Italia-Marocco oggi, amichevole calcio femminile: orario, dove vederla in tv, probabili formazioni, streaming

Oggi, sabato 1° luglio (ore 18.15 e diretta tv su Rai 2 HD), lo Stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara sarà teatro dell’ultimo impegno amichevole della Nazionale italiana di calcio femminile prima di volare in Nuova Zelanda e affrontare la fase finale dei Mondiali 2023. Le azzurre giocheranno contro il Marocco e andranno a caccia della sesta vittoria in altrettanti incontri su questo rettangolo verde.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-MAROCCO DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15

Su questo campo, nel 2019, la selezione del Bel Paese ipotecò la qualificazione ai Mondiali in Francia, battendo il Belgio. Una partita importante per definire l’elenco delle giocatrici che prenderanno parte alla competizione iridata. “Ho ancora dei dubbi e la partita di domani servirà anche per cercare di dipanarli. Ci sono delle certezze, ma in questo momento non ho ancora definito i nomi delle 23 ragazze che parteciperanno al Mondiale“, ha dichiarato la CT Milena Bertolini.

Scelte, invece, che la selezione marocchina ha fatto. Il tecnico Reynald Pedros, infatti, ha diramato l’elenco delle calciatrici che sarà al via della rassegna iridata. La compagine marocchina fa parte del Gruppo H con Germania, Colombia e Corea del Sud. Le azzurre, invece, sono state inserite nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina e sarà proprio contro le sudamericane l’esordio, il 24 luglio, ad Auckland.

L’amichevole tra Italia e Marocco di calcio femminile, valida come ultimo incontro prima della partenza per la Nuova Zelanda e la disputa della fase finale dei Mondiali 2023, sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto del “Mazza” di Ferrara.

AMICHEVOLE ITALIA-MAROCCO CALCIO FEMMINILE OGGI

Sabato 1° luglio

Ore 18.15 Italia-Marocco allo Stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA AMICHEVOLE ITALIA-MAROCCO CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

ITALIA-MAROCCO CALCIO FEMMINILE: LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Durante; Lenzini, Linari, Salvai, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. All.: Bertolini.

MAROCCO (4-3-3): Arouaissa; Mazrouai, El Chad, Mrabet, Seghir; Lahmari, Kassi, Nakkach; Amani, Ayane, Belkasmi. All.: Pedros.

Foto: Cinzia Camela – LPS