Italia-Georgia oggi, Mondiali rugby U20: orario 4 luglio, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 4 luglio, alle ore 11.00, nella terza giornata della Pool C dei Mondiali Under 20 2023 di rugby l’Italia giocherà contro i pari età della Georgia al Danie Craven Stadium di Stellenbosch (Sudafrica). La Nazionale italiana U20 di rugby vuole vincere il girone per qualificarsi alle semifinali.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GEORGIA U20 DI RUGBY DALLE 11.00

L’Italia vincerà la Pool C con un successo, a patto che il Sudafrica batta l’Argentina non totalizzando più punti degli azzurrini. Se l’Argentina dovesse battere il Sudafrica, l’Italia può centrare la vetta del girone solo ottenendo una vittoria con punto di bonus contro la Georgia e l’Argentina una vittoria da quattro punti.

La diretta tv del match Italia U20-Georgia U20 di rugby non sarà disponibile, mentre la diretta streaming della partita sarà fruibile su World Rugby (https://www.world.rugby/), infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA U20-GEORGIA U20 RUGBY OGGI

Martedì 4 luglio – Danie Craven Stadium di Stellenbosch (Sudafrica)

Ore 11.00: Italia U20-Georgia U20 – Diretta streaming su World Rugby (https://www.world.rugby/)

PROGRAMMA ITALIA U20-GEORGIA U20 RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: World Rugby (https://www.world.rugby/)

Diretta Live testuale: OA Sport

FORMAZIONI ITALIA U20-GEORGIA U20 RUGBY OGGI

ITALIA U20: 15 Alessandro Gesi, 14 Francesco Bini, 13 Dewi Passarella, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Simone Brisighella, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi, 7 David Odiase (C), 6 Fabio Ruaro, 5 Pietro Turrisi, 4 Alex Mattioli, 3 Marcos Francesco Gallorini, 2 Nicholas Gasperini, 1 Riccardo Bartolini. A disposizione: 16 Giovanni Quattrini, 17 Samuele Taddei, 18 Federico Domenico Pisani, 19 Enrico Pontarini, 20 Carlos Berlese, 21 Sebastiano Battara, 22 Matthias Leon Douglas, 23 Giovanni Sante.

GEORGIA U20: 15 Luka Tsirekidze, 14 Shako Aptsiauri, 13 Tornike Kakhoidze, 12 Giorgi Shvelidze, 11 Luka Khorbaladze, 10 Petre Khutsishvili, 9 Davit Khuroshvili, 8 Nika Lomidze, 7 Lasha Tsikhistavi (C), 6 Rati Zazadze, 5 Giorgi Nikoladze, 4 Guram Ganiashvili, 3 Irakli Aptsiauri, 2 Basa Khonelidze, 1 Giorgi Mamaiashvili. A disposizione: 16 Tamaz Tchamiashvili, 17 Lasha Pkhakadze, 18 Badri Tsikhistavi, 19 Giorgi Gergedava, 20 Tornike Ganiashvili, 21 Sandro Jigauri, 22 Nicolas Ragoevi, 23 Vazha Mikadze.

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise