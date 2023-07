LIVE Italia-Canada, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: Settebello a caccia di un nuovo successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Canada, Mondiali pallanuoto maschile 2023, il Settebello sfida la nazionale canadese.

La squadra vicecampione in carica ha ottenuto una vittoria all’esordio nel campionato mondiale di pallanuoto di Fukuoka in Giappone, sconfiggendo la Francia con un punteggio di 13-6. I francesi hanno resistito fino alla metà della partita, mantenendo un vantaggio di 5-4 fino a 2 minuti e 59 secondi del secondo quarto. Successivamente, l’Italia ha compiuto una spettacolare rimonta con un parziale di 7-1, dominando completamente la partita e spegnendo ogni speranza di vittoria della Francia. Alessandro Fondelli ha realizzato quattro gol, ottenendo il premio di miglior giocatore della partita, mentre la difesa italiana è stata in grado di respingere 8 delle 11 situazioni di inferiorità numerica concesse.

Match: Italia-Canada

Evento: Mondiali pallanuoto 2023

Data: 19/07/2023

Ore: 02.00.

Dove vederla: Rai 2 o Sky Sport Summer

I CONVOCATI. Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, Mondiali pallanuoto : cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 02:00 circa. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.