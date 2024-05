Boxe, Federico Serra fuori dalle Olimpiadi. Sconfitto da Delgado, resta l’amarezza per il furto di Cracovia

Federico Serra è salito sul ring dell’Huamerk Stadium di Bangkok (Thailandia) per iniziare l’ultimo torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo aver subito un furto ai Giochi Europei e aver steccato il preolimpico di Busto Arsizio un paio di mesi fa (perse contro il filippino Rogen Ladon al primo turno). Il pugile italiano ha esordito affrontando l’ecuadoriano Luis Fernando Delgado Vera tra i 51 kg e purtroppo è stato sconfitto per split decision (4-1), venendo così eliminato ai 32mi di finale e dicendo definitivamente addio al sogno di partecipare alla rassegna a cinque cerchi.

Il 29enne sardo, già medaglia di bronzo agli Europei 2022, poteva essere una buona carta per l’Italia nella capitale francese, ma purtroppo nei due tornei preolimpici non ha dimostrato la caratura agonistica che si era vista nelle passate stagioni (raggiunse anche i quarti di finale ai Mondiali 2021) e non è riuscito a meritarsi un pass per la rassegna a cinque cerchi. Tra i pesi mosca sono in palio gli ultimi quattro tagliandi per i Giochi, dunque Federico Serra avrebbe dovuto raggiungere la semifinale per fare festa: sarebbe servito vincere quattro match consecutivi, purtroppo non è riuscito a imporsi neanche in un incontro.

Resta l’amarezza per essere stato letteralmente derubato del pass lo scorso anno a Cracovia, quando venne dichiarato ingiustamente sconfitto dal turco Samet Gumus (4-1) nella semifinale che metteva in palio il biglietto per le Olimpiadi. Quella battuta d’arresto, sinonimo di una boxe dilettantistica sempre più marcia tra i giudici, sembra avere frenato il nostro portacolori. Sarebbe bastato un verdetto corrispondente a quanto visto sul ring in Polonia e Federico Serra sarebbe stato a Parigi, invece è stato defraudato e non è più riuscito a rialzarsi nei due successivi preolimpici.

L’Italia si è presentata in Thailandia per qualificarsi nelle cinque categorie di peso in cui al momento non figurano azzurri ammessi ai Giochi. Ieri Michele Baldassi ha mancato l’assalto tra i 57 kg, oggi Federico Serra è stato eliminato tra i 51 kg, restano dunque in corsa Gianluigi Malanga (63,5), Salvatore Cavallaro (71 kg) e Melissa Gemini (75 kg). Proprio domani è previsto il debutto di Malanga e Cavallaro, impegnati rispettivamente contro lo slovacco Tanko e l’algerino Yaiche: in entrambe le categorie vengono messi in palio cinque pass. Melissa Gemini esordirà direttamente agli ottavi di finale il prossimo 1° giugno (quattro tagliandi in palio).