LIVE Italia-Francia, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: primo impegno per il Settebello

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Francia, Mondiali pallanuoto maschile 2023, prima sfida per il Settebello.

La squadra italiana di pallanuoto maschile, il Settebello, è pronta a scendere in vasca per la sua partita d’esordio contro la Francia, dopo un intenso periodo di preparazione in Giappone. Durante il breve periodo di acclimatamento, i vicecampioni del mondo hanno iniziato un rigido allenamento, mirando a riconquistare il titolo mondiale e garantirsi un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In questa campagna, gli italiani vedono la Spagna come la principale avversaria, dopo aver subito una sconfitta in finale alla World Cup. Tuttavia, l’attenzione immediata è sulla Francia, la prima sfida importante di questo torneo.

Le partite chiave saranno i quarti di finale e la semifinale, ma la squadra è focalizzata sulla partita di domani. La possibilità di una finale contro la Spagna è un pensiero attraente, ripetendo le ultime due finali mondiali.

Match: Italia-Francia

Evento: Mondiali pallanuoto 2023

Data: 17/07/2023

Ore: 06.30.

Dove vederla: Rai 2 o Sky Sport Summer

I CONVOCATI. Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, Mondiali pallanuoto : cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 06:30 circa. Buon divertimento!

