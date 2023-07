Berrettini-Alcaraz oggi, Wimbledon 2023: a che ora inizia, programma 10 luglio, tv, streaming

Matteo Berrettini vs Carlos Alcaraz. Aumenta l’attesa per il big match di questa ottava giornata del tabellone principale di Wimbledon 2023, in cui si svolgeranno tutti i rimanenti ottavi di finale maschili e femminili per delineare il quadro completo dei quarti di finale. L’Italia, che ha già un suo rappresentante al prossimo turno (Jannik Sinner), sogna di portare per la prima volta nella storia ben due giocatori tra i migliori otto dei Championships.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ALCARAZ

Il romano sta disputando il torneo della rinascita dopo una prima parte di stagione da incubo, tra svariati problemi fisici ed un conseguente calo nella qualità del suo gioco, ma servirà davvero un’impresa per avere la meglio sul numero 1 del ranking mondiale. Lo spagnolo ha vinto due dei tre scontri diretti andati in scena a livello ATP, ma non ci sono precedenti sull’erba.

L’unica vittoria dell’azzurro su Alcaraz risale al terzo turno degli Australian Open 2022, quando Matteo la spuntò al tiebreak del quinto set dopo una vera e propria battaglia. Da allora sono cambiate tante cose e l’ago della bilancia pende dalla parte del giovane talento iberico, tuttavia la superficie potrebbe riequilibrare la situazione favorendo quindi il finalista di Wimbledon 2021.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Berrettini-Alcaraz, ottavo di finale di Wimbledon 2023. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WIMBLEDON 2023 OGGI

Lunedì 10 luglio

Dalle 14.30

Beatriz Haddad Maia (Brasile)-Elena Rybakina (Kazakistan)

A seguire (non prima delle 15.30)

Novak Djokovic (Serbia)-Hubert Hurkacz (Polonia) (il serbo è in vantaggio 7-6, 7-6)

A seguire

Ons Jabeur (Tunisia)-Petra Kvitova (Repubblica Ceca)

A seguire

Carlos Alcaraz (Spagna)-Matteo Berrettini (Italia)

BERRETTINI-ALCARAZ: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Wimbledon 1 (251), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse