Italia-USA oggi in tv, Mondiali pallanuoto femminile 2023: orario, programma, streaming

Per la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B, oggi, lunedì 24 luglio, alle ore 08.00 italiane, per i quarti di finale si disputerà il match tra il Setterosa e gli Stati Uniti.

Nella prima fase l’Italia si è classificata seconda nel Girone C e perciò ha dovuto affrontare agli ottavi la Nuova Zelanda, terza nel Girone D, battuta per 14-7, qualificandosi così per i quarti di finale, dove questa mattina ci sarà lo scontro con gli Stati Uniti, primi nel Girone A e per questo motivo esentati dagli ottavi di finale.

La diretta tv di Italia-Stati Uniti sarà assicurata da Rai Sport HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Setterosa.

CALENDARIO ITALIA-STATI UNITI

Lunedì 24 luglio

Finale 15° posto

02.00 Kazakistan-Argentina

Finale 13° posto

03.30 Cina-Giappone

Semifinali 9° posto

05.00 Israele-Nuova Zelanda (gara 33)

06.30 Francia-Sudafrica (gara 34)

Quarti di finale

08.00 Stati Uniti-Italia (gara 35) – Rai Sport HD, Sky Sport Summer.

09.30 Paesi Bassi-Canada (gara 36)

11.00 Grecia-Australia (gara 37)

12.30 Ungheria-Spagna (gara 38)

PROGRAMMA ITALIA-STATI UNITI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Summer.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: Giorgio Scala/DBM/Federnuoto