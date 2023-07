LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Chiara Consonni vince ad Olbia. Van Vleuten conquista la generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.15 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della nona ed ultima tappa del Giro Donne 2023, vinta da Chiara Consonni (UAE Team ADQ). Vi ringraziamo per aver scelto di seguire la frazione insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito: buon proseguimento di giornata.

15.13 Gaia Realini oltre a posizionarsi sul gradino più basso della classifica generale ha vinto la maglia bianca.

15.12 Questa la top 3 della classifica generale:

1 VAN VLEUTEN Annemiek 21:06:56

2 LABOUS Juliette 3:56

3 REALINI Gaia 4:23

15.10 Questa la top 10 dell’ultima frazione del Giro Donne 2023:

1 CONSONNI Chiara (UAE Team ADQ) 3:19:33

2 VOS Marianne (Team Jumbo-Visma) 0:00

3 WOLLASTON Ally (AG Insurance – Soudal Quick-Step) 0:00

4 DYGERT Chloe (Canyon//SRAM Racing) 0:00

5 JASTRAB Megan (Team dsm-firmenich) 0:00

6 BARBIERI Rachele (Liv Racing TeqFind) 0:00

7 ANDERSEN Susanne (Uno-X Pro Cycling Team) 0:00

8 PATERNOSTER Letizia (Team Jayco AlUla) 0:00

9 VERHULST Gladys (FDJ – SUEZ) 0:00

10 ZANARDI Silvia (BePink – GOLD) 0:00

15.07 Nell’intervista a fine tappa Chiara Consonni (UAE Team ADQ) ha dedicato questa vittoria alla compagna di squadra Marta Bastianelli, che quest’oggi ha disputato l’ultima tappa della propria carriera.

15.05 Oltre alla maglia rosa Annemiek Van Vleuten ha conquistato anche la classifica a punti e quella dei Gran Premi della Montagna.

15.03 Come lo scorso anno Chiara Consonni vince l’ultima tappa del Giro Donne. 12 mesi fa l’azzurra si impose a Padova.

15.02 Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) conquista il Giro d’Italia Donne 2023. È il quarto successo per l’olandese, dopo quelli del 2018, 2019 e 2022.

15.00 Secondo posto per Marianne Vos (Team Jumbo Visma), seguita da Ally Wollaston (AG Insurance -Soudal Quick-Step).

14.59 CHIARA CONSONNI!!!! La ciclista azzurra vince di prepotenza la volata e l’ultima tappa del Giro Donne 2023.

14.58 Lancia la volata Rachele Barbieri.

14.58 Si è perso il treno della Uno-X.

14.58 ULTIMO CHILOMETRO!

14.57 Arriva anche il treno della Canyon, che punta su Chloe Dygert.

14.57 Posizionato perfettamente il treno della Uno-X Pro Cycling Team, quando mancano 2 km.

14.56 3 KM AL TRAGUARDO!

14.55 In testa al gruppo c’è anche il trenino della Movistar, con la maglia rosa di Annemiek Van Vleuten in quarta posizione.

14.54 4 km all’arrivo!

14.53 Si rialza Alessia Vigilia. Sarà arrivo in volata ad Olbia!

14.52 15 secondi di vantaggio per Alessia Vigilia quando mancano poco più di 5 km. La strada larga e dritta favorisce l’inseguimento del gruppo, che negli ultimi minuti ha aumentato l’andatura.

14.50 Si posiziona in testa al gruppo anche il trenino del Team Jayco AlUla.

14.49 Perde qualche secondo in questo frangente Alessia Vigilia, che ora ha 18 secondi di vantaggio.

14.47 In testa al gruppo arriva anche il trenino del Team Jumbo Visma, che ripone le proprie speranze odierne in Marianne Vos.

14.46 10 KM AL TRAGUARDO! Alessia Vigilia ha ancora 25″ di vantaggio sul gruppo.

14.44 Negli ultimi 10 km la strada continua leggermente a scendere, e quindi potrebbe essere favorevole ad Alessia Vigilia.

14.42 Alessia Vigilia nel corso della sua breve carriera ha dimostrato di avere ottime capacità a cronometro. La ciclista azzurra nel 2017 si è classificata in seconda posizione nel Mondiale contro il tempo Juniores, mentre quest’anno è salita sul podio del Campionato Italiano a cronometro.

14.39 15 km all’arrivo. Alessia Viglia ha un vantaggio di 25 secondi sul gruppo, trainato dalla Movistar.

14.37 La Movistar guida al momento l’inseguimento ad Alessia Vigilia, ma il vantaggio dell’azzurra rimane intorno ai 30″.

14.35 Al momento le atlete stanno affrontando un falsopiano. Tra pochi chilometri la strada tornerà ad essere in discesa.

14.34 Mancano 20 km all’arrivo!

14.32 Il gruppo è al momento tirato dai treni della Movistar e della EF Education-Tibco-Svb. Il distacco tra loro ed Alessia Viglia al momento è di 30″.

14.30 Aumenta il vantaggio di Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo), che ora ha 20″ sul gruppo.

14.28 Il gruppo è al momento guidato dalla Movistar.

14.27 Vigilia è riuscita a conquistare una decina di secondi di vantaggio sul gruppo.

14.26 Alessia Vigilia ha conquistato qualche metro di vantaggio sul gruppo.

14.25 Attacco di Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo).

14.24 Il forcing fatto dall’ungherese ha allungato sensibilmente il gruppo.

14.23 Attacco in discesa di Blanka Vas (Team SD Worx), che al momento non riesce ad evadere dal resto del gruppo.

14.22 Mancano 30 km all’arrivo!

14.20 Il gruppo al momento è guidato da un trenino della Lidl – Trek.

14.19 Ricordiamo che al momento Veronica Ewers ed Erica Magnaldi sono al momento insieme in quarta posizione, con il medesimo tempo. Qualora le due atlete arrivassero insieme al traguardo e nessuna conquistasse ulteriori abbuoni la posizione verrà decisa vedendo la somma dei posizionamenti nel corso delle tappe.

14.16 A breve inizierà una lunga discesa, interrotta da alcune brevi salite, che porterà a pochi chilometri dal traguardo.

14.13 Lippert ripresa dal gruppo quando mancano 35 km all’arrivo.

14.12 Attacco di Blanka Vas (Team SD Worx), che prova a chiudere su Liane Lippert.

14.10 Liane Lippert rimane in testa, ma non riesce ad ampliare il vantaggio sul gruppo, che insegue a meno di 10 secondi.

14.09 Attacco di Marta Cavalli (FDJ Suez), che prova a chiudere su Liane Lippert

14.09 Lippert al momento è riuscita a guadagnare un vantaggio di 10 secondi sul resto del gruppo.

14.08 Sulle ruote della tedesca prova a lanciarsi Niam Fisher-Black.

14.07 Attacco di Liane Lippert (Movistar Team)!

14.06 Viaggia nuovamente compatto il gruppo quando mancano 40 km all’arrivo.

14.05 Attacco di Elena Pirrone (Israel Premier Tech Roland)

14.04 L’attacco della francese viene chiuso dall’australiana Niam Fisher-Black (Team SD Worx).

14.03 Attacco di Marie Le Net (FDJ Suez).

14.01 Chiuso subito questo tentativo di fuga. Gruppo nuovamente compatto.

14.00 Diverse atlete si sono gettate sulle ruote della danese, portando via un piccolo gruppetto di 13 cicliste.

13.59 Attacco di Cecille Uttrup Ludwig (FDJ Suez)!

13.58 In vetta alla classifica della montagna c’è Annemiek Van Vleuten (Movistar Team), che ha più del doppio dei punti della seconda classificata, Niamh Fisher-Black (Team SD Worx).

13.56 Queste le prime cinque posizioni in cima alla salita di Tempio Pausania:

1 KOSTER Anouska 8

2 SANTESTEBAN Ane 7

3 VAN VLEUTEN Annemiek 5

4 REALINI Gaia 4

5 GARCÍA Mavi 2

13.55 Il gruppo ora è allungato per affrontare la discesa di Tempio Pausania.

13.53 Le cicliste hanno scollinato sulla salita di Tempio Pausania, ultimo GPM di questo Giro Donne. I prossimi 15 km saranno molto mossi, con continui sali e scendi fino a circa 30 km dall’arrivo.

13.51 500 metri al traguardo della salita di Tempio Pausania.

13.50 Torna in testa al gruppo la formazione della Lidl Trek. In seconda posizione c’è Gaia Realini, terza in classifica generale.

13.49 50 KM AL TRAGUARDO!

13.48 Cambio della guardia in testa al gruppo. Al momento è Pauliena Rooijakkers (Canyon/ / SRAM Racing) a dettare l’andatura, seguita da un trenino della FDJ – Suez.

13.45 Mancano 3 km al traguardo di Tempio Pausania, ultimo GPM di questo Giro Donne.

13.43 Quando sono trascorse due ore dall’inizio della tappa le cicliste hanno percorso 75 km alla velocità media di 36.3 km/h.

13.42 Il gruppo al momento è guidato dalle formazioni di EF Education-TIBCO-SVB e della LIDL – Trek.

13.41 Ripresa Anna Kiesenhofer (Israel Premier Tech Roland)! Il gruppo ora è compatto quando mancano 53 km all’arrivo.

13.40 Kiesenhofer al momento ha soli 10 secondi di vantaggio. L’austriaca ha perso 35 secondi in circa 3 km di salita.

13.39 Il tratto più duro della salita di Tempio Pausania è l’ultimo chilometro, con la pendenza che supera il 6%.

13.38 Continua a diminuire il vantaggio dell’austriaca, la quale al momento ha soli 20 secondi sul gruppo.

13.36 Il gruppo guadagna subito 15 secondi su Anna Kiesenhofer. L’austriaca ora ha ancora 30″ sulle inseguitrici.

13.34 La salita di Tempio Pausania è classificata come Gran Premio della Montagna di terza categoria. Si tratta di 7.7 km al 4.7% di pendenza media.

13.32 La ciclista azzurra si riporta immediatamente in coda al gruppo.

13.31 Foratura per Gaia Realini (Lidl – Trek)!!

13.30 Continua a guadagnare sul gruppo Kiesenhofer, che ora ha 45″ di vantaggio.

13.29 Ricordiamo che Anna Kiesenhofer è la campionessa olimpica in carica, avendo vinto la corsa in linea a Tokyo 2020. Nel palmares dell’austriaca ci sono anche quattro titoli nazionali a cronometro (2019, 2020, 2021, 2023) e uno in linea (2019).

13.26 Tra poco meno di 5 km Kiesenhofer inizierà ufficialmente l’ascesa verso Tempio Pausania, ultimo GPM di questo Giro Donne 2023. La strada però già è in salita da diversi chilometri.

13.24 Mancano 60 km all’arrivo!

13.23 Aumenta il vantaggio di Anna Kiesenhofer, che ora ha quasi 30 secondi sul gruppo.

13.22 Iris Monticolo e Prisca Savi vengono riprese dal gruppo.

13.21 L’austriaca rilancia l’azione e stacca Monticolo, la quale rimane a 5 secondi circa da Kiesenhofer. Alla triestina nel frattempo si è aggiunta Prisca Savi (BePink – Gold)

13.19 Attacco di Anna Kiesenhofer (Israel Premier Tech Roland)! L’austriaca in poche pedalate raggiunge Iris Monticolo.

13.18 Questa è la top 5 della classifica generale aggiornata con gli abbuoni dello sprint intermedio di Perfugas:

1 VAN VLEUTEN Annemiek 21:06:56

2 LABOUS Juliette 3:56

3 REALINI Gaia 4:23

4 MAGNALDI Erica 5:34

5 EWERS Veronica ”

13.15 Nessuna ciclista segue l’attacco della triestina, che al momento è da sola al comando con 10 secondi sul gruppo.

13.14 Attacco di Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo)!

13.12 Chiuso subito il tentativo di fuga delle tre italiane. Il gruppo è nuovamente compatto.

13.11 Si forma un terzetto in testa alla corsa composto da Giorgi Vettorello (Be Pink – GOLD), Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) e Beatrice Rossato (Isolmant – Premac – Vittoria). Le tre hanno poco meno di 10 secondi di vantaggio sul gruppo.

13.10 Attacco di Giorgia Vettorello (Be Pink – GOLD).

13.09 Il gruppo è appena transitato sul traguardo dello sprint intermedio di Perfugas, che metteva in palio secondi di abbuono per la classifica generale. In prima posizione è arrivata Sofia Bertizzolo, seguita da Silvia Persico e Veronica Ewans. La statunitense in questo modo ha guadagnato un secondo, portandosi a pari tempo con Erica Magnaldi.

13.08 Questo è il tributo che il gruppo ha riservato a Marta Bastianelli prima della partenza:

13.06 Quest’oggi è una giornata speciale in gruppo, dato che questa tappa è l’ultima per Marta Bastianelli (UAE Team ADQ). La trentasettenne italiana mette la parola fine quest’oggi su una carriera da leggenda.

13.03 La tappa è iniziata alle 11.30 da Sassari. Al momento il gruppo ha percorso 55 km alla velocità media di 40 km/h. All’arrivo mancano 72 km.

13.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona ed ultima tappa del Giro Donne 2023.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona ed ultima tappa del Giro Donne 2023. L’ultima frazione vede le cicliste darsi battaglia in Sardegna, da Sassari ad Olbia, lungo un percorso di 126.85 km. Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) è in maglia rosa sin dalla prima tappa, e quest’oggi vuole mettere il sigillo anche su quest’edizione del Giro d’Italia, dopo averlo già vinto tre: 2018, 2019 e 2022.

Il vantaggio nella classifica generale per la campionissima olandese è ampio. Van Vleuten ha infatti un margine di poco inferiore ai quattro minuti sulla seconda classificata, la francese Juliette Labous (Team DSM-Firmenich) e 4’23” sull’azzurra Gaia Realini (Lidl-Trek). La ventiduenne italiana ha oltre un minuto di vantaggio sulle immediate inseguitrici: Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) e Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB).

La frazione odierna ha un profilo molto nervoso per circa 100 km, in cui saranno presenti due Gran Premi della Montagna di terza categoria: il primo è l’Osilo (4.8 km al 5.2% di pendenza media) con il traguardo posto solo 10 km dopo l’inizio della tappa. Il secondo GPM di giornata invece è la salita di Tempio Pausania (7.7 km al 4.7% di pendenza media). Dallo scollinamento mancheranno meno di 50 km all’arrivo di Olbia.

La partenza della nona ed ultima tappa del Giro Donne 2023 è prevista alle ore 11.30 da Sassari, mentre l’arrivo sarà dopo 126.85 km in quel di Olbia. La frazione sarà visibile sul canale di Rai Sport a partire dalle 13.00 ed in streaming su Rai Play e su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della nona ed ultima tappa del Giro Donne 2023 a partire dalle 13.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: LaPresse