Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 24 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nuova giornata di gare in questi Mondiali 2023 degli sport acquatici di scena a Fukuoka (Giappone), oggi, lunedì 24 luglio. Un programma in cui saranno il nuoto in corsia e la pallanuoto a prendersi la scena.

Fari puntati su Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi. Il veneto si giocherà le medaglie nel 50 delfino, mentre il lombardo dovrà cercare di difendere il suo titolo dell’anno scorso a Budapest nei 100 rana, non godendo però di una condizione simile.

Nelle batterie Margherita Panziera sarà di scena nei 100 dorso donne, Ceccon sarà al via anche dei 100 dorso, Lisa Angiolini e Martina Carraro gareggeranno nei 100 rana donne, Marco De Tullio e Stefano Di Cola si giocheranno le loro carte nei 200 stile libero e Simona Quadarella si cimenterà nei 1500 stile libero. Setterosa, invece, protagonista nella sfida difficilissima contro gli Stati Uniti, valida per i quarti di finale del torneo iridato. La formazione di Carlo Silipo va a caccia dell’impresa.

La seconda giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corsia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2 HD e Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno coperte dalle 13.00 alle 13.30 da RaiSport HD e dalle 13.30 fino al termine da Rai 2 HD. Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) trasmetteranno penultimi e ultimi atti del day-1. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Lunedì 24 luglio

2.00 Pallanuoto femminile Kazakistan-Argentina – Diretta streaming su Recast Tv.

3.30 Pallanuoto femminile Cina-Giappone – Diretta streaming su Recast Tv.

3.30 Nuoto – Batterie – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

03:32 100 dorso donne (PANZIERA Margherita)

03:51 100 dorso uomini (CECCON Thomas)

04:09 100 rana donne (ANGIOLINI Lisa, CARRARO Martina)

04:27 200 stile libero uomini (de TULLIO Marco, di COLA Stefano)

04:55 1500 stile libero donne (QUADARELLA Simona)

5.00 Pallanuoto femminile Israele-Nuova Zelanda – Diretta streaming su Recast Tv.

6.30 Pallanuoto femminile Francia-Sudafrica – Diretta streaming su Recast Tv.

8.00 Pallanuoto femminile USA-Italia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

9.30 Pallanuoto femminile Olanda-Canada – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

11.00 Pallanuoto femminile Grecia-Australia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

12.30 Pallanuoto femminile Ungheria-Spagna – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

13.00 Nuoto – Semifinali e finali – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

13:02 100 rana uomini – finale (MARTINENGHI Nicolò)

13:09 100 farfalla donne – finale

13:17 100 dorso uomini – semifinali

13:28 100 rana donne – semifinali

13:46 50 farfalla uomini – finale (CECCON Thomas)

13:53 100 dorso donne – semifinali

14:11 200 stile libero uomini – semifinali

14:23 200 misti donne – finale

MONDIALI NUOTO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse