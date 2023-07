LIVE Atletica, Europei U23 2023 in DIRETTA: si assegnano i primi titoli nella marcia, Mihai e Cosi le punte azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2023, in programma a Espoo (in Finlandia) fino a domenica 16 luglio. Day-1 dedicato esclusivamente alla marcia, con l’assegnazione dei primi due titoli della rassegna continentale giovanile nella 20 km maschile e femminile.

Quest’oggi saranno impegnati complessivamente cinque italiani, con l’obiettivo di sbloccare subito il medagliere del Bel Paese dopo il grande exploit di due anni fa a Tallinn. Tra le donne fari puntati su Alexandrina Mihai, moldava d’origine, che può finalmente indossare la maglia azzurra in un grande evento dopo la Coppa Europa di marcia a Podebrady in cui ha portato il suo primato personale a 1h32:55.

La veronese ha il terzo accredito stagionale d’ingresso alle spalle delle francesi Camille Moutard e Pauline Stey, quindi potrà puntare ad un posto sul podio. Meno chance di medaglia invece per la comasca Vittoria Di Dato, in gara comunque per migliorare il tempo di 1h37:35 ottenuti ai Tricolori di Frosinone. Grande attesa tra gli uomini per il fiorentino Andrea Cosi, decimo nella 20 km degli Europei Senior di Monaco, che potrebbe ingaggiare un testa a testa per la vittoria con il temibile spagnolo Paul McGrath. L’Italia schiera anche Davide Finocchietti ed Emiliano Brigante.

Si comincia alle ore 17.00 italiane (le 18.00 locali) con la partenza della competizione femminile, mentre la prova maschile scatterà mezz’ora più tardi alle 17.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere il cammino degli atleti azzurri in Finlandia: buon divertimento!

