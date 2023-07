Judo, Masters 2023: confermati in fase di iscrizione i diciotto azzurri qualificati per Budapest

Dopo una prima parte di stagione molto intensa, il World Tour di judo si è fermato per qualche settimana in vista del Masters di Budapest 2023 in programma dal 4 al 6 agosto. Il “Torneo dei Grandi Maestri” è indubbiamente l’evento più importante da qui a fine anno in ottica ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024, visto che assegna la bellezza di 1800 punti ai vincitori di ogni categoria e ne garantisce 200 semplicemente per la partecipazione.

Il World Masters è però una gara a inviti ed è riservata esclusivamente ai migliori 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso (oltre ad alcuni posti per l’Ungheria in qualità di Paese ospitante). 18 azzurri hanno centrato l’obiettivo qualificazione e al momento risultano tutti regolarmente iscritti all’evento magiaro, anche se bisognerà attendere il giorno del sorteggio per avere l’ufficialità della loro presenza.

In campo femminile hanno staccato il pass per Budapest Francesca Milani (48), Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Giulia Carnà (52), Veronica Toniolo (57), Thauany David Capanni Dias (57), Martina Esposito (70), Alice Bellandi (78), Giorgia Stangherlin (78) e Asya Tavano (+78).

Per quanto riguarda il settore maschile, si sono qualificati invece Angelo Pantano (60), Elios Manzi (66), Matteo Piras (66), Giovanni Esposito (73), Manuel Lombardo (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90) e Gennaro Pirelli (100).

ITALIANI ISCRITTI AL MASTERS BUDAPEST 2023

FEMMINILE:

Francesca Milani (48), Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Giulia Carnà (52), Veronica Toniolo (57), Thauany David Capanni Dias (57), Martina Esposito (70), Alice Bellandi (78), Giorgia Stangherlin (78), Asya Tavano (+78).

MASCHILE:

Angelo Pantano (60), Elios Manzi (66), Matteo Piras (66), Giovanni Esposito (73), Manuel Lombardo (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Gennaro Pirelli (100).

Foto: IJF