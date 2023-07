F1, George Russell: “Vogliamo rifarci dopo il Red Bull Ring. Sul calendario del 2024…”

George Russell si rimbocca le maniche in vista della gara di casa. Il pilota classe 1998, infatti, è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e la voglia di ben figurare non manca. Sullo storico tracciato di Silverstone il portacolori del team Mercedes proverà ad emergere, nonostante tutto sembra portare verso un ennesimo dominio della Red Bull.

Il nativo di King’s Lynn è reduce dal non semplice fine settimana del Gran Premio d’Austria nel quale, tra Sprint Race e gara domenicale, ha vissuto due capitoli non semplici. L’inglese vuole brillare nella gara di casa, per tornare quantomeno sul podio e dare una svolta a questa prima parte di campionato nella quale ha sofferto più del dovuto dopo un ottimo 2022.

Nel corso delle interviste di rito che precedono il via ufficiale del weekend di Silverstone, il classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni: “Sono pronto per la gara di casa e, ovviamente, per me ha un sapore speciale. Correre su questo tracciato è speciale e non vedo l’ora di iniziare domani con le prime due sessioni di prove libere. Siamo reduci da un fine settimana complicato in Austria e vogliamo svoltare, su una pista che potrebbe darci una mano. Portiamo qualche piccola novità e cercheremo di farci largo alle spalle della Red Bull che, ovviamente, parte come favorita”. (Fonte: Crash.net).

Ultima battuta su qualcosa di più in là nel tempo, ovvero il calendario della prossima stagione. Il Mondiale di Formula Uno 2024, con i suoi 24 Gran Premi. Un record che non tutti stanno gradendo, su tutti Max Verstappen: “Ho sentito le sue parole e non la penso come lui. Magari si lamenta perchè vuole solo più soldi – scherza – Ad ogni modo siamo i più fortunati al mondo a fare quello che facciamo per cui non ha senso lamentarsi. Certo, 24 weekend sono tantissimi e le trasferte saranno pesanti, ma per me non è un problema”.

Foto: LaPresse