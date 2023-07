Boxe, Federico Serra vittima dell’ennesimo furto ai Giochi Europei. L’ira dei tecnici: “Solo così potete vincere!”

La boxe dilettantistica è sempre più marcia. Tante promesse a parole e annunci di cambiamenti che poi non si sono mai materializzati, con giurie sempre più incompetenti (per non usare altri aggettivi dai toni più pesanti) e che sanciscono verdetti ben lontani da quello che effettivamente si vede sul ring. Ormai è una musica che si ripete in ogni torneo internazionale e che mina la credibilità del pugilato, la cui presenza è stata comunque confermata per le prossime due Olimpiadi ma non sotto l’egida dell’IBA. IBA o non IBA, sembra di leggere Il Gattopardo e ai Giochi Europei si è palesato l’ennesimo furto ai danni dell’Italia. In occasione della semifinale della categoria fino a 51 kg, il nostro Federico Serra è stato inopinatamente dichiarato sconfitto dal turco Samet Gumus per split decision (4-1: quattro 29-28, un 28-29).

L’azzurro aveva letteralmente dominato l’incontro sul ring della Nowy Targ Arena. Il sardo ha impostato e condotto costantemente il match: era lui a essere il più propositivo, a portare colpi con costanza ed efficacia, a piazzare splendide combinazioni, a farsi sentire con insistenza con dei bei ganci destri e con un sinistro di richiamo particolarmente pungente. L’anatolico rispondeva soltanto di rimessa, in maniera a tratti confusionaria e farraginosa, senza continuità e con poca destrezza tecnica. I giudici si muovono in maniera scomposta: il primo e il terzo premiano Gumus nel primo e nel secondo round; il secondo e il quarto danno un 10-9 al turco nella prima e nella terza ripresa; il quinto preferisce l’azzurro nel secondo e terzo parziale. Come se fosse un furto pensato in maniera chirurgica, riportando sui cartellini un confronto combattuto e tirato che però non si è oggettivamente visto tra le corde.

Samet Gumus esulta, ma è l’unico a crederci insieme al suo staff: il pubblico fischia rumorosamente dagli spalti, Serra quasi scoppia in lacrime, i tecnici italiani a bordo ring inveiscono comprensibilmente urlando “Sapete vincere soltanto così. Non sapere fare un c***o“. Federico Serra ferma la sua avventura in questa competizione multisportiva, non raggiunge la finale e soprattutto manca per il momento l’appuntamento con il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che agli European Games viene assegnato esclusivamente ai due pugili che disputeranno l’atto conclusivo domani pomeriggio. Il nostro portacolori torna a casa con un’amara medaglia di bronzo, a contendersi il titolo saranno lo scorretto Gumus e il francese Billal Bennama. Per il biglietto a Cinque Cerchi bisognerà passare dai tornei del prossimo anno.

Foto: GRZEGORZ LYKO European Games