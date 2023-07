LIVE Berrettini-Alcaraz, Wimbledon 2023 in DIRETTA: l’ordine di gioco, un ottavo per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live degli ottavi di finale di Wimbledon 2023 tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. Si prospetta una sfida stellare tra il romano, finalista in questo torneo nel 2021 e scivolato al 38° posto nel ranking ATP a seguito della lunga catena di infortuni, ed il n.1 al mondo spagnolo, con quest’ultimo che anche nel 2022 incrociò al 4° turno un italiano, venendo eliminato in quattro set da Jannik Sinner. Peraltro proprio l’altoatesino si è già qualificato per i quarti anche in questa edizione: se Berrettini dovesse raggiungerlo, si tratterebbe di un risultato storico, perché mai abbiamo avuto due nostri portacolori tra i migliori 8 della competizione tennistica più prestigiosa in assoluto.

Sia Berrettini sia Alcaraz hanno lasciato un solo set nei tre turni precedenti: il romano al debutto contro Lorenzo Sonego, l’iberico ai sedicesimi contro il cileno Nicolas Jarry. L’italiano sembra nato per giocare sull’erba: su questa superficie persino il rovescio, tradizionalmente non il colpo migliore della casa, diventa un’arma incisiva grazie ai tagli in slice che creano scompiglio agli avversari. Inoltre sin qui non ha ancora mai ceduto un turno di battuta: chiaramente la funzionalità del servizio rappresenterà la condicio sine qua non per avere una chance di battere il fenomeno spagnolo.

Sono tre i precedenti tra i due giocatori, nessuno dei quali sull’erba. Nel 2021 Alcaraz la spuntò ai quarti di finale a Vienna solo al tie-break del terzo set. Equilibratissimo e memorabile fu anche il secondo confronto, questa volta ai sedicesimi degli Australian Open 2022: in quella circostanza si impose Berrettini al super tie-break del quinto set dopo oltre 4 ore di battaglia. Infine, sulla terra rossa di Rio de Janeiro nel 2022, vinse il classe 2003 per 6-2, 2-6, 6-2.

Il match tra Berrettini ed Alcaraz sarà il terzo di giornata sul Campo Centrale a partire dalle 14.30 italiane (le 13.30 locali). In precedenza andranno in scena delle partite del tabellone femminile che si annunciano lunghe: Haddad Maia-Rybakina e Jabeur-Kvitova. Non è escluso (se non probabile) che al programma si aggiunga anche il match tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz. Insomma, facile che l’attesissimo ottavo tra Berretini e Alcaraz cominci nel tardo pomeriggio/sera. Vi aspettiamo per non perdervi nemmeno un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento!

ORDINE DI GIOCO WIMBLEDON 10 LUGLIO (CAMPO CENTRALE)

Dalle 14.30

Beatriz Haddad Maia (Brasile)-Elena Rybakina (Kazakistan)

A seguire

Ons Jabeur (Tunisia)-Petra Kvitova (Repubblica Ceca)

A seguire

Carlos Alcaraz (Spagna)-Matteo Berrettini (Italia)

