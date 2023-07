Atletica, Europei Under 23: i convocati dell’Italia, c’è Larissa Iapichino! Attesa per Kaddari, Benati e Mori

Tonino Andreozzi, vicedirettore tecnico per le squadre giovanili italiane, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23 di atletica leggera, che andranno in scena a Espoo (Finlandia) dal 12 al 16 luglio. Ben 82 azzurri saranno della partita (43 uomini e 39 donne), tra cui spiccano alcuni nomi di lusso. La leader sarà Larissa Iapichino (salto in lungo), fresca di due trionfi in Diamond League: dopo i sigilli tra Golden Gala e Stoccolma, la toscana inseguirà un’altra affermazione di prestigio.

Dalia Kaddari difenderà il titolo sui 200 metri, Lorenzo Simonelli può dire la sua sui 110 ostacoli, attesi anche i velocisti Marco Ricci e Matteo Melluzzo (già visti con la 4×100 assoluta), i quattrocentisti Lorenzo Benati e Riccardo Meli, la martellista Rachele Mori (Campionessa del Mondo under 20). Promettono bene anche Francesco Pernici (800 metri), Elena Carraro (100 ostacoli), Michele Fina e Federica Botter (tiro del giavellotto), i marciatori Andrea Cosi e Alexandrina Mihai. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23 di atletica leggera.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI UNDER 23 ATLETICA

UOMINI:

Eric Marek (100, 4×100)

Matteo Melluzzo (100, 4×100)

Junior Tardioli (100, 4×100)

Angelo Ulisse (4×100)

Jacopo Albertin 200)

Edoardo Luraschi (200)

Marco Ricci (200, 4×100)

Lorenzo Benati (400, 4×400)

Riccardo Meli (400, 4×400)

Francesco Rossi (400, 4×400)

Luca Sito (400, 4×400)

Andrea Panassidi (4×400)

Matteo Raimondi (4×400)

Francesco Pernici (800)

Giuseppe Gravante (1500)

Matteo Guelfo (1500)

Francesco Guerra (5000, 10000)

Nicolò Bedini (10000)

Konjoneh Maggi (10000)

Cesare Caiani (3000 siepi)

Carmelo Cannizzaro (3000 siepi)

Lorenzo Simonelli (110 ostacoli, 4×100)

Alessio Sommacal (110 ostacoli)

Riccardo Berrino (400 ostacoli)

Michele Bertoldo (400 ostacoli)

Alberto Montanari (400 ostacoli)

Massimiliano Luiu (alto)

Matteo Oliveri (asta)

Francesco Pugno (asta)

Kareem Hatem Mersal (lungo)

Leonardo Pini (lungo)

Federico Bruno (triplo)

Enrico Montanari (triplo)

Gabriele Tosti (triplo)

Riccardo Ferrara (peso)

Carmelo Musci (disco)

Enrico Saccomano (disco)

Davide Costa (martello)

Michele Fina (giavellotto)

Emiliano Brigante (20 km di marcia)

Andrea Cosi (20 km di marcia)

Davide Finocchietti (20 km di marcia)

DONNE:

Dalia Kaddari (200)

Ilaria Accame (400, 4×400)

Eleonora Foudraz (400, 4×400)

Laura Rmi (400, 4×400)

Alexandra Almici (4×400)

Beatrice Zeli (4×400)

Federica Pansini (800, 4×400)

Livia Caldarini (1500)

Aurora Bado (10000)

Sara Nestola (10000)

Greta Settino (10000)

Agnese Carcano (3000 siepi)

Silvia Gradizzi (3000 siepi)

Maddalena Pizzamano (3000 siepi)

Veronica Besana (100 ostacoli)

Elena Carraro (100 ostacoli)

Martina Cuccù (100 ostacoli)

Sofia Faggion (400 ostacoli)

Giorgia Marcomin (400 ostacoli)

Alessia Seramondi (400 ostacoli)

Idea Pieroni (alto)

Asia Tavernini (alto)

Giada Pozzato (asta)

Giulia Valletti Borgnini (asta)

Arianna Battistella (lungo)

Larissa Iapichino (lungo)

Greta Brugnolo (triplo)

Chiara Smeraldo (triplo)

Veronica Zanon (triplo)

Sara Verteramo (peso)

Benedetta Benedetti (disco)

Emily Conte (disco)

Diletta Fortuna (disco)

Rachele Mori (martello)

Federica Botter (giavellotto)

Margherita Randazzo (giavellotto)

Adele Toniutto (giavellotto)

Vittoria Di Dato (20 km di marcia)

Alexandrina Mihai (20 km di marcia)

Foto: Lapresse