Italia-Argentina oggi in tv, Mondiali calcio femminile 2023: orario, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, lunedì 24 luglio, la Nazionale italiana di calcio femminile farà il proprio esordio nei Mondiali 2023. Sul campo dell’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda), le azzurre affronteranno l’Argentina nel primo incontro del Gruppo G. Un girone comprendente anche Svezia e Sudafrica.

Sarà fondamentale per le nostre portacolori iniziare bene questa rassegna iridata anche per puntare con grande convinzione al passaggio di turno. Una rassegna iridata che comprende otto gironi da quattro squadre e le migliori due selezioni di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. La selezione del Bel Paese nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile.

Non sarà un esordio semplice per l’Italia. La compagine allenata da Germán Portanova è reduce dal terzo posto nella Copa América Femenina e tenterà di giocare un brutto scherzo alle italiane. Una squadra che può contare sull’esperienza di Estefanía Banini (Atlético Madrid), di Florencia Bonsegundo (Madrid CFF), attaccanti che possono far male alle difese rivali, senza dimenticare anche Paulina Gramaglia, centravanti di 20 anni del Red Bull Bragantino, decisamente interessante. Un rosa in cui c’è anche un po’ d’Italia con Dalila Ippólito, calciatrice del Parma.

La partita tra Italia e Argentina, valida per il Gruppo G dei Mondiali di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 HD, in streaming su RaiPlay e sul canale a pagamento FIFA+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-ARGENTINA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Lunedì 24 luglio (Orari italiani)

08:00 Italia-Argentina all’Eden Park, Auckland – Diretta tv su Rai 1 HD.

ITALIA-ARGENTINA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay, FIFA+

Diretta Live testuale: tutte le partite dell’Italia su OA Sport

ITALIA-ARGENTINA: PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Boattin; Dragoni, Giugliano, Caruso; Bonansea, Giacinti, Glionna. All.: Bertolini.

ARGENTINA (4-3-3): Correa; Braun, Mayorga, Cornetti, Stabile; Rodriguez, Benitez, Ippolito; Bonseguno; Larroquette, Banini. All.: Portanova

