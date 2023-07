Chi affronterà l’Italia ai quarti di Nations League di volley? Data, programma, orario, tv

L’Italia attende di sapere l’identità della propria avversaria nei quarti di finale della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno chiuso la fase preliminare con all’attivo nove vittorie (26 punti) in dodici partite disputate, portandosi provvisoriamente al secondo posto in attesa delle ultime partite. A definire il tabellone della Final Eight, che andrà in scena a Gdansk (Polonia) dal 19 al 23 luglio, sarà proprio la classifica generale.

Gli azzurri potrebbero chiudere tra il secondo e il quinto posto: subiranno il sorpasso dalla Polonia se i biancorossi batteranno il Giappone, gli USA possono scavalcarci se vincono almeno una partita contro Francia e Bulgaria, l’Argentina balzerà davanti se sconfiggerà l’Iran per 3-0 o 3-1. L’avversaria nei quarti di finale potrebbe dunque essere una tra Giappone, Polonia, USA, Brasile, Argentina e Slovenia. Bisognerà aspettare la mattinata di lunedì 10 luglio per avere tutti i dettagli.

Di seguito il calendario, il programma, la possibile avversaria dell’Italia ai quarti di finale della Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CHI AFFRONTA L’ITALIA AI QUARTI DI NATIONS LEAGUE?

Dipende dalla classifica generale della fase preliminare. L’Italia chiuderà tra il secondo e il quinto posto, dunque l’avversaria sarà una tra Giappone, Polonia, USA, Brasile, Argentina e Slovenia

QUANDO GIOCA L’ITALIA I QUARTI DI NATIONS LEAGUE VOLLEY? PROGRAMMA E ORARI

O mercoledì 19 o giovedì 20 luglio. Le partite si giocano alle ore 17.00 e alle ore 20.00, il programma verrà svelato nella giornata di lunedì 10 luglio.

COME VEDERE L’ITALIA AI QUARTI DI NATIONS LEAGUE VOLLEY?

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB