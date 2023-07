Boxe, la furia di Federico Serra: “Il solito giochino con la vaselina davanti al mondo”

Si riversa sui social, e in particolare su Facebook, la furia di Federico Serra dopo la conclusione anticipata dei suoi Giochi Europei in quel di Cracovia. Protagonista nei 51 kg, l’azzurro è stato sconfitto con un verdetto che lascia (tanti) dubbi contro il turco Samet Gumus.

Così si è espresso il pugile sardo: “Scusatemi se non rispondo a nessuno, ma per il momento è meglio così!!! Poi ti dicono ti rifarai, il mondo ha visto…. che senso ha se poi non hai ciò che meriti, ciò su cui hai lavorato, buttato sangue e sudore, fame e sete, lontano da tutti solo con i tuoi demoni?”

E rafforza ancora il concetto nella parte finale del post: “Ti rifarai, poi ti fai il sedere nuovamente e poi ti rifanno il solito giochino con la vaselina davanti a tutto il mondo.. che senso ha tutto ciò!!!“.

Uno sfogo durissimo, condiviso peraltro dal suo stesso angolo, perché i tecnici italiani non le hanno mandate a dire ai colleghi turchi: “Solo così sapete vincere“. E, del resto, in questo 2023 non è nemmeno la prima volta che si vedono dei giudizi quantomeno controversi. Che, poi, sono quelli che hanno messo la boxe di fronte a tutte le situazioni di cui il pubblico è a conoscenza in termini olimpici.

Foto: European Games 2023