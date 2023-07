LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: non si ferma più Van Vleuten! Sul podio Labous e un’ottima Realini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.04 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata.

15.03 La top-ten della generale a due tappe dalla fine del Giro Donne 2023:

14.58 Buone prestazioni anche per Silvia Persico e Erica Magnaldi, entrambe piazzatesi pienamente tra le prime dieci quest’oggi.

14.55 La top-ten della settima tappa:

14.52 Labous sopravanza Realini per la seconda piazza: la giovane azzurra con questa prestazione sale comunque sul podio della generale, scavalcando Veronica Ewers.

14.51 VINCE ANNEMIEK VAN VLEUTEN! Successo numero 102 della carriera per la 40enne del Movistar Team, il terzo in questo Giro.

14.49 Cinquecento metri alla fine, Van Vleuten è a un passo dal successo.

14.48 ULTIMO CHILOMETRO!

14.47 Realini e Labous sono a 10″ dalla 40enne di Vleuten: le due si giocheranno con tutta probabilità la seconda piazza.

14.46 ATTACCA VAN VLEUTEN! Non riescono a rimanere al passo Realini e Labous, la neerlandese si avvia per la terza vittoria in questo Giro.

14.45 Per il momento non ci sono stati scatti tra le tre in testa, si profila un arrivo in volata.

14.44 Inizia l’ultima scalata del giorno! Due chilometri e mezzo al traguardo.

14.42 Siamo nei pressi dell’imbocco della salita del Santuario Madonna della Guardia (2.6 km al 7.2%).

14.41 Cinque chilometri alla fine della tappa.

14.39 Fisher-Black e Garcia vengono riprese dal gruppo di Slivia Persico e Erica Magnaldi.

14.38 Ewers è a 1’30” dal gruppo di testa, in questo momento Realini sarebbe al terzo posto nella classifica generale.

14.36 Ora le atlete sono impegnate in un falso piano prima dell’ultima scalata, quella del Santuario Madonna della Guardia.

14.34 Transita per prima al GPM del Colle Paravenna Annemiek Van Vleuten, seguita da Gaia Realini e Annemiek Van Vleuten.

14.33 Dieci chilometri al traguardo.

14.33 Garcia fa fatica alle spalle di Van Vleuten, Realini e Persico: cinquecento metri allo scollinamento.

14.32 Ripresa Garcia! Intanto si è staccata Veronica Ewers: Realini ha un’occasione per salire sul podio della generale

14.30 Inizia a muoversi con prepotenza Annemiek Van Vleuten, solo Labous, Realini e Fisher-Black riescono a tenere il ritmo della veterana neerlandese.

14.28 Due chilometri allo scollinamento del Colle Paravenna.

14.26 Garcia non molla, anzi guadagna una ventina di secondi sul gruppetto inseguitore, di cui fanno parte anche Silvia Persico e Erica Magnaldi.

14.24 Realini e Fisher-Black si riportano sul gruppetto di Van Vleuten.

14.23 C’è parecchia selezione, Mavi Garcia se ne va: purtroppo è andata in difficoltà Realini, mentre a seguire la spagnola ci sono Van Vleuten, Ewers e Labous.

14.21 L’alfiera della UAE Team ADQ non riesce a scappare, prova a mettersi in moto Realini che si piazza in testa al gruppo.

14.20 PARTE FISHER-BLACK! L’australiana è seguita da Mavi Garcia e Gaia Realini, più indietro al momento Van Vleuten.

14.17 Parte la scalata del Paravenna (6.5 km al 6%), riassorbita Koster quando mancano quindici chilometri alla fine della tappa.

14.14 Si piazza in testa al plotone la Movistar, manca un solo chilometro ai piedi del Paravenna.

14.10 Venti chilometri alla conclusione.

14.08 Si avvicina ancor di più il gruppo a Koster, la quale ora ha solamente una trentina di secondi di vantaggio.

14.03 Dieci chilometri all’imbocco del Paravenna.

14.01 Il vantaggio di Koster è diminuito di una ventina di secondi: ora il gruppo è a 40″ dalla battistrada.

13.58 Prova a muoversi Niamh Fisher-Black (Team SD Worx) su un piccolo strappo, ma il gruppo non le permette alcun allungo.

13.56 Trenta chilometri al traguardo.

13.53 Provano a riavvicinarsi a Koster due atlete: Fem Van Empel (Jumbo-Visma) e Silvia Persico (UAE Team ADQ).

13.52 Continua a guadagnare qualcosina Koster: la ragazza della Uno-X Pro Cycling Team ha 1’05” di vantaggio sul gruppo.

13.48 Situazione della corsa che rimane stabile: fra 20 km le atlete inizieranno la scalata della Cima Paravenna.

13.43 Guadagna a dismisura Koster: la neerlandese ha un vantaggio di quasi un minuto sul gruppo.

13.42 Quaranta chilometri al traguardo.

13.39 Prova ad attaccare in discesa Anouska Koster (Uno-X Pro Cycling Racing).

13.35 Fem Van Empel (Jumbo-Visma) taglia il traguardo posto sulla cima del Vigneto, valevole per la classifica scalatrici. Ora inizia un tratto di discesa non impegnativo.

13.33 Plotone che ora viaggia a ritmi bassi, manca poco al passaggio sulla cima del Vigneto.

13.31 La coppia viene subito riassorbita dal gruppo, manca poco più di un chilometro allo scollinamento.

13.29 Sono partite la francese Victorie Guilman (FDJ-Suez) e la neerlandese Pauliena Rooijakkers (Canyon//SRAM Racing).

13.27 La francese riesce a evadere dal gruppo, comandato in questo momento dal Team Movistar.

13.25 Ripresa Pirrone dal gruppo, prova a sfruttare l’occasione Evita Muzic (FDJ-Suez).

13.22 Pirrone sta per essere risucchiata dal gruppo, ormai distante meno di dieci secondi dall’azzurra.

13.21 Cinquanta chilometri al traguardo.

13.19 Inizia la salita del Vigneto (4.8 km al 6.5%).

13.17 Il gruppo inizia a macinare metri su Pirrone, la quale ha perso una ventina di secondi in questo tratto pianeggiante.

13.16 E’ la Lidl-Trek a fare l’andatura nel gruppo maglia rosa.

13.13 55 km al traguardo, Pirrone aumenta il suo vantaggio: l’azzurra ha ora 45″ di margine sul gruppo.

13.10 Il gruppo ha appena valicato la cima del Passo del Ginestro: adesso le atlete sono impegnate nel tratto in discesa che riporterà a valle, prima di iniziare la scalata de Il Vigneto.

13.05 Situazione tranquilla a 65 km dal traguardo: Elena Pirrone (Israel Premier Tech Roland) è evasa dal gruppo e comanda con una decina di secondi di margine sul gruppo maglia rosa.

13.00 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alla Diretta LIVE della settima tappa del Giro Donne 2023.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima tappa del Giro Donne 2023, uno degli appuntamenti più prestigiosi, per quanto riguarda il ciclismo femminile, dell’intera estate.

La frazione di oggi si disputerà interamente nella provincia di Imperia, in Liguria: si parte da Albenga, sul mare, per poi addentrarsi nell’entroterra ligure. Dopo un primo tratto prevalentemente pianeggiante, le atlete dovranno affrontare la prima delle quattro salite di giornata, il Passo del Ginestro (12.3 km al 4.4%), cui sussegue un altro piccolo strappo per poi scendere a valle. A circa metà del percorso è presente la scalata de Il Vigneto (4.8 km al 6.5%), al cui termine inizia un tratto in falsopiano. Gli ultimi 20 km saranno i più concitati dell’intera giornata: saranno ben due le salite nel finale, Cima Paravenna (6.5 km al 6%) e Santuario Madonna della Guardia (2.6 km al 7.2%), situato nel comune di Alassio, sulla cui vetta è posta la linea del traguardo.

Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) è lanciata verso il quarto trionfo nel Giro Donne: l’esperta neerlandese ha infatti un vantaggio di 3’03” su Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) e 3’39” su Juliette Labous (Team DSM). La 40enne di Vleuten è in condizioni strepitose: il passo mostrato in questi giorni è impari in confronto a quello delle rivali, ad eccezione della sfortunata Elisa Longo Borghini, ritiratasi ieri mattina dopo il volo tremendo nel finale della quinta tappa. Lotta per il podio che, invece, è ancora nel vivo: sono infatti cinque le atlete racchiuse in meno di un minuto, tra cui le due azzurre Gaia Realini (Lidl-Trek) e Erica Magnaldi (UAE Team ADQ).

La tappa, il cui via è programmato per le 11:40, sarà visibile su Discovery+, RaiPlay e RaiSport+HD a partire dalle ore 12.45, mentre OA Sport offrirà aggiornamenti a partire dalle ore 13.00. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse