LIVE Italia-Francia 13-6, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: crolla la nazionale transalpina, convincente debutto per il Settebello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.44 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

07.43 Superiorità numeriche: Francia 3/11 + 2 rigori di cui uno parato da Del Lungo (I) a Bouet nel quarto tempo, sul 6-13; Italia 4/7 + 2 rigori.

07.42 Reti dell’Italia: Velotto 1, Marziali 1, Presciutti 1, Bruni 1, Condemi 1, Di Somma 2, Cannella 2, Fondelli 4. Gol per la Francia: Marzouki 1, Bouet 1, Khasz 2, Crousillat 2.

07.40 Dura solo due tempi la Francia, poi crolla rovinosamente sotto i colpi di un Settebello sempre attento durante la partita.

Finisce la partita, Italia-Francia 13-6.

1.13 Del Lungo para il rigore di Bouet!

1.34 Fontani respinge il tentativo di Cannella.

2.16 Gooooooooooooooooool, Condemi, rigore di forza, Italia-Francia 13-6.

3.36 Goooooooooooooooooooool, Fondelli, diagonale perfetto in rete, Italia-Francia 12-6.

4.04 Tiro di Zivkovic che finisce sul fondo.

5.09 Gooooooooooooooooool, tripla finta e poi tiro scagliato in rete da Fondelli, Italia-Francia 11-6.

5.36 Tiro di Cannella parato da Fontani.

5.59 Gooooooooooooooooooooool, Bruni, beduina perfetta, Italia-Francia 10-6.

6.12 Rete di Bouet, con un pallone dubbio in gol, Italia-Francia 9-6.

6.40 Goooooooooooooooool, grande rete di potenza, Di Somma, Italia-Francia 9-5.

7.55 Inizia l’ultimo quarto, possesso per l’Italia.

Finisce il terzo quarto, Italia-Francia 8-5.

0.01 Ancora palo di Presciutti.

0.58 Palo esterno di Presciutti.

1.37 Goooooooooooooooooooooool, Cannella, rete spettacolare dal perimetro, Italia-Francia 8-5.

1.47 Fontani respinge un gran tiro di Echenique.

2.39 Timeout chiamato da Campagna.

2.59 Goooooooooooooooooool, Fondelli, incrocio perfetto, Italia-Francia 7-5.

3.34 Passaggio sbagliato da Bouet.

4.32 Echenique manda alto il tiro in controfuga.

5.46 Goooooooooooooool, Presciutti, schiacciata dentro la rete, Italia-Francia 6-5.

6.38 Altra respinta di Fontani su Di Fulvio.

7.20 Parata decisiva di Del Lungo su Marzouki.

7.55 Inizia il terzo quarto, possesso per la Francia.

Finisce il secondo quarto, Italia-Francia 5-5.

1.28 Gooooooooooooooool, Fondelli, approfitta della doppia superiorità numerica, Italia-Francia 5-5.

2.36 Di Somma ci prova con il sinistro, Fontani risponde ancora presente.

2.59 Rete su rigore di Crousillat, Italia-Francia 4-5.

3.17 Conclusione di Velotto bloccata da Fontani.

3.55 Goooooooooooooool, Cannella, tiro con deviazione che inganna la difesa, Italia-Francia 4-4.

4.20 Del Lungo ferma il tentativo di Bouet.

5.11 Gooooooooooooooooool, beduina perfetta di Marziali, Italia-Francia 3-4.

5.35 Rete con deviazione di Marzouki, Italia-Francia 2-4.

6.22 Fontani respinge un tiro a botta sicura di Di Fulvio.

6.42 Tiro di Presciutti bloccato dalla difesa francese.

7.30 Conclusione volante fuori di Presciutti.

Inizia il secondo quarto, possesso per l’Italia

Finisce il primo quarto, Italia-Francia 2-3.

0.04 Rete di Crousillat, finta e tira dalla distanza, Italia-Francia 2-3.

0.26 Sinistro di Di Somma che viene respinto da Fontani.

1.44 Gooooooooooooooooool, Velotto, inganna tutti con una conclusione diretta sul primo palo, Italia-Francia 2-2.

2.10 Rete di Khasz, approfitta di una distrazione azzurra, Italia-Francia 1-2.

2.18 Del Lungo si supera sulla conclusione di Marzouki.

2.52 Gooooooooooool, Di Somma, rigore perfetto, Italia-Francia 1-1.

3.26 Palo di Fondelli dopo una bella azione corale.

4.20 Fontani blocca il diagonale di Di Fulvio.

5.32 Del Lungo respinge il tentativo di Khasz.

6.30 Vantaggio francese con Khasz che approfitta della superiorità numerica, Italia-Francia 0-1.

6.55 Del Lungo attento sulla conclusione di Khasz.

7.24 Primo tiro di Echenique che viene parato da Fontani.

7.55 Inizia il primo quarto, primo possesso per l’Italia.

06.27 Inni nazionali in corso, atleti pronti alla sfida.

06.25 Questi gli atleti francesi: 1 Dubois, 2 Saudadier, 3 Crousillat, 4 Bouet, 5 Khasz, 6 Vernoux, 7 Zivkoic, 8 Bjorch, 9 Marzouki, 10 Cannone, 11 Van Peperstraete, 12 De Nardi, 13 Fontani.

06.20 La seconda partita sarà contro il Canada, una squadra molto fisica che potrebbe mettere in difficoltà il Settebello.

06.15 Gli atleti presenti dell’Italia: 1 Del Lungo, 2 Di Fulvio, 3 Velotto, 4 Marziali, 5 Fondelli, 6 Cannella, 7 Renzuto, 8 Echenique, 9 Presciutti, 10 Bruni, 11 Di Somma, 12 Condemi, 13 Nicosia.

06.10 Il team si è allenato intensamente, con cinque partite allenanti nell’ultimo mese, due in comune con la Croazia a Roma e tre alla World Cup in California.

06.05 Il Settebello, i vicecampioni del mondo di pallanuoto, stanno cercando di riconquistare il titolo dopo aver vinto l’argento nell’ultimo anno a Budapest, perdendo solo ai rigori contro la Spagna.

06.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Francia, esordio al Mondiale per il Settebello.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Francia, Mondiali pallanuoto maschile 2023, prima sfida per il Settebello.

La squadra italiana di pallanuoto maschile, il Settebello, è pronta a scendere in vasca per la sua partita d’esordio contro la Francia, dopo un intenso periodo di preparazione in Giappone. Durante il breve periodo di acclimatamento, i vicecampioni del mondo hanno iniziato un rigido allenamento, mirando a riconquistare il titolo mondiale e garantirsi un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In questa campagna, gli italiani vedono la Spagna come la principale avversaria, dopo aver subito una sconfitta in finale alla World Cup. Tuttavia, l’attenzione immediata è sulla Francia, la prima sfida importante di questo torneo.

Le partite chiave saranno i quarti di finale e la semifinale, ma la squadra è focalizzata sulla partita di domani. La possibilità di una finale contro la Spagna è un pensiero attraente, ripetendo le ultime due finali mondiali.

Match: Italia-Francia

Evento: Mondiali pallanuoto 2023

Data: 17/07/2023

Ore: 06.30.

Dove vederla: Rai 2 o Sky Sport Summer

I CONVOCATI. Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, Mondiali pallanuoto : cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 06:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.