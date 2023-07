Calendario Mondiali scherma 2023 oggi: orari sabato 29 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

L’Italia punta alla doppia cifra di medaglie in questa ottava e penultima giornata dei Mondiali di scherma a Milano. Dopo aver centrato l’ottavo podio con l’argento delle spadiste, oggi l’attesa è tutta per le prove a squadre di fioretto femminile e spada maschile.

Fari puntati soprattutto sul Dream Team, che, dopo la fantastica tripletta nell’individuale, va a caccia di una vittoria anche nella prova a squadre. L’Italia è la principale favorita, con il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, e comincerà il suo cammino (dalle ore 10.00) nei quarti contro la Germania. Le rivali principali sono Stati Uniti o Francia, che le azzurre dovrebbero incrociare nell’ultimo atto.

Attenzione anche alla spada maschile. Il quartetto azzurro (Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini) ha davvero una grande occasione quest’oggi di ottenere punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi. Il quarto di finale contro la Rep.Ceca (ore 10.50) è un’occasione da sfruttare per aprirsi una strada verso il podio iridato.

Cominceranno poi il loro cammino iridato anche anche i fiorettisti e le sciabolatrici, con i loro primi assalti dei sedicesimi di finale a partire dalle ore 9.00. Le azzurre potrebbero sfidare agli ottavi l’Ucraina di Olga Kharlan riammessa proprio ieri dalla Federazione dopo la sospensione della squalifica per il cartellino nero nel match contro la russa Smirnova.

L’ottava giornata dei Mondiali di scherma comincerà alle ore 09.00. Sarà possibile seguirle in diretta televisiva su Rai 2, Rai Sport HD, Sky Sport Arena ed Eurosport HD. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo assalto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2023

Sabato 29 luglio



Dalle 09.00

Fasi preliminari – Fioretto maschile a Squadre

Fasi preliminari – Sciabola femminile a Squadre

Dalle 10.00

Fasi finali – Fioretto femminile a Squadre

Dalle 10.50

Fasi finali – Spada maschile a Squadre

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 11.40 alle 12.55 e dalle 17.00 alle 18.50), Rai Sport HD (dalle 12.55 alle 15.00) Sky Sport Action (dalle 13.20 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 18.50), Sky Sport 251 (dalle 11.40 alle 13.20), Eurosport HD (dalle 22.30 alle 01.30 in differita)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Discovery+ (dalle 13.00 alle 14.45 e dalle 17.00 alle 19.25)

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI SCHERMA 2023: GLI ITALIANI IN GARA

Fioretto femminile a Squadre – Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo

Spada maschile a Squadre – Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini

Sciabola femminile a Squadre – Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile

Fioretto maschile a Squadre – Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Filippo Macchi

FOTO: Bizzi/Federscherma