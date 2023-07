Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2023 degli sport acquatici proseguiranno a Fukuoka, in Giappone, oggi, domenica 16 luglio: il programma della rassegna iridata vedrà l’assegnazione di altri 5 titoli. Saranno in finale per l’Italia nel nuoto artistico Linda Cerruti/Lucrezia Ruggiero (duo tecnico femminile) e nel nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza (10 km maschile).

Le cinque finali odierne vedranno quali protagonisti il nuoto artistico (duo tecnico femminile e duo tecnico misto), il nuoto di fondo (10 km maschile) ed i tuffi (trampolino individuale 1m maschile e piattaforma sincro 10m femminile).

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Action HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Domenica 16 luglio

01.00-03.15 NUOTO DI FONDO 10km maschile – Finale (PALTRINIERI Gregorio, ACERENZA Domenico) – Sky Sport Summer, Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

02.00 PALLANUOTO FEMMINILE Stati Uniti-Cina (Gruppo A) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

03.00-04.15 TUFFI Piattaforma sincro 10m femminile – Preliminari – Sky Sport Summer, Rai Play 2, Sky Go, Now, Recast TV

03.00-05.00 NUOTO ARTISTICO Squadre tecnico – Preliminari (Italia – SPORTELLI Isotta, CERRUTI Linda, PICCOLI Enrica, ZUNINO Francesca, RUGGIERO Lucrezia, IACOACCI Marta, MASTROIANNI Sofia, VERNICE Giulia) – Sky Sport Action HD, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV

03.30 PALLANUOTO FEMMINILE Francia-Australia (Gruppo A) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

05.00 PALLANUOTO FEMMINILE Paesi Bassi-Spagna (Gruppo B) – Rai 2 HD, Rai Play, Recast TV

06.30 PALLANUOTO FEMMINILE Israele-Kazakistan (Gruppo B) – Recast TV

07.30-09.00 TUFFI Trampolino individuale 1m maschile – Finale – Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

09.00 PALLANUOTO FEMMINILE Italia-Argentina (Gruppo C) (Italia – 1 CONDORELLI Giuseppina Aurora, 2 TABANI Chiara, 3 GALARDI Giuditta, 4 AVEGNO Silvia, 5 GIUSTINI Sofia, 6 BETTINI Dafne, 7 PICOZZI Domitilla, 8 BIANCONI Roberta, 9 PALMIERI Valeria (C), 10 MARLETTA Claudia Roberta, 11 COCCHIERE Agnese, 12 VIACAVA Giulia, 13 BANCHELLI Caterina) – Sky Sport Summer, Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

09.30-11.00 NUOTO ARTISTICO Duo tecnico misto – Finale – Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV

10.30 PALLANUOTO FEMMINILE Grecia-Sudafrica (Gruppo C) – Recast TV

11.00-12.30 TUFFI Piattaforma sincro 10m femminile – Finale – Sky Sport Summer, Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

12.00 PALLANUOTO FEMMINILE Nuova Zelanda-Giappone (Gruppo D) – Recast TV

12.30-14.00 NUOTO ARTISTICO Duo tecnico femminile – Finale (Italia – CERRUTI Linda/RUGGIERO Lucrezia) – Sky Sport Summer, Sky Sport Action HD, Rai Sport HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE Ungheria-Canada (Gruppo D) – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani