione diretta all’ultimo respiro, si confermano bestie nere delle campionesse d’Europa, le lettoni Graudina/Samoilova e riescono ad entrare nelle prime otto del torneo più prestigioso del circuito mondiale. Le azzurre hanno vinto un primo set combattuto con il punteggio di 21-19, poi hanno preso il largo già dalla prima parte del secondo set, si sono prese una pausa sul 19-12 prima di imporsi con il punteggio di 21-17. Alle 16.30 la prima sfida a Ana Patricia/Duda.

Ottavi di finale femminili: Hyghes/Chang (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-19, 21-18), Scoles/Flint (Usa)-Carol/Barbara (Bra) 1-2 (15-21, 23-21, 12-15), Stam/Schoon (Ned)-Mariafè/Clancy (Aus) 0-2 (18-21, 17-21), Graudina/Samoilova (Lat)-Gottardi/Menegattti (Ita) 0-2 (19-21, 17-21).

Quarti di finale femminili: Hughes/Cheng (Usa)-Melissa/Brandie (Can), Müller/Tillmann (Ger)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (21-16, 15-21, 16-14), Mariafe/Clancy (Aus)-Nuss/Kloth (Usa), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Gottardi/Menegatti (Ita)

Ottavi di finale maschili: Mol/Sorum (Nor)-Horl/Horst (Aut) 2-0 (21-19, 23-21), Ehlers/Wickler (Ger)-Grimalt/Grimalt (Chi) 1-2 (17-21, 23-21, 13-15), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Andrè/George (Bra) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Krattiger/Breer (Sui)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 1-2 (24-22, 20-22, 8-15).

Quarti di finale maschili: Mol/Sørum (Nor)-Cherif/Ahmed (Qat) 2-1 (31-33, 21-17, 15-13), Bryl/Łosiak (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-14, 18-21, 18-16), George/Andre (Bra)-Ranghieri/Carambula (Ita) 2-0 (21-14, 21-17), Partain/Benesh (Usa)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (21-19, 21-13)

Foto Fivb