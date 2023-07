Judo, Odette Giuffrida trascina l’Italia sul podio nel Team Event dei Giochi Europei 2023!

Il judo italiano continua a macinare risultati di peso e, dopo il numero record di medaglie ottenute in una singola edizione dei Mondiali (4, a Doha), sale per la prima volta sul podio nei Campionati Europei a squadre miste in occasione del Team Event andato in scena quest’oggi alla Krynica-Zdrój Arena nell’ambito degli European Games di Cracovia 2023.

Trascinata da una Odette Giuffrida in versione cinque stelle extra lusso, la formazione azzurra ha disputato un torneo eccezionale arrivando addirittura ad un passo dal bersaglio grosso, ma portando comunque a casa alla fine una splendida medaglia di bronzo che conferma la crescita di un movimento sempre più profondo e competitivo in tante categorie di peso diverse.

Edoardo Mella (-73 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Christian Parlati (-90 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg), Kwadjo Anani (+90 kg, mai impiegato nei vari turni), Giuffrida (-57 kg), Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Asya Tavano (+70 kg) e Giorgia Stangherlin (+70 kg, rimasta in panchina) hanno cominciato il cammino odierno con una netta vittoria agli ottavi sulla Romania per 4-0, raggiungendo così ai quarti i campioni in carica e grandi favoriti della Francia.

I nostri portacolori però si sono superati, rimontando da uno svantaggio di 0-2 e portando la serie allo spareggio sul 3-3 (grazie ai punti di Giuffrida, Pirelli e Mella), in cui Odette ha battuto per la seconda volta consecutiva una big della -57 kg come Priscilla Gneto regalando al Bel Paese il passaggio del turno. In semifinale il team italico ha tenuto testa ad un’altra superpotenza del calibro della Georgia, perdendo però alla “bella” dopo una serie spettacolare (vittorie azzurre di Pirelli, Capanni Dias e Pedrotti).

La finale per il bronzo si è rivelata poi senza storia, con l’Italia che ha surclassato il Portogallo a punteggio pieno per 4-0 grazie ai successi di Parlati, Giuffrida, Mella e Pedrotti. Il titolo continentale è andato alla Georgia, che ha regolato per 4-1 la Germania nella finalissima, mentre il secondo bronzo se lo è aggiudicato l’Olanda dopo l’affermazione per 4-1 sulla Francia.

