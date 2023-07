Combinata nordica, sette azzurri in raduno in Trentino fino a domani

Le squadre A e B di combinata nordica, maschili e femminili, pronte per una tre giorni di allenamento tra Predazzo e Stava, dove gli specialisti azzurri sono impegnati da ieri e sino a mercoledì 12 luglio in vista della nuova stagione di Coppa del Mondo.

Il direttore tecnico Ivo Pertile, per l’occasione, ha deciso di convocare sette atleti: tra gli uomini presenti il capitano Alessandro Pittin (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici 2010) insieme a Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti, Aaron Kostner e Stefano Radovan. Non ci sarà invece Samuel Costa, che aveva fatto parte dell’ultimo ritiro in quel di Tarvisio.

Nel settore femminile ci saranno invece Daniela Dejori e Veronica Gianmoena, rispettivamente 21esima e 15esima nell’ultima stagione di Coppa del Mondo.

Foto: Lapresse