Griglia di partenza F1, GP Belgio 2023: risultati e classifica qualifiche Shootout

Questa mattina è andata in scena la sprint shootout del GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Spa-Francorchamps. I piloti hanno regalato grande spettacolo per la conquista della “sprint” pole e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di questo pomeriggio. Alle 16.30 sarà in programma la Sprint Race, mentre domani alle 15.00 spazio alla gara lunga.

Questa sessione, come l’inizio della giornata di ieri, è stata caratterizzata dalla pioggia che ha reso tutto più complicato per i piloti in pista e che ha ritardato l’inizio di questa sprint shootout.

Di seguito la griglia di partenza del GP del Belgio 2023 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa-Francorchamps.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE GP BELGIO F1 2023

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11 Daniel Ricciardo AlphaTauri

12 Alex Albon Williams

13 Logan Sargeant Williams

14 Lance Stroll Aston Martin

15 Fernando Alonso Aston Martin

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri

17 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing

18 Kevin Magnussen Haas

19 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing

20 Nico Hulkenberg Haas

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE SHOOTOUT GP BELGIO F1 2023

Q3

Q2

1 Max Verstappen Red Bull 1:55.200 9

2 Lewis Hamilton Mercedes + 0.623 11

3 Sergio Perez Red Bull + 0.678 9

4 Pierre Gasly Alpine + 0.937 10

5 Charles Leclerc Ferrari + 1.065 9

6 Oscar Piastri McLaren + 1.192 9

7 Carlos Sainz Ferrari + 1.357 9

8 Lando Norris McLaren + 1.628 11

9 Esteban Ocon Alpine + 1.851 10

10 George Russell Mercedes + 2.193 9

11 Daniel Ricciardo AlphaTauri + 2.487 10

12 Alex Albon Williams 8

13 Logan Sargeant Williams 10

14 Lance Stroll Aston Martin 9

15 Fernando Alonso Aston Martin 6

Q1

1 Max Verstappen Red Bull 1:58.135 6

2 Lewis Hamilton Mercedes + 0.804 7

3 Fernando Alonso Aston Martin + 0.903 5

4 Alex Albon Williams + 1.063 6

5 Sergio Perez Red Bull + 1.227 6

6 Carlos Sainz Ferrari + 1.279 6

7 Charles Leclerc Ferrari + 1.440 6

8 Esteban Ocon Alpine + 1.749 6

9 Logan Sargeant Williams + 1.896 6

10 Pierre Gasly Alpine + 1.897 6

11 Oscar Piastri McLaren + 1.921 6

12 Daniel Ricciardo AlphaTauri + 2.042 6

13 Lando Norris McLaren + 2.301 7

14 Lance Stroll Aston Martin + 2.325 6

15 George Russell Mercedes + 2.340 6

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 2.433 6

17 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing + 2.816 6

18 Kevin Magnussen Haas + 2.944 7

19 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing + 3.295 7

20 Nico Hulkenberg Haas 6

