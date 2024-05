Boxe, Salvatore Cavallaro dice addio alle Olimpiadi: sconfitta al primo turno contro un algerino

Salvatore Cavallaro non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il pugile italiano non è infatti riuscito a qualificarsi per i Giochi e sarà costretto a guardare da casa la rassegna a cinque cerchi, senza poter essere protagonista nella categoria di peso fino a 71 kg.

Il 28enne siciliano è infatti stato eliminato al primo turno del torneo di qualificazione che si disputa a Bangkok (Thailandia) e ha dovuto definitivamente dire addio al sogno di poter salire sul ring della capitale francese, dopo che aver fallito l’obiettivo anche nelle due precedenti occasioni (sconfitto da Rami Kiwan al secondo turno del preolimpico di Busto Arsizio e battuto da Nikolai Terteryan al secondo turno dei Giochi Europei).

Salvatore Cavallaro ha perso per split decision (4-1) contro l’algerino Youcef Islam Yache. Si tratta della terza sconfitta al primo turno per il contingente tricolore presentatosi in terra asiatica. In precedenza erano già stati eliminati Michele Baldassi (dal kirghiso Seiitbek tra i 57 kg) e Federico Serra (dall’ecuadoriano Delgado tra i 51 kg). Soltanto Gianluigi Malanga aveva superato il primo scoglio, regolando lo slovacco Tanko e passando ai sedicesimi di finale tra i 63,5 kg. Melissa Gemini esordirà direttamente agli ottavi di finale tra le 75 kg il prossimo 1° giugno.