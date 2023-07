F1, perché è cambiato l’orario della Sprint Race a Spa: il nuovo programma

Cambio di programma per il weekend di Formula 1 di scena sul circuito di Spa-Francorchamps in Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Il tutto è stato dovuto a causa della pioggia battente abbattutasi sul tracciato.

Il maltempo è arrivato poco prima della Sprint Shootout, la qualifica valida per l’appuntamento della Sprint Race che sarebbe dovuto cominciare alle ore 12.00. Invece la pioggia è proseguita fino alle 12.12, e la direzione gara ha dunque optato per iniziare con le qualifiche Sprint Shootout alle 12.35, con trentacinque minuti di ritardo rispetto a quanto preventivato.

Per mantenere una forbice di tempo tra le qualifiche della Sprint Race e la Sprint Race stessa, anche l’appuntamento culmine di questo sabato è slittato in avanti di trentacinque minuti. Partenza dunque non più alle 16.30 come programmato in precedenza, ma alle 17.05, che è dunque il nuovo orario in cui vedremo le venti auto sfidarsi per un successo che vale comunque qualche punticino per la classifica mondiale.

La gara vera e propria si svolgerà invece domani, con Charles Leclerc che partirà in pole position usufruendo della penalizazzione inflitta a Max Verstappen, che aveva fatto segnare un primo tempo spaziale.

