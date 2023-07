F1 su TV8, programma GP Gran Bretagna 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

La Formula Uno si appresta a onorare una delle proprie istituzioni, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna. Questo appuntamento è l’unico, assieme al GP d’Italia, a essere stato inserito nel calendario di ogni Mondiale disputato nella storia. Quella del 2023 sarà, pertanto, la 74ma edizione iridata dell’evento. Inoltre, proprio a Silverstone, il 13 maggio del 1950, si disputò il primo Gran Premio di sempre valevole per il campionato.

La pista, ricavata utilizzando le strade di servizio di un aeroporto militare dismesso, era sì differente rispetto a quella attuale, ma non certo totalmente diversa. Si può affermare che fosse lo scheletro di ciò che vediamo oggi. Il disegno era proprio minimalista, essendo composto da una serie di rettilinei e curve rapide. Difatti, sino alla fine degli anni ’80, Silverstone veniva considerata il “tempio della velocità” assieme a Monza.

Nel 1991 venne effettuata la prima modifica sostanziale, che risultò migliorativa. In particolare fu creata la famosa sequenza di curve Maggots-Becketts-Chapel così come la conosciamo oggi. Una seconda ristrutturazione avvenne nel 2010, con l’introduzione di un nuovo tratto ricavato all’interno dell’autodromo. I cambiamenti non hanno comunque mutato il Dna del tracciato, che mantiene tutto il suo fascino. L’appuntamento è, dunque, imperdibile. Come fare per seguirlo in TV?

F1 – PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023

VENERDÌ 7 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 8 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 9 LUGLIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 16.00, GARA

F1 – GP GRAN BRETAGNA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale sarà garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre sabato e domenica il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di seguire la medesima programmazione di Sky Sport F1.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento britannico, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – L’appuntamento di Silverstone potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Gran Bretagna, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 8 LUGLIO

Ore 19.45 – Qualifiche, Differita

DOMENICA 9 LUGLIO

Ore 19.00 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse