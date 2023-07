LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: poker di Philipsen allo sprint, maglia verde ipotecata! Settimo Mozzato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.39 Si chiude dunque qui la DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2023! Domani altra frazione che potrebbe ingolosire i cacciatori di vittorie con arrivo a Belleville-en-Beaujolais, percorso con cinque GPM, gli ultimi due di seconda categoria! Buon proseguimento con OA Sport!

17.37 Non cambia niente invece nella top 10 della classifica generale quando abbiamo superato metà della Grande Boucle:

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 11″ 46:34:27

2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 26″ 0:17

3 3 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 2:40

4 4 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:24

5 5 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 4:36

6 6 – YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 4:41

7 7 – YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 4:46

8 8 – PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 5:28

9 9 – GAUDU David Groupama – FDJ 6:01

10 10 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 6:47

17.35 La top 10 dell’undicesima tappa del Tour de France 2023 con arrivo a Moulins:

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 210 100 4:01:07

2 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 150 70 ,,

3 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 110 50 ,,

4 COQUARD Bryan Cofidis 90 40 ,,

5 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 70 32 ,,

6 KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team 55 26 ,,

7 MOZZATO Luca Team Arkéa Samsic 45 22 ,,

8 SAGAN Peter TotalEnergies 40 18 ,,

9 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 35 14 ,,

10 WELSFORD Sam Team dsm – firmenich 30 10 ,,

17.33 Tornando a Philipsen, è riuscito a superare Groenewegen negli ultimi 50 metri e, con una esplosività pazzesca, gli ha rifilato almeno due biciclette di distanza. Che potenza del belga.

17.31 Intanto il gruppo è arrivato alla spicciolata. I primi venti sono arrivati con qualche secondo di margine sugli altri.

17.30 Ultimi cinque chilometri percorsi a oltre 66 all’ora, da capogiro! Philipsen batte Groenewegen e Bauhaus, Luca Mozzato strappa un’altra top 10, settimo posto per lui.

17.29 JASPER PHILIPSEN! E NON STAVA NEMMENO BENE! Volatona dell’uomo della Alpecin-Deceuninck, quarta vittoria in questo Tour de France!

17.28 ULTIMO CHILOMETRO, PARTE LA VOLATA!

17.25 ULTIMI TRE CHILOMETRI! Tantissime le rotonde che ci sono in questi metri che rischiano di spaccare il gruppo… Ora siamo però nella zona neutralizzata, ogni caduta o problema meccanico verrà ‘perdonato’…

17.24 RISCHIONE! Alaphilippe rischia di buttare giù Vingegaard mentre si prende spazio per la volata… mamma mia.

17.23 Ora però si vede la Alpecin. Non c’è però van der Poel a fargli da pesce pilota… Ultimi sei chilometri!

17.21 Le squadre dei velocisti si stanno organizzando, ma non si vede la Alpecin-Deceuninck. Philipsen non stava benissimo..

17.18 ULTIMI 10 CHILOMETRI!

17.15 Ripreso Oss, GRUPPO COMPATTO!

17.12 Nonostante il gruppo sia lì, Oss sta continuando a spendersi per questo tentativo. Ultimi metri in avanscoperta per lui.

17.10 E difatti il margine di Oss crolla a 10”. Ancora poco e verrà ripreso.

17.08 Ora le squadre dei velocisti iniziano a spingere- Mancano poco più di 20 chilometri, Declercq fa il solito trattorone in testa. Si inizia a vedere anche il treno della Uno-X.

17.05 Daniel Oss prosegue nella sua cavalcata, per lui 35” di vantaggio. Continua ad andare oltre i 50 all’ora, bravissimo l’azzurro…

17.02 Sul traguardo però continua ad esserci tempo favorevole.

17.00 Inizia a piovere! Vingegaard si vede nelle prime posizioni del gruppo.

16.57 48” il margine di Daniel Oss (TotalEnergies) a 28 chilometri dal traguardo.

16.54 Si fa vedere anche la Groupama-FDJ in testa al gruppo.

16.51 Intanto team radio della Jumbo-Visma, che chiede ai suoi uomini di stare vicini a Vingegaard.

16.48 Il gruppo per ora non affonda il colpo per riprendere Oss. Manca ancora parecchio al traguardo, poco più di 35 chilometri. E infatti aumenta il suo vantaggio, che supera i 40”.

16.45 Si ricongiunge ora Laporte.

16.43 Intanto Christophe Laporte (Jumbo-Visma) rimasto leggermente attardato, sta rientrando ora grazie alle ammiraglie.

16.40 Poco più di 40 chilometri al traguardo.

16.37 Soudal-QuickStep che è tornata in testa a tirare. Forse Fabio Jakobsen si sente in condizione per provare la volata.

16.34 Rimangono 20” per l’azzurro della TotalEnergies, che potrà almeno consolarsi con il premio di combattivo di giornata.

16.31 Si rialza anche Amador, rimane solo Daniel Oss in avanscoperta. 48 chilometri al traguardo!

16.30 Oss e Amador sono tra i corridori più vecchi in gruppo. Alla partenza il costaricano era l’ottavo assoluto con i suoi 36 anni e 306 giorni, poco meno per Oss che è partito con 36 anni e 169 giorni sul groppone (undicesimo).

16.27 Si rialza Matis Louvel (Arkea-Samsic), rimangono Oss e Amador in testa.

16.26 Il plotone fa capolino, si vede alle spalle del terzetto di testa che ormai pare avere vita breve…

16.23 Ora il gruppo sembra più nervoso. Siamo in zone di campagna, si rischia qualche ventaglio…

16.22 RISCHIONE per una motocicletta in gruppo, che si ritrova di fronte un capriolo attraversare la strada. Fortunatamente senza conseguenze…

16.20 Ineos-Grenadiers, Jumbo-Visma e UAE Team Emirates ora le squadre più attive all’inseguimento. Passati i -60 dal traguardo.

16.17 Non c’è lotta per il GPM, passa per primo Daniel Oss (TotalEnergies). Gruppo sempre a 30”.

16.16 Non una salita che crea problematiche al gruppo, viste le pendenze per nulla impossibili.

16.13 Inizia la Cote de la Croix Blanche, ultimo GPM di giornata, di 1600 metri al 5,4%.

16.10 Sempre sui 30” il vantaggio di Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies) a 65 chilometri dal traguardo.

16.07 In gruppo si intravede in testa, la solita, gigantesca figura di Tim Declercq (Soudal-QuickStep).

16.04 Una giornata di libertà per Daniel Oss, una vita da gregario per lui, soprattutto a coprire le spalle di Peter Sagan. Oggi la possibilità di provarci.

16.02 Il gruppo mette un attimino il freno, con i primi tre che si prendono nuovamente qualche secondo, per loro ora 40”.

15.59 Tutte le squadre vogliono essere davanti in questa fase, per essere pronti a rispondere a qualsiasi azione. Chissà che qualche squadra non abbia un piano per vivacizzare la corsa e provare ad evitare una volata di gruppo.

15.57 75 km al traguardo. Ora arriva anche la INEOS al gran completo nelle prime posizioni del gruppo.

15.56 Una leggerissima pioggia inizia a scendere sulla corsa. Se dovesse rimanere così lieve, non è detto che dopo un paio di giornate afose e bollenti, non possa portare un po’ di sollievo ai corridori.

15.54 Nel frattempo Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies) continuano a lavorare con grande accordo nonostante il gruppo sia distante appena 35”.

15.52 Fianco a fianco la Maglia Gialla di Jonas Vingegaard e la Maglia Bianca di Tadej Pogacar. Non dovremo attendere molto per un nuovo spettacolare duello tra questi due. Domani potrebbe esserci una tappa molto interessante.

15.51 Matteo Trentin guida la fila della UAE. La possibilità di vento e pioggia è probabilmente quello che ha allarmato le squadre dei “big”.

15.50 Cambio di scenario in testa al gruppo: si vedono i treni di UAE, Jumbo-Visma e Groupama. Gli uomini di classifica hanno probabilmente fiutato un pericolo e non vogliono correre rischi.

15.48 80 km al traguardo di Moulins.

15.45 Il gruppo passa nella zona di rifornimento. Una volta superata tornano Tim Declercq (QuickStep) e Quinten Hermans (Alpecin) e dettare l’andatura.

15.42 Il gap ora tra i fuggitivi ed il gruppo balla tra i 50 secondi ed il minuto. Le squadre dei velocisti continuano a tenere sotto controllo il ritmo.

15.40 25 km al terzo ed ultimo GPM di giornata. La Côte de la Croix Blanche non impensierirà i velocisti. L’unica possibile variabile oggi potrebbe essere il vento, che sembra star iniziando a soffiare con insistenza.

15.37 I battistrada vengono ora superati da automobili e motociclette dell’organizzazione, segno inequivocabile che il gruppo è ormai molto vicino. Sin troppo prudenti forse le squadre dei velocisti, che di certo non verranno chiudere definitivamente il gap troppo presto.

15.35 90 km alla conclusione. Ormai il gruppo riesce a vedere i tre fuggitivi sui lunghi rettilinei che il percorso presenta.

15.33 Alpecin e Jayco AlUla non sembrano voler abbassare il ritmo, nonostante manchi ancora molto al traguardo.

15.30 Mentre il cielo si fa minacciosamente scuro, il gruppo ha portato ad un minuto il suo distacco dai tre di testa.

15.27 La corsa è sempre guidata da Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies). Il loro vantaggio sul gruppo è ora scesa a 1’15”.

15.25 La maggior parte del lavoro in questa fase la sta eseguendo Pascal Eenkhoorn. L’ex Campione Neerlandese lavora per il suo capitano Caleb Ewan.

15.23 La strada continua a proporre continui saliscendi. Il gruppo sembra recuperare qualche secondo ogni volta che si propone una breve salita.

15.22 100 KM AL TRAGUARDO!

15.20 Questo il momento in cui Philipsen ha superato Coquard proprio sulla linea del traguardo intermedio:

Intermediate sprint stage 10 @JasperPhilipsen outsprints @bryancoquard on the line, comforting his green jersey.@JasperPhilipsen dépasse @bryancoquard sur la ligne, confortant un peu plus son maillot vert déjà solide.#TDF2023 pic.twitter.com/h2epf16N8v — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2023

15.18 Giornata tranquilla finora per gli uomini della Jumbo-Visma. Dopo diverse tappe in cui è stato necessario lavorare oggi il pallino l’hanno lasciato ai team dei velocisti. Vedremo se nel finale Van Aert proverà a correre per la vittoria di tappa.

15.16 L’accelerazione per lo sprint intermedio ha riportato il gruppo a 1’20” dai fuggitivi.

15.14 Il photofinish conferma che Philipsen è riuscito a passare Coquard. Il belga aumenta dunque la sua leadership nella classifica a punti e conferma di essere pressoché imbattibile sullo sprint “secco”.

15.12 Coquard fa volata di testa con Philipsen alla sua ruota. Il belga è uscito proprio all’ultimo momento e forse è riuscito a beffarlo. Attendiamo l’ufficialità.

15.11 Louvel passa davanti a tutti sulla linea dello sprint. Dietro di lui Amador e poi Oss. Il gruppo si prepara per lo sprint per il quarto posto. Coquard, Philipsen e Girmay sembrano i più interessati.

15.08 110 km al traguardo.

15.06 La media oraria per ora è di poco superiore ai 40 km/h. Una giornata “tranquilla” rispetto alle tappe vissute finora in questo Tour.

15.03 5 km allo sprint intermedio di Lapeyrouse.

15.01 Il margine dei tre battistrada, Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies), si è ora stabilizzato intorno a 1’40”.

14.59 Si avvicina lo sprint intermedio di Lapeyrouse. Le prestazioni assolutamente dominanti in volata di Jasper Philipsen hanno un po’ spento la lotta per la Maglia Verde. Vedremo chi proverà a sprintare per accaparrarsi qualche punto.

14.58 60 km percorsi. 120 km da percorrere.

14.55 Il ritardo del gruppo scende di nuovo sotto il minuto e mezzo. Scambio di opinioni in testa al gruppo tra Declercq (QuickStep) ed Eenkhoorn (Lotto Dstny).

14.53 Finito il tratto di salita per i battistrada. Nei prossimi chilometri la strada sarà ricca di saliscendi ma tenderà sempre a scendere per oltre 40 km.

14.50 Insieme a Soudal QuickStep e Alpecin Deceuninck, sono Jayco-AlUla e Lotto Dstny ad aver messo un uomo in testa al gruppo. Ovviamente tutti i team dei velocisti sono interessati a tenere sotto controllo la fuga.

14.47 Davanti a tutti sempre il trio formato da Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies).

14.46 125 km al traguardo di Moulins.

14.44 Dopo un piccolo problema meccanico, Tim Declercq torna a fare il suo lavoro in testa al gruppo. Come previsto, il gap sta lentamente tornando a crescere ed è ora salito a 1’40”.

14.41 Questo il momento in cui Daniel Oss ha tagliato per primo il traguardo del GPM di 4a categoria della Côte du Mercurol.

@Daniel87Oss crosses the line first at the Côte du Mercurol! @Daniel87Oss franchit la ligne en premier à la Côte du Mercurol ! #TDF2023 pic.twitter.com/uMPgOTv7f4 — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2023

14.40 Il gruppo non ha particolare interesse nel chiudere sulla fuga così presto. Possibile che nei prossimi chilometri vedremo il margine risalire lentamente.

14.39 Problema meccanico anche per Andrey Amador. Non una fuga particolarmente fortunata per ora.

14.39 Daniel Oss passa per primo sulla linea del GPM. Come detto, la strada continuerà a salire per diversi chilometri.

14.38 Questo rallentamento porta però il gruppo ad avvicinarsi ancora. Sulla salita della Côte du Mercurol il distacco scende a 1’15”.

14.36 Matis Louvel costretto ad un cambio di bicicletta. Rientra rapidamente sui due compagni di fuga.

14.34 La strada salirà per diversi chilometri dopo il GPM, con pendenze intorno al 5%. Curiosa la scelta di piazzare la fine della salita certificata così in basso.

14.32 I battistrada iniziano la Côte du Mercurol (2.9 km al 4.4%), secondo GPM di giornata.

14.30 Da diversi chilometri in testa al gruppo c’è Quinten Hermans (Alpecin), uno che in bacheca ha un secondo posto alla Liegi, oltre che una vittoria in Coppa del Mondo di ciclocross.

14.27 Sempre in tre all’attacco: Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies).

14.23 140 chilometri al traguardo.

14.20 Continua a recuperare il plotone guidato dalle squadre dei velocisti.

14.17 Scende a 2′ il margine del gruppo.

14.13 Louvel scollina per primo sul GPM.

14.11 Ora il primo GPM di giornata: Côte de Chaptuzat-Haut (1.9 km al 4.9%).

14.09 Questi i tre attaccanti: Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies).

14.07 150 chilometri all’arrivo.

14.05 Guidano il gruppo le squadre dei velocisti, 2’30” di margine per i tre attaccanti.

14.02 Sempre 3′ il margine degli attaccanti.

13.59 Si mette a tirare adesso l’Alpecin-Deceuninck in favore di Philipsen.

13.56 Ricordiamo i fuggitivi: Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies).

13.54 Aumenta il gap dei tre al comando: 3’16” di margine.

13.51 Si sposta la Lotto Dstny e si ferma completamente il gruppo.

13.48 160 chilometri all’arrivo.

13.45 Anche la Soudal Quick-Step non ci sta e vuole cercare la fuga.

13.43 Occhio alla reazione della Lotto-Dstny, rimonta il gruppo.

13.40 2′ di margine per i fuggitivi sul gruppo.

13.38 Il miglior risultato in carriera per Daniel Oss in una tappa al Tour de France è un quarto posto nel 2011.

13.35 Definitivamente andata via la fuga: all’attacco Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies).

13.33 Il gruppo ora si ferma. Oltre 20” di vantaggio.

13.31 Louvel e l’azzurro Daniel Oss raggiungono Amador. Vanno via in tre.

13.29 Proseguono gli scatti nel plotone.

13.27 Prova ad allungare Andrey Amador (EF Education-EasyPost).

13.24 PARTITA UFFICIALMENTE L’UNDICESIMA TAPPA DEL TOUR!

13.21 Tutte le maglie al via:

https://twitter.com/LeTour/status/1679085017283043329

13.18 Sarà comunque partenza a tutta con tanti corridori a caccia della fuga.

13.14 Altri 6 chilometri di trasferimento.

13.11 Ecco la partenza:

https://twitter.com/LeTour/status/1679085898388865027

13.08 Favorito assoluto Jasper Philipsen, in Maglia Verde. Occhio anche a Bauhaus ed Ewan che proveranno a sorprendere il belga.

13.05 Sarà fuga o volata oggi? Prima parte molto mossa, ma alla fine le squadre dei velocisti dovrebbero cavarsela.

13.02 Completate le operazioni al foglio firma. A breve la partenza per il tratto di trasferimento.

12.57 La partenza ufficiale sarà alle 13.25.

12.54 Andiamo alla scoperta della frazione odierna: la prima parte di questa frazione di 179,8 chilometri non presenta molte insidie. Dopo 30 chilometri si approccia la Côte de Chaptuzat-Haut (1.9 km al 4.9%) e subito dopo la Côte du Mercurol (2.9 km al 4.4%). Successivamente traguardo volante e poi tanta pianura che sarà interrotta solamente dalla Côte de la Croix Blanche (1.7 km al 5.1%).

12.52 In programma oggi la Clermont-Ferrand-Moulins di 179,8 chilometri. Mossa nella prima parte, ma dovrebbe essere volata.

12.50 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live dell’undicesima tappa del Tour de France 2023.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2023, la Clermont-Ferrand-Moulins di 179,8 chilometri. Dopo la frazione mossa di ieri, arriva una nuova opportunità per i velocisti, che torneranno così protagonisti dopo l’ultimo sprint di Limoges vinto da Mads Pedersen.

Frazione che non prevede troppe difficoltà. Dopo una trentina di chilometri si scala la Cote de Chaptuzat-Haut, 1900 metri al 5%, seguita quasi immediatamente dalla Cote du Mercurol (2,9 km al 4,6%). Sprint intermedio a Lapeyrouse dopo 70 chilometri, poi leggera discesa fino alla Cote de la Croix Blanche di 1600 metri al 5,4%. Da lì mancheranno 60 chilometri al traguardo, alquanto tranquilli.

Con un arrivo assai probabile allo sprint, il favorito d’obbligo è Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), già vincitore di tre tappe in questa Grande Boucle e titolare della maglia verde. In tanti proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote come Mads Pedersen (Lidl-Trek), Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), se sarà in condizione. Italia che basa le proprie speranze su Luca Mozzato (Arkea-Samsic).

L’undicesima tappa del Tour de France 2023, da Clermont-Ferrand a Moulins, comincerà alle ore 13.05 con la partenza dal chilometro zero. La DIRETTA LIVE di OA Sport inizierà alle ore 12.50, per non perdere nemmeno una pedalata in corsa. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse