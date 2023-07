LIVE Alcaraz-Rune 7-6 6-4 6-4, Wimbledon 2023 in DIRETTA: lo spagnolo si impone in tre set e conquista la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.36 Ora Alcaraz attende Daniil Medvedev in semifinale: i due si sono già incrociati a Wimbledon, nel 2021, nel secondo turno dell’edizione di due anni fa. In quell’occasione ad imporsi fu il russo, ma l’attuale numero uno del mondo era alle prime uscite sull’erba della carriera.

19.34 Ha prevalso il giocatore più completo, più esperto – nonostante siano entrambi nati nel 2003 – e più a proprio agio sull’erba: Alcaraz ha servito meglio sia con la prima (79%-75%), sia con la seconda (71%-54%). Solamente il primo set è stato realmente equilibrato, mentre i restanti due parziali hanno visto il dominio dello spagnolo, il quale ha messo a segno ben 35 vincenti, oltre a 4 ace.

6-4 GAME, SET AND MATCH ALCARAZ! Seconda in kick per lo spagnolo, scappa il dritto di Rune. Carlos Alcaraz vince con il punteggio di 7-6 6-4 6-4 in 2h20′ di partita e si qualifica per la prima volta in semifinale a Wimbledon.

40-30 Risposta aggressiva di Rune con il rovescio, poi Alcaraz non riesce a controllare il passante di dritto: c’è ancora un match point per lo spagnolo.

40-15 Doppio fallo Alcaraz.

40-0 Prima vincente per Alcaraz, tre match point.

30-0 A segno Alcaraz con il rovescio.

15-0 Non trova il campo Rune con il passante incrociato di rovescio.

5-4 GAME RUNE! Ancora con il servizio il danese che, annullando un match, rimane aggrappato a un filo di speranza in questo incontro. Alcaraz però ora serve per la semifinale.

A-40 Servizio e dritto vincente per Rune.

40-40 Rune lo annulla con una buona prima al centro.

30-40 Risposta profondissima di Alcaraz con il rovescio, match point per lo spagnolo.

30-30 Vola via il dritto del murciano.

15-30 Si ferma sul nastro il rovescio di Rune.

15-15 Trova il punto Alcaraz con lo smash a rete.

15-0 A segno Rune con il dritto.

5-3 GAME ALCARAZ! Risposta di Rune che termina in rete, ora il danese serve per rimanere nel match.

40-15 Prima al corpo vincente per lo spagnolo.

30-15 Servizio e dritto vincente per Alcaraz.

15-15 Trova la riga laterale Rune con la risposta di rovescio.

15-0 Il nastro blocca il rovescio incrociato del danese.

4-3 GAME RUNE! Altra buona prima per il danese, il quale rimane a contatto dell’avversario in questo terzo set.

40-30 Prima vincente per Rune.

30-30 Il nastro accompagna in corridoio il dritto del danese.

30-15 Lunga la risposta di dritto dello spagnolo.

15-15 Passa Alcaraz con il dritto.

15-0 A segno Rune con lo schiaffo al volo di dritto.

4-2 GAME ALCARAZ! A segno lo spagnolo con il dritto, il numero uno del mondo conferma il break di vantaggio conquistato nello scorso turno in risposta.

40-15 Prima vincente per Alcaraz.

30-15 Seconda al corpo vincente per lo spagnolo.

15-15 Brutta risposta di Rune col rovescio su una comoda seconda di Alcaraz.

0-15 Stecca il dritto Alcaraz in uscita dal servizio.

3-2 BREAK ALCARAZ! Si ferma in rete il rovescio di Rune in uscita dal servizio, l’iberico passa in vantaggio in questo terzo set.

15-40 Questa volta è frettoloso il danese che viene infilato dal dritto al volo dello spagnolo, due palle break per Alcaraz.

15-30 Bella smorzata giocata da Rune, il quale mette fuori gioco Alcaraz con il drop shot di dritto.

0-30 A segno Alcaraz con la risposta di dritto.

0-15 Non ricade in campo per tempo l’accelerazione lungolinea di rovescio del danese.

2-2 GAME ALCARAZ! Quarto ace del match, il secondo del gioco per lo spagnolo, il quale tiene a zero questo turno di battuta.

40-0 Lunga la risposta di dritto di Rune.

30-0 Servizio e dritto vincente per il murciano.

15-0 Ace Alcaraz.

1-2 GAME RUNE! Altra buona prima per il numero sei del mondo.

40-30 Prima vincente per il danese.

30-30 Servizio e dritto vincente per Rune.

15-30 Accelera con il dritto Alcaraz, non tiene in campo il recupero di rovescio il danese.

15-15 Trova il punto con la volee di dritto Rune.

0-15 Stecca con il dritto Rune.

1-1 GAME ALCARAZ! A segno con la volee il numero uno del mondo, anch’egli semplicemente impeccabile in battuta in quest’avvio di terzo set.

40-0 Prima vincente per lo spagnolo.

30-0 Perde la misura del dritto Rune.

15-0 Secondo ace del match per Alcaraz.

0-1 GAME RUNE! Seconda vincente per il danese che tiene a zero la battuta nel turno d’apertura del terzo parziale.

40-0 Lungo il rovescio di contenimento dello spagnolo.

30-0 Altra buona prima per Rune.

15-0 Prima vincente per il danese.

TERZO SET

18.54 Si riparte, Rune al servizio.

18.51 Nell’unica chance avuta a disposizione, Alcaraz è riuscito a strappare il servizio all’avversario e portarsi poi a casa il secondo set. Il murciano ha servito con l’80% di prime a punto, mentre Rune ha fatto meglio con l’87%, mentre la seconda ha fatto la differenza in favore dello spagnolo (83%-56%).

6-4 SET ALCARAZ! Altro servizio vincente per il murciano che ora conduce con due parziali di vantaggio sull’avversario!

40-15 Giocata un po’ presuntuosa dello spagnolo, il quale prova a giocare una difficilissima palla corta che non si alza a sufficienza in uscita dal servizio.

40-0 Smorzata al volo spettacolare di Alcaraz con il rovescio per poi andare a segno con il dritto, tre set point per lo spagnolo.

30-0 Altra buona prima per Alcaraz.

15-0 Prima vincente per lo spagnolo.

5-4 BREAK ALCARAZ! Rune gioca una buona seconda, ma lo spagnolo lo fulmina con la risposta vincente di rovescio! Il numero uno del mondo ora serve per conquistare anche il secondo set.

30-40 Dritto lungolinea per allagarsi il campo, poi però Rune colpisce malissimo lo smash che si scaraventa in rete, palla break per Alcaraz.

30-30 Prima al centro vincente per Rune.

15-30 Doppio fallo che rischia di diventare sanguinoso per il danese.

15-15 Punto fantastico, Rune va a segno con la volee dopo uno scambio ricco di qualità.

0-15 Scambio movimentato, il primo a sbagliare è Rune che spedisce il dritto sul nastro.

4-4 GAME ALCARAZ! Buona prima per lo spagnolo che tiene il passo del danese nel punteggio di questo secondo set.

40-15 Alcaraz cerca un’improvvida smorzata da fondo campo, ma la palla termina in rete.

40-0 Smorzata di Alcaraz, Rune riesce a rigiocare la palla ma lascia il campo scoperto per il dritto dello spagnolo.

30-0 Si ferma sul nastro il rovescio di Rune.

15-0 Lunga la risposta di dritto del danese.

3-4 GAME RUNE! Sempre con il servizio il numero sei del mondo chiude i conti del settimo gioco.

40-0 Altra prima vincente per il danese.

30-0 Ace Rune.

15-0 Non controlla la risposta di dritto Alcaraz.

3-3 GAME ALCARAZ! Seconda vincente per lo spagnolo, altro turno di battuta tenuto a zero dal murciano.

40-0 Ancora con il servizio il numero uno del mondo.

30-0 Primo ace del match per Alcaraz.

15-0 Prima al centro vincente per lo spagnolo.

2-3 GAME RUNE! Seconda che pizzica la riga per il danese, il quale non ha concesso alcuna palla break dall’inizio del match, ma è sotto un set a uno per il momento.

40-0 Ancora con il servizio Rune.

30-0 Prima al centro vincente del danese.

15-0 Servizio e dritto vincente per Rune.

2-2 GAME ALCARAZ! Prima vincente per lo spagnolo che tiene, con un po’ di fatica, il servizio.

A-40 Scappa via il lungolinea di rovescio di Rune.

40-40 Altra risposta fulminante del danese, si va ai vantaggi.

40-30 Risposta sui piedi di Alcaraz con il dritto.

40-15 Servizio e volee vincente per Alcaraz.

30-15 Prima in slice vincente per lo spagnolo.

15-15 Non controlla il pallonetto con il dritto Alcaraz.

15-0 Non rimane in campo l’accelerazione di rovescio del danese.

1-2 GAME RUNE! Scappa via la risposta di Alcaraz, secondo set che finora scorre più veloce rispetto al primo.

40-15 Rune opta per una soluzione in serve & volley, ma la volee di rovescio termina in corridoio.

40-0 Servizio vincente per il danese.

30-0 Il nastro blocca la risposta di rovescio di Alcaraz.

15-0 Sbaglia la risposta Alcaraz.

1-1 GAME ALCARAZ! Si ferma in rete la risposta di Rune con il rovescio, l’iberico tiene per la prima volta a zero il servizio in questo match.

40-0 Prima in slice vincente per lo spagnolo.

30-0 Passa con il rovescio lungolinea Alcaraz.

15-0 Stecca di dritto Rune.

0-1 GAME RUNE! Leggermente larga la risposta di rovescio di Alcaraz, il danese tiene a quindici il primo turno di battuta.

40-15 Sbaglia con il rovescio Alcaraz.

30-15 Non rientra in campo per un non nulla il rovescio dello spagnolo dopo lo smash giocato da Rune.

15-15 Fortunato Rune: il nastro accomoda la palla corta sull’altro lato del campo, mettendo fuori gioco Alcaraz.

0-15 A segno Alcaraz con il dritto.

SECONDO SET

18.15 Primo set sostanzialmente equilibrato, nessun giocatore ha mostrato una superiorità nel gioco. A fare la differenza è stata la maggior esperienza dello spagnolo in queste partite nel tie-break.

7-6 SET ALCARAZ! Risposta incredibile in allungo con il rovescio per il numero uno del mondo, il quale conquista il primo parziale!

6-3 Sfonda con il dritto Alcaraz, tre set point per lo spagnolo.

5-3 Servizio al corpo per Alcaraz.

4-3 Doppio fallo Rune.

3-3 Prima al centro vincente per Rune.

3-2 Stecca la risposta Rune sulla seconda di Alcaraz.

2-2 Si ferma sul nastro il rovescio dello spagnolo.

2-1 Punto straordinario giocato da Alcaraz, il quale manda letteralmente in confusione Rune con un pallonetto in controtempo prima di andare a segno con il rovescio.

1-1 Prima vincente per Rune.

1-0 Si ferma in rete il dritto in diagonale del danese.

6-6 GAME RUNE! Perde la misura del dritto Alcaraz, si va al tie-break per decidere chi conquisterà il primo set.

40-30 Volee di dritto dello spagnolo, Rune arriva sulla palla e infila con il dritto Alcaraz.

30-30 Esagera Alcaraz che spedisce il dritto in corridoio.

15-30 Leggermente in ritardo Rune nell’impatto del dritto, il quale termina in corridoio.

15-15 Gran risposta con il dritto per Alcaraz, Rune sbaglia con lo stesso colpo.

15-0 A segno con il dritto Rune.

6-5 GAME ALCARAZ! Servizio e dritto vincente per l’iberico, Rune deve nuovamente servire per rimanere nel primo set.

40-30 Prima al centro vincente per Alcaraz.

30-30 Termina lungo il recupero di Rune sull’attacco di dritto dello spagnolo.

15-30 Si stampa sulla rete il dritto di Rune.

0-30 Smorzata di Rune, contro smorzata del murciano, passante di rovescio vincente per il danese.

0-15 Doppio fallo Alcaraz.

5-5 GAME RUNE! Alcaraz riesce a giocare un passante, girato di spalle, al corpo del danese che riesce a conquistare il punto con la “parata” di rovescio.

A-40 Servizio e dritto vincente per il danese.

40-40 Si ferma in rete il rovescio di Rune, si va ai vantaggi.

40-30 Risposta vincente da capogiro con il dritto per Alcaraz.

40-15 Questa volta va a segno Alcaraz con il dritto.

40-0 Altro errore con il dritto per il numero uno del mondo.

30-0 Va fuori giri con il dritto lo spagnolo.

15-0 Sbaglia con il dritto Alcaraz.

5-4 GAME ALCARAZ! Si ferma in rete la risposta di dritto di Rune sulla seconda dello spagnolo: ora il danese serve per rimanere nel primo set.

40-30 Prima vincente per Alcaraz.

30-30 Servizio e dritto vincente per l’iberico.

15-30 A segno con la volee di dritto Alcaraz.

0-30 Esce di pochissimo il recupero di dritto in corsa dello spagnolo, attenzione.

0-15 Sbaglia clamorosamente la stop volley di rovescio Alcaraz.

4-4 GAME RUNE! Affossa la risposta di rovescio Alcaraz, il danese rimane a contatto dell’avversario nel punteggio.

40-30 Scappa il dritto di Rune in uscita dal servizio.

40-15 Vincente la risposta di Alcaraz con il rovescio.

40-0 A segno Rune con la volee di rovescio.

30-0 Non trova il campo con l’accelerazione di rovescio Alcaraz.

15-0 Ace Rune.

4-3 GAME ALCARAZ! Servizio e rovescio vincente per lo spagnolo che tiene a quindici la battuta in questo turno al servizio.

40-15 Termina in corridoio il dritto inside-out del danese.

30-15 Prima al centro vincente per il murciano.

15-15 Vincente il dritto di Alcaraz.

0-15 Prova a passare con il rovescio Rune, Alcaraz riesce ad attutire l’accelerazione dell’avversario che poi va a segno con il dritto.

3-3 GAME RUNE! In corridoio il rovescio di Alcaraz, quattro punti di fila per il numero sei del mondo che conquista il sesto gioco del primo set.

40-30 Prima ad uscire vincente per Rune.

30-30 Sbaglia in manovra Alcaraz: il suo dritto termina oltre la linea di fondo.

15-30 Seconda al corpo per Rune.

0-30 Vincente la risposta di dritto di Alcaraz.

0-15 Il nastro ferma l’attacco di dritto del danese.

3-2 GAME ALCARAZ! A segno l’iberico con il rovescio, il numero uno del mondo conquista tre punti di fila e mantiene la battuta.

40-30 Meravigliosa stop volley di Alcaraz, Rune riesce a rimandare la palla dall’altra parte del campo, ma non può nulla sul rovescio dello spagnolo.

30-30 Non controlla il passante di dritto Rune.

15-30 Fulminante risposta di Rune con il dritto.

15-15 Bordata di Alcaraz col dritto, rimane sulla racchetta il rovescio di Rune.

0-15 Termina lungo il recupero di Alcaraz sull’attacco in slice col dritto del danese.

2-2 GAME RUNE! Pizzica la riga con la seconda il danese, bravo a recuperare il gioco da sotto 0-30.

A-40 In rete la risposta di dritto dello spagnolo.

40-40 Alcaraz chiama a rete Rune con la smorzata, il danese arriva comodamente sulla palla, scaraventandola però in corridoio con il dritto.

40-30 Non passa il rovescio in corsa giocato da Alcaraz.

30-30 Prima al centro per Rune.

15-30 Vincente la seconda del danese.

0-30 Altro gratuito commesso dal danese, questa volta con il rovescio.

0-15 Sbaglia con il dritto Rune.

2-1 GAME ALCARAZ! Questa volta trova il vincente con il dritto il murciano, il quale tiene il servizio senza concedere palle break all’avversario.

40-30 Finisce in corridoio il dritto di Alcaraz in uscita dal servizio.

40-15 Trova la riga Rune con la risposta aggressiva di rovescio.

40-0 A segno con la volee di rovescio lo spagnolo.

30-0 Prima al centro vincente per Alcaraz.

15-0 Non controlla la risposta di rovescio Rune.

1-1 GAME RUNE! Termina, non di molto, in corridoio il dritto di Alcaraz, buon inizio per il danese al servizio.

40-15 Spettacolare il passante incrociato con il dritto di Rune.

30-15 Prova a passare Alcaraz con il rovescio lungolinea, Rune fa buona guardia a rete e va a segno con la stop volley di dritto.

15-15 Doppio fallo Rune.

15-0 Sbaglia con il rovescio Alcaraz.

1-0 GAME ALCARAZ! Rune prova a emulare lo spagnolo come nell’occasione del 30-30, ma il dritto non rimane in campo. Il numero uno del mondo si salva in questo primo gioco della partita.

AD-40 Batti e ribatti a rete, il danese commette invasione e consegna il punto all’avversario.

40-40 In corridoio la risposta con il cross di rovescio di Rune.

30-40 Non rimane in campo il tentativo di pallonetto di Alcaraz, subito una palla break per Rune.

30-30 Si sposta sul dritto lo spagnolo che va a segno con il lungolinea.

15-30 Molle in uscita dal servizio Alcaraz, il quale perde il controllo del rovescio.

15-15 Spinge col dritto Rune, affossa il rovescio Alcaraz.

15-0 In rete la risposta di rovescio del danese.

PRIMO SET

17.08 Inizia la partita, al servizio Alcaraz.

17.07 Termina la rifinitura, tutto pronto per il via del match.

17.03 Inizia il riscaldamento per i due giocatori.

17.00 Ecco che fanno il loro ingresso sul prato del centrali i due protagonisti.

16.57 Stanno per entrare in campo i due giocatori.

16.52 Comunque vada, per uno dei due giocatori sarà una prima volta tra i migliori quattro del torneo più prestigioso di questo sport: per la verità, l’unico semifinalista ad esser arrivato fino a questo punto a Wimbledon è Novak Djokovic, il quale si è spinto decisamente più in là vincendo ben sette edizioni dello Slam sull’erba.

16.48 Quello di oggi sarà il terzo incontro a livello ATP tra i due giocatori: il bilancio è in perfetta parità, con Alcaraz che si è aggiudicato la prima sfida nell’edizione 2021 delle Next Gen ATP Finals di Milano, mentre Rune ha approfittato del ritiro dello spagnolo nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso anno.

16.45 E’ in corso, sul campo 1, il match che consegnerà l’avversario del vincente di questa sfida: Daniil Medvedev è in vantaggio per un set a zero sulla sorpresa Christopher Eubanks.

16.41 Meno prevedibile la presenza di Holger Rune a questo punto del torneo: il danese è solamente alla seconda partecipazione a Wimbledon in carriera e, nell’unica uscita prima di quest’edizione, non aveva nemmeno superato il primo turno. Il percorso del numero 6 del mondo è stato parecchio impegnativo, specie nel terzo turno, quando Alejandro Davidovich Fokina si è ritrovato 8-5 nel super tie-break del quinto set: con cinque punti consecuitivi, però, il classe 2003 ha rimontato il punteggio è ha centrato la qualificazione agli ottavi dove egli ha incrociato il bugaro Grigor Dimitrov, eliminato in quattro set.

16.36 Alcaraz è reduce dalla brillante vittoria contro Matteo Berrettini: il romano non è riuscito a sormontare il fenomenale spagnolo, autore di un match quasi perfetto, il quale si è imposto in quattro set. Alla terza partecipazione al torneo londinese, l’iberico ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale: prima di quest’anno, la miglior prestazione del murciano risale al 2022 quando raggiunse gli ottavi prima di essere eliminato da Jannik Sinner.

16.31 Completa la rimonta Ons Jabeur: nel remake della finale della passata edizione, la nordafricana si impone vince contro Elena Rybakina con il punteggio di 6-7 6-4 6-1 e si qualifica per la semifinale, dove ad attenderla c’è la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka. Fra pochi minuti, quindi, prenderà il via l’attesissimo quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Holger Rune.

16.01 Si va al terzo e decisivo set per quanto riguarda il match tra Rybakina e Jabeur: la tunisina ha conquistato il secondo parziale con il punteggio di 6-4.

15.23 Il primo parziale della sfida tra Jabeur e Rybakina se l’è aggiudicato la kazaka al tie-break con il punteggio di 7-5: da sottolineare che la tunisina ha avuto un set point sul 6-5 e servizio a favore.

14.34 Sta per iniziare il match che precede la sfida tra i due giovanissimi: sul centrale Ons Jabeur incrocia la campionessa in carica Elena Rybakina per l’accesso in semifinale nel torneo femminile. Al termine di questo match sarà la volta di Carlos Alcaraz e Holger Rune.

14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati alla Diretta LIVE di Alcaraz-Rune, sfida valida per i quarti di finale del singolare maschile dell’edizione 2023 di Wimbledon.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Alcaraz-Rune, match valido per i quarti di finale dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon, uno dei quattro major stagionali: sul centrale dell’All England Club del sobborgo londinese si sfideranno i due astri nascenti del tennis globale, in palio ci si gioca l’accesso in semifinale.

Il numero uno del mondo è il principale candidato nel ruolo di antagonista sulla strada del grande favorito del torneo, Novak Djokovic: dopo le due vittorie in apertura con Jeremy Chardy e Alexandre Muller, Alcaraz ha faticato parecchio ai sedicesimi contro l’ostico cileno Nicolas Jarry, eliminato in quattro set, prima di affrontare e sconfiggere il finalista dell’edizione 2021, Matteo Berrettini, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 6-3. Lo spagnolo è sicuramente cresciuto nel corso delle giornate e, soprattutto nel match con l’azzurro, ha dato ottimi segnali. Il murciano cerca il primo approdo in semifinale a Londra, il terzo della carriera in un major.

Rune, d’altro canto, ha avuto più grattacapi nel corso del torneo: il danese ha eliminato, nell’ordine, la wildcard locale George Loffhagen e lo spagnolo Roberto Carballes in tre set, Alejandro Davidovich Fokina al super tie-break del quinto set – il danese, sotto 8-5 nell’ultimo game del match, ha conquistato cinque punti di fila per eliminare l’iberico con il punteggio di 10-8 – e il sempre temibile Grigor Dimitrov, sconfitto in quattro parziali. Il numero 6 del mondo, nell’unica partecipazione a Wimbledon prima di questa stagione, aveva perso immediatamente al primo turno contro l’americano Marcos Giron. Il danese cerca la prima semifinale nel torneo londinese e, più in generale, la prima in un torneo del Grande Slam.

Il match, programmato come secondo sul campo centrale dopo la sfida tra Ons Jabeur e Elena Rybakina a partire dalle 14.30 ore italiane, sarà visibile su Sky Sport Summer, Sky Sport 4K, Now Tv e Sky Go, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’incontro: non perdetevi neanche un punto dell’incontro con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

