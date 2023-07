Calendario Europei atletica Under 23 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Gli Europei Under 23 di atletica leggera andranno in scena a Espoo (Finlandia) dal 12 al 16 luglio. La rassegna continentale di categoria apre l’intensa estate delle kermesse internazionali e si preannuncia altamente spettacolare, con diversi atleti pronti a fronteggiarsi per le medaglie. L’Italia si presenterà all’appuntamento con uno squadrone composto da ben 82 azzurri, tra cui figura la fuoriclasse Larissa Iapichino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei Under 23 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su allathletics.tv, verrà comunque garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA UNDER 23

Mercoledì 12 luglio

17.00 20 km di marcia (femminile)

17.30 20 km di marcia (maschile)

Giovedì 13 luglio

08.40 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

08.45 Eptathlon, 100 metri

09.25 100 metri (femminile), batterie

09.30 Eptathlon, salto in alto

09.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

09.55 100 metri (maschile), batterie

10.50 800 metri (femminile), batterie

11.05 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

11.20 1500 metri (maschile), batterie

11.40 Getto del peso (femminile), qualificazioni

12.00 400 metri (femminile), batterie

12.30 400 metri (maschile), batterie

15.45 Eptathlon, getto del peso

16.05 100 metri (femminile), semifinali

16.20 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

16.30 100 metri (maschile), semifinali

16.55 400 metri (femminile), semifinali

17.05 Getto del peso (femminile), Finale

17.30 400 metri (maschile), semifinali

17.45 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

18.00 Eptathlon, 200 metri

18.30 3000 siepi (femminile), batterie

18.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.35 5000 metri (femminile), Finale

Venerdì 14 luglio

08.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

09.00 400 ostacoli (maschile), batterie

09.15 Eptathlon, salto in lungo

09.40 400 ostacoli (femminile), batterie

10.00 Salto in alto (femminile), qualificazioni

10.30 5000 metri (maschile), Finale

11.05 110 ostacoli, batterie

11.10 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

11.15 Salto triplo (maschile), qualificazioni

11.55 100 ostacoli, batterie

12.40 800 metri (maschile), batterie)

16.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

16.55 Salto triplo (femminile), Finale

17.00 110 ostacoli, semifinali

17.20 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

17.25 100 ostacoli (femminile), semifinali

18.05 400 metri (femminile), Finale

18.20 400 metri (maschile), Finale

18.35 800 metri (femminile), Finale

18.45 Lancio del martello (femminile), Finale

18.50 Salto in lungo (maschile), Finale

18.55 Eptathlon, 800 metri

19.35 100 metri (femminile), Finale

19.50 100 metri (maschile), Finale

Sabato 15 luglio

09.00 Decathlon, 100 metri

09.20 3000 siepi (maschile), batterie

09.50 Decathlon, salto in lungo

09.50 Lancio del disco (maschile), Finale

10.15 1500 metri (femminile), batterie

10.50 400 ostacoli (femminile), semifinali

11.10 400 ostacoli (maschile), semifinali

11.20 Decathlon, getto del peso

11.30 4×100 (maschile), batterie

11.45 Lancio del martello (maschile), Finale

11.50 4×100 (femminile), batterie

12.05 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

12.15 4×400 (maschile), batterie

12.35 4×400 (femminile), batterie

15.00 Decathlon, salto in alto

15.35 Salto con l’asta (femminile), Finale

15.40 4×100 (femminile), Finale

15.45 Tiro del giavellotto (maschile), Finale

15.50 4×100 (maschile), Finale

16.05 3000 siepi (femminile), Finale

16.25 1500 metri (maschile), Finale

16.40 10.000 metri (femminile), Finale

17.20 Getto del peso (maschile), Finale

17.25 200 metri (femminile), batterie

17.45 Salto in alto (maschile), Finale

17.50 200 metri (maschile), batterie

18.05 Salto triplo (maschile), Finale

18.30 Decathlon, 400 metri

18.55 110 ostacoli, Finale

19.10 100 ostacoli, Finale

Domenica 16 luglio

09.00 Decathlon, 110 ostacoli

09.40 Decathlon, Lancio del disco

09.50 10.000 metri (maschile), Finale

10.30 200 metri (femminile), semifinali

10.45 200 metri (maschile), semifinali

11.15 400 ostacoli (maschile), Finale

11.30 Decathlon, salto con l’asta

11.35 400 ostacoli (femminile), Finale

12.00 Lancio del disco (femminile), Finale

15.30 Decathlon, tiro del giavellotto

15.50 Salto in alto (femminile), Finale

16.15 3000 siepi (maschile), Finale

16.10 Salto con l’asta (maschile), Finale

16.40 200 metri (femminile), Finale

16.45 200 metri (maschile), Finale

17.10 800 metri (maschile), Finale

17.25 1500 metri (femminile), Finale

17.35 Salto in lungo (femminile), Finale

17.45 Tiro del giavellotto (femminile), Finale

17.45 4×400 (maschile), Finale

18.05 4×400 (femminile), Finale

18.45 Decathlon, 1500 metri

