Pallanuoto, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio e cosa succede per chi non si qualifica a Fukuoka

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 la pallanuoto vedrà un torneo a 12 squadre per gli uomini ed a 10 per le donne: ogni squadra sarà composta da 11 atleti più 1 riserva, e quindi ogni Nazione potrà portare in Francia 22 atleti più 2 riserve nel caso in cui riesca a qualificarsi sia per il torneo maschile che per quello femminile.

Il percorso di qualificazione inizierà con gli imminenti Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone), in programma dal 14 al 30 luglio, in cui saranno in palio 2 pass sia per gli uomini che per le donne: occorrerà arrivare in finale per volare alle Olimpiadi. In caso di mancata qualificazione vi saranno altre due occasioni.

Le restanti quote, infatti, saranno distribuite nel 2024: agli Europei di Netanya (Israele), previsti dal 3 al 16 gennaio, ci sarà 1 pass in palio sia per gli uomini che per le donne, infine ai Mondiali di Doha (Qatar), in programma dal 2 al 18 febbraio, saranno in palio 4 pass per gli uomini e 2 per le donne.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

(eventi aperti alle Nazionali italiane)

Mondiali 2023, Fukuoka (Giappone), 14-30 luglio: 2 pass in palio sia per gli uomini che per le donne.

Europei 2024, Netanya (Israele), 03-16 gennaio: 1 pass in palio sia per gli uomini che per le donne.

Mondiali 2024, Doha (Qatar), 02-18 febbraio: 4 pass in palio per gli uomini, 2 per le donne.

Foto: LiveMedia/Simone Boi