LIVE Atletica, Europei U23 2023 in DIRETTA: doppio argento azzurro nelle 20 km di marcia con Mihai e Cosi!

18.58 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la seconda giornata degli Europei U23 di atletica a Espoo!

18.55 Bronzo alla Finlandia con Jerry Jokinen, che ha tirato giù oltre un minuto al suo personale firmando il nuovo primato nazionale Under 23 in 1h:24:41.

18.53 Secondo argento di giornata per l’Italia! 1h:23:02 il crono finale di Andrea Cosi, che sale dunque sul secondo gradino del podio agli Europei U23 di Espoo!

18.52 Paul Mc Grath finisce forte e sigla il nuovo personale in 1h:21:03, migliorando di 12″ il suo precedente record. Spagna medaglia d’oro nella 20 km maschile di marcia, ma adesso attendiamo al traguardo l’azzurro Andrea Cosi.

18.51 Da registrare nel frattempo anche la squalifica di Emiliano Brigante, dopo aver quasi raggiunto la zona podio con una grande rimonta.

18.49 Ultimo chilometro in vista per lo spagnolo Paul Mc Grath, già certo della vittoria ed in lizza per migliorare il suo personale.

18.47 Cosi è calato molto nel terzo quarto della gara, perdendo la possibilità di ritoccare oggi il suo record personale di 1h:21:39.

18.45 Paul McGrath aveva un altro passo nella seconda metà di gara e si sta involando verso la medaglia d’oro con un ottimo tempo. Argento ormai in cassaforte invece per il toscano Andrea Cosi, che deve gestire un ampio vantaggio di oltre 1’30” sugli inseguitori.

18.42 Spostiamoci adesso sulla gara maschile per gli ultimi chilometri. Sfumata purtroppo la possibilità di un doppio podio azzurro, perché Brigante ha ricevuto una penalità di 2 minuti sprofondando ai margini della top10.

18.39 Niente primato personale e nona posizione (ufficiosa) al traguardo per la seconda azzurra Vittoria Di Dato in 1h:38:16, mentre segnaliamo il nuovo record francese U23 per la vincitrice odierna Pauline Stey.

18.34 È ARGENTO PER L’ITALIA!! Alexandrina Mihai migliora il suo personale di 23″ e chiude in 1 ora, 32 minuti e 32 secondi, salendo subito sul podio al primo grande evento con la maglia azzurra. Bronzo all’altra francese Camille Moutard in 1h:35:40.

18.32 Pauline Stey completa l’opera con un notevole tempo di 1 ora, 31 minuti e 16 secondi, abbassando di oltre un minuto il suo personale e regalando alla Francia il primo oro della manifestazione nella 20 km femminile di marcia.

18.28 Comincia l’ultimo giro per Pauline Stey, che sta per vincere la medaglia d’oro sbriciolando il suo personale. Argento ad un passo invece per l’Italia con Alexandrina Mihai!

18.25 Grande difficoltà per Mihai, che mette a referto un 4’44” nell’ultimo chilometro ma può contare su un ampio margine di sicurezza nei confronti delle inseguitrici. Imprendibile ormai la scatenata francese Stey, distante 57″ a 2000 metri dal traguardo.

18.21 Si profila la possibilità di un doppio podio azzurro in campo maschile, ma l’oro è sempre più lontano. McGrath ha infatti allungato e sembra poter portare a termine il suo attacco, mentre Cosi sta faticando e deve fare i conti con il primo cartellino giallo. Grande rimonta più indietro per l’azzurro Emiliano Brigante, ormai vicino al terzo posto occupato dal finlandese Jokinen.

18.19 Nulla da fare ormai nella gara femminile per Alexandrina Mihai, calata molto negli ultimi 2000 metri (4’40” al km il suo passo) in corrispondenza con l’ulteriore cambio di ritmo di Pauline Stey. La francese ha un vantaggio di 45″ sull’azzurra dopo 17 km.

18.17 Azzerato nel frattempo il tentativo di fuga del nostro Andrea Cosi, con lo spagnolo McGrath che adesso si è messo a tirare per cercare di staccarlo.

18.14 Stey continua a girare in 4’32”, mentre Mihai rallenta leggermente con un 4’36” nell’ultimo chilometro e si allontana a 26″ dalla testa a 5 km dall’arrivo.

18.13 Purtroppo ci sono alcuni problemi con il sistema di cronometraggio, ma Andrea Cosi dovrebbe aver concluso i primi 10 km in poco meno di 40’50”. Davvero un ottimo ritmo per l’azzurro, che mette nel mirino il suo personale.

18.10 COSI IN FUGA!!! Il toscano prova l’attacco e stacca leggermente lo spagnolo McGrath nel corso del decimo chilometro! A breve il passaggio di metà gara.

18.09 Arriva la squalifica intanto per Davide Finocchietti, fuori gara dopo meno di 8 km.

18.07 Ancora un 4’32” per la francese Stey, davvero impressionante per costanza, ma l’azzurra Mihai reagisce con un ottimo parziale di 4’33” e resta a 22″ dalla leader quando mancano 6 km alla fine.

18.04 Ed ecco che arriva purtroppo la penalità di 2 minuti per Finocchietti, protagonista di una prima parte di gara molto coraggiosa in cui è sempre rimasto a pochi secondi di distacco dal tandem di testa McGrath-Cosi.

18.02 Qualche problema tecnico purtroppo in campo maschile per gli azzurri Finocchietti e Brigante, che hanno accumulato già due cartellini gialli a testa dopo 7 km.

18.00 Trend negativo adesso per Alexandrina Mihai, che ha perso 5″ nell’ultimo giro ed è lontana 21″ dalla leader francese Pauline Stey dopo 13 km.

17.57 Stey riaccelera con un micidiale 4’32” nel 12° km e conserva circa 15″ di vantaggio su Mihai. L’azzurra ci deve credere, anche se la francese ha saputo reagire e sembra aver superato un breve calo. Apertissima la caccia al bronzo, con Moutard ormai quasi raggiunta dalle spagnole Redondo e Pulgarin Cardeno. Decima Vittoria Di Dato.

17.54 Bravissimo Andrea Cosi! Il fiorentino ha risposto all’attacco di McGrath e si è riportato in scia allo spagnolo in poche centinaia di metri, formando così la coppia di testa che tutti immaginavano alla vigilia. Molto bene anche Finocchietti, terzo dopo 5 km a 5″ dai primi due!

17.50 Lieve flessione per la francese Stey, che stampa un parziale di 4’38” per il secondo km consecutivo e consente a Mihai di avvicinarsi a 15″ dalla testa della gara! Tutto ancora apertissimo a meno di 9 km dalla fine nella competizione femminile.

17.48 Primo momento chiave della gara maschile: Mc Grath prova la fuga, con alle sue spalle gli azzurri Cosi e Finocchietti all’inseguimento in seconda e terza posizione. Leggermente più staccato il turco Demir.

17.46 La francese Stey chiude la prima metà di gara in 45’58”, ma l’azzurra Mihai è saldamente al secondo posto con un distacco di 17″! Lontanissime le altre inseguitrici, che si contenderanno la medaglia di bronzo a meno di clamorosi cedimenti.

17.43 Finisce qui intanto la gara della ceca Martinkova, ufficialmente squalificata. Dopo 9 km la francese Pauline Stey è al comando con 20″ di margine sull’azzurra Alexandrina Mihai e oltre 1’30” sul resto della concorrenza.

17.41 Subito grande selezione nella gara maschile! Si forma un gruppo di cinque marciatori al comando della 20 km, tra cui gli azzurri Cosi e Finocchietti!

17.39 Nessun warning per Stey e Mihai, che stanno marciando bene dunque anche dal punto di vista tecnico e stilistico. Due cartellini gialli invece per la francese Moutard attualmente in terza posizione.

17.37 Stey continua a viaggiare con una media di 4’35” al chilometro e aumenta leggermente il vantaggio su Mihai, distante 17″ dopo 8000 metri. Gap abissali per le altre, con Moutard terza a 1’10”.

17.34 Tanta fatica per la seconda francese Moutard, che sale in terza posizione (grazie alla penalità di Martinkova) pagando però un gap di 46″ dalla testa. Tornano a questo punto in corsa per una medaglia la spagnola Redondo e la greca Fiaska, a 23″ dalla top3.

17.32 Pauline Stey è un martello e piazza un nuovo parziale da 4’35” nel settimo chilometro, ma Mihai reagisce e si avvicina a 14″ dalla francese! 2 minuti di penalità intanto per la ceca Martinkova, che dice addio al podio.

17.30 Nel frattempo comincia anche la 20 km maschile! Fari puntati sul possibile testa a testa tra lo spagnolo Paul McGrath e l’italiano Andrea Cosi.

17.29 Pessima notizia per Martinkova, che rimedia il terzo cartellino giallo ed è sempre più a rischio penalità! Stey ne approfitta e allunga a 8″ sulla ceca e a 15″ sull’azzurra Mihai. Sprofonda la francese Moutard, quarta a 30″ dalla vetta.

17.27 4’35” il ritmo della francese Stey nel quinto km. Davvero un’ottima prestazione sin qui, in attesa della seconda parte della prova.

17.24 La francese Stey se ne va, Martinkova deve cominciare a gestire i cartellini gialli (ne ha già due) e perde qualche metro dalla leader della gara. Mihai è terza dopo 5 km a 12″ dalla testa e a 9″ dalla seconda posizione, mentre la francese Moutard insegue a 6″ dal podio. Molto più staccate le altre, con la greca Fiaska a 37″ dalla vetta. 10ma Di Dato a 1’19”.

17.22 Alexandrina Mihai stacca la francese Moutard ed è quindi terza in solitaria, all’inseguimento del tandem di testa composto da Stey e Martinkova.

17.21 Qualche problema tecnico nella marcia della ceca Martinkova, che ha già ricevuto due segnalazioni dalla giuria in poco più di 4 km.

17.19 L’azzurra Mihai e la francese Moutard non sono riuscite a rispondere all’accelerazione imposta da Stey e Martinkova, che allungano a 9″ sulle inseguitrice grazie ad un 4° km da 4’32”.

17.17 Attenzione! Si divide in due parti il quartetto di testa, con Stey e Martinkova in fuga su Mihai e Moutard.

17.16 Prosegue la progressione del gruppo di testa, che conclude il terzo chilometro con un parziale di 4’36” negli ultimi 1000 metri. La prima inseguitrice è la greca Olga Fiaska con un distacco di 13″. Sempre 11ma Di Dato a 40″.

17.14 Mihai occupa stabilmente la quarta e ultima posizione nel gruppo di testa, ma per il momento sembra riuscire a tenere il ritmo delle francesi.

17.12 Secondo km percorso in 4’37” dal gruppo di testa, composto adesso da quattro elementi (le francesi Moutard e Stey, l’italiana Mihai e la ceca Martnkova). La turca Demir si è infatti staccata e insegue a 5″, mentre la seconda azzurra Di Dato è 11ma a 27″ dalla vetta.

17.10 Stey e Moutard continuano a menare le danze là davanti con un buon passo, mettendo in seria difficoltà la turca Demir.

17.08 Primo chilometro completato in 4’40” dal quintetto di testa, che ha un margine di 3″ sulla spagnola Redondo e oltre 5″ su altre tre atlete. Più di 10″ di gap dalla testa per tutte le altre, con la seconda azzurra Vittoria Di Dato 12ma a 12″.

17.06 Stey e Moutard fanno sul serio e portano via altre tre atlete per un vero tentativo di fuga dopo il primo chilometro di gara! Resistono per ora Mihai, la turca Demir e la ceca Martinkova.

17.05 Le francesi si portano subito al comando per imporre il loro ritmo e scremare il gruppo. Risponde presente al momento l’azzurra Mihai.

17.03 Si gareggia su un circuito di un chilometro da ripetere per venti volte, disegnato disegnato intorno al Leppävaara Stadium e con una prima parte insidiosa per la presenza di alcune decine di metri di strada leggermente in pendenza.

17.00 SI PARTE!!! Cominciano ufficialmente gli Europei Under 23 di Espoo con il via della 20 km femminile di marcia. Italia subito in lizza per una medaglia con Alexandrina Mihai.

16.57 Ormai ci siamo, ancora pochi minuti prima della partenza della 20 km femminile di marcia! Saranno 23 le partecipanti.

16.54 Le condizioni meteo sono buone a Espoo, con una temperatura intorno ai 20 gradi e un cielo sereno.

16.50 Proiettandoci invece alla 20 km maschile, che prenderà il via alle 17.30, il Bel Paese potrà contare sul terzetto composto da Davide Finocchietti, Emiliano Brigante e soprattutto Andrea Cosi. Quest’ultimo è probabilmente il co-favorito per la vittoria insieme (o subito dietro) al temibile spagnolo Paul McGrath.

16.46 Partiamo dalla gara femminile, che comincerà alle ore 17.00, con l’Italia che schiera Alexandrina Mihai e Vittoria Di Dato. La prima è una delle candidate per un posto sul podio, grazie al terzo tempo d’ingresso solo alle spalle delle francesi Camille Moutard e Pauline Stey.

16.43 Day-1 dedicato esclusivamente alla marcia, con l’assegnazione dei primi due titoli della rassegna continentale giovanile nella 20 km maschile e femminile.

16.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla prima giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica leggera 2023 a Espoo, in Finlandia.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2023, in programma a Espoo (in Finlandia) fino a domenica 16 luglio. Day-1 dedicato esclusivamente alla marcia, con l’assegnazione dei primi due titoli della rassegna continentale giovanile nella 20 km maschile e femminile.

Quest’oggi saranno impegnati complessivamente cinque italiani, con l’obiettivo di sbloccare subito il medagliere del Bel Paese dopo il grande exploit di due anni fa a Tallinn. Tra le donne fari puntati su Alexandrina Mihai, moldava d’origine, che può finalmente indossare la maglia azzurra in un grande evento dopo la Coppa Europa di marcia a Podebrady in cui ha portato il suo primato personale a 1h32:55.

La veronese ha il terzo accredito stagionale d’ingresso alle spalle delle francesi Camille Moutard e Pauline Stey, quindi potrà puntare ad un posto sul podio. Meno chance di medaglia invece per la comasca Vittoria Di Dato, in gara comunque per migliorare il tempo di 1h37:35 ottenuti ai Tricolori di Frosinone. Grande attesa tra gli uomini per il fiorentino Andrea Cosi, decimo nella 20 km degli Europei Senior di Monaco, che potrebbe ingaggiare un testa a testa per la vittoria con il temibile spagnolo Paul McGrath. L’Italia schiera anche Davide Finocchietti ed Emiliano Brigante.

Si comincia alle ore 17.00 italiane (le 18.00 locali) con la partenza della competizione femminile, mentre la prova maschile scatterà mezz’ora più tardi alle 17.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere il cammino degli atleti azzurri in Finlandia: buon divertimento!

