LIVE Italia-Canada 24-6, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: Settebello che vince dominando, quattro reti per Fondelli, Echenique e Renzuto

03.23 Italia 5/6 + 2 rigori, Canada 3/7 + 2 rigori. Gardijan (C) ha fallito un rigore – palo, a 0.34 del secondo tempo.

03.20 I gol dell’Italia: 4 Fondelli, Echenique e Renzuto, 3 Damonte, Velotto e Di Fulvio, 1 Cannella, Bruni e Dolce. Per il Canada: 3 Bicari, 2 Halajian, 1 Cote.

03.18 Settebello che vince dominando dal primo all’ultimo parziale, in grande forma Echenique MVP del match. Prossimo match contro la Cina.

Finisce la partita, Italia-Canada 24-6.

0.29 Goooooooooooooool, Renzuto, tiro in diagonale perfetto, Italia-Canada 24-6.

1.10 Gooooooooooooool, Damonte, rigore perfetta, Italia-Canada 23-6.

2.14 Goooooooooooooool, Damonte, superiorità numerica sfruttata magistralmente, Italia-Canada 22-6.

3.00 Fallo in attacco dell’Italia.

4.30 Parata di Del Lungo su Bicari.

5.13 Goooooooooooooool, Cannella, rete con rimbalzo, Italia-Canada 21-6.

5.40 Traversa di Francesco Di Fulvio.

6.27 Gooooooooooooooooool, Di Fulvio, assist di Echenique, Italia-Canada 20-6.

7.09 Goooooooooooooool, Echenique, palo gol per l’italo argentino, Italia-Canada 19-6.

7.55 Inizia l’ultimo quarto di partita, possesso per il Canada.

Finisce il terzo quarto, Italia-Canada 18-6.

0.01 Goooooooooooooooool, Fondelli, recupera e segna, Italia-Canada 18-6.

0.17 Goooooooooooooooooool, Velotto, assist di Echenique, Italia-Canada 17-6.

0.39 Rete di Bicari, rigore preciso, Italia-Canada 16-6.

1.06 Goooooooooooooooool, Di Fulvio in controfuga con un finta mette in rete, Italia-Canada 16-5.

1.49 Gooooooooooooool, Fondelli, tiro di forza, Italia-Canada 15-5.

2.06 Rete del Canada con Bicari, diagonale precisa, Italia-Canada 14-5.

2.39 Goooooooooooooool, Dolce, rigore perfetto, Italia-Canada 14-4.

3.03 Goooooooooooooooooool, Renzuto, tiro in accelerazione, Italia-Canada 13-4.

3.20 Beduina di Di Fulvio che viene respinta da Radenovic.

5.35 Rete di Halajian, trova il corridoio giusto per il tiro, Italia-Canada 12-4.

6.01 Gooooooooooooooooooo, Echenique, tripletta spettacolare, Italia-Canada 12-3.

7.03 Gooooooooooooooooool, Renzuto, tiro che entra nonostante il tentativo di parata di Radenovic, Italia-Canada 11-3.

7.32 Rete di Gardijan, che sorprende Nicosia, Italia-Canada 10-3.

7.55 Inizia il terzo quarto, possesso per il Canada.

Finisce il secondo quarto, Italia-Canada 10-2.

1.21 Gooooooooooooooooooool, Velotto, perno e rotazione con scarico in porta, Italia-Canada 10-2.

2.19 Traversa di Velotto.

3.22 Rete di Cote, sfrutta la superiorità numerica, Italia-Canada 9-2.

3.45 Gooooooooooooooool, Fondelli, conclusione forte sopra la testa del portiere, Italia-Canada 9-1.

4.15 Gooooooooooool, Fondelli, schema riuscito perfettamente con tiro dal perimetro, Italia-Canada 8-1.

5.16 Palo di Cannella dopo aver recuperato palla.

6.17 Rete di Bicari, beduina fortunosa, Italia-Canada 7-1.

7.26 Gardijan prende il palo su rigore.

7.42 Gooooooooooooooool, Di Fulvio, subito in rete al primo pallone, Italia-Canada 7-0.

7.55′ Inizia il secondo quarto, possesso per l’Italia.

Finisce il primo quarto, Italia-Canada 0-0.

0.34 Gooooooooooooooooooooool, Bruni, beduina precisa e potente, Italia-Canada 6-0.

1.23 Goooooooooooooooooooool, Damonte, trova la rete da posizione defilata, Italia-Canada 5-0.

2.16 Gooooooooooooooooooool, Renzuto, sotto le braccia del portiere, Italia-Canada 4-0.

3.06 Gooooooooooooooooooool, Velotto, controfuga perfetta e doppia finta finale, Italia-Canada 3-0.

4.20 Azione simile, stesso risultato, Mcknight questa volta risponde presente su Di Somma.

4.56 Mcknight para un tentativo di Damonte.

5.21 Gooooooooooooooool, Echenique, altra diagonale perfetta, Italia-Canada 2-0.

6.06 Traversa di Francesco Di Fulvio.

7.07 Goooooooooooooool, Echenique, tiro in diagonale che finisce all’incrocio, Italia-Canada 1-0.

7.36 Bruno da centro dell’area manda fuori il pallone.

7.55′ Inizia il primo quarto, possesso per l’Italia.

1.55 Inni nazionali in corso, tutto pronto per la sfida.

1.50 L’ultima partita del Settebello nel girone sarà contro la Cina.

1.45 Il Settebello al debutto ha vinto contro la Francia, nonostante il punteggio 13-6 i primi due periodi sono stati complicati per la nazionale italiana.

1.40 Questi invece gli atleti canadesi: 1 Radenovic, 2 Patterson, 3 Djerkoic, 4 Costantin Bicari, 5 Halajian, 6 Blanchard, 7 Gerakoudis, 8 Cote, 9 Gardijan, 10 Soleimanipak, 11 Lapins, 12 Hachem, 13 Mcknight.

1.35 Questi gli atleti italiani: 1 Del Lungo, 2 Di Fulvio, 3 Damonte, 4 Marziali, 5 Fondelli, 6 Cannella, 7 Renzuto, 8 Echenique, 9 Velotto, 10 Bruni, 11 Di Somma, 12 Dolce, 13 Nicosia.

1.30 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Canada dei Mondiali di Pallanuoto.

La squadra vicecampione in carica ha ottenuto una vittoria all’esordio nel campionato mondiale di pallanuoto di Fukuoka in Giappone, sconfiggendo la Francia con un punteggio di 13-6. I francesi hanno resistito fino alla metà della partita, mantenendo un vantaggio di 5-4 fino a 2 minuti e 59 secondi del secondo quarto. Successivamente, l’Italia ha compiuto una spettacolare rimonta con un parziale di 7-1, dominando completamente la partita e spegnendo ogni speranza di vittoria della Francia. Alessandro Fondelli ha realizzato quattro gol, ottenendo il premio di miglior giocatore della partita, mentre la difesa italiana è stata in grado di respingere 8 delle 11 situazioni di inferiorità numerica concesse.

Match: Italia-Canada

Evento: Mondiali pallanuoto 2023

Data: 19/07/2023

Ore: 02.00.

Dove vederla: Rai 2 o Sky Sport Summer

I CONVOCATI. Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

