Basket: l’Italia del Green Team affronta l’Under 22 della Spagna in due amichevoli. I giovani azzurri provano a mettersi in mostra per il futuro

Inizia un nuovo progetto per l’Italbasket. Oggi e domani, infatti, dodici ragazzi che compongono il Green Team – indossando una canotta bianca ma con numeri di colore verde, accompagnati dal logo “Macron 4 Planet” per mandare un messaggio di sostenibilità e di rispetto per l’ambiente – sfideranno in due amichevoli la selezione Under 22 della Spagna (entrambe le sfide incominceranno alle 20:30 circa a Torrejon de Ardoz, località non lontana dalla Capitale Madrid).

A guidare lo staff azzurro sarà Edoardo Casalone, accompagnato comunque dal CT della Nazionale Senior Gianmarco Pozzecco – in veste di Responsabile Tecnico – e dagli altri componenti come ‘Charlie’ Recalcati, Riccardo Fois e Federico Fucà. L’assistente del ‘Poz’ ha presentato così, attraverso il sito della FIP, le due imminenti partite: “L’intento era quello di dare a questi ragazzi l’opportunità di respirare l’aria della nostra famiglia Azzurra ed entrare a far parte di un progetto ampio. Nonostante le differenze di età, la grande disponibilità dimostrata da tutti ci ha permesso di svolgere delle sedute molto proficue. Le due gare che giocheremo in Spagna serviranno a chiudere il percorso ma ciò che volevamo vedere ed offrire ai convocati era una settimana di raduno e di lavoro insieme”.

I ranghi di Capitano per questa spedizione in Spagna saranno affidati a ‘Momo’ Diouf, centro in forza all’Unahotels Reggio Emilia che ha già collezionato sei presenze nella Nazionale Maggiore. Il roster a disposizione di coach Casalone include anche giovani azzurri che si stanno facendo le ossa all’estero, come l’ala Dame Sarr – in forza al Barcellona Campione in ACB e che ha anche debuttato in Eurolega nella stagione appena conclusa – e Sasha Grant, classe 2001 che milita nel Medi Bayreuth in Germania. Diversi sono invece i ragazzi che stanno cercando di guadagnarsi il loro spazio nelle squadre di Serie A, tra i quali Maximilian Ladurner (centro dell’Aquila Trento) ed il duo che difende i colori della Betram Tortona composto da Niccolò Filoni e Grant Basile. L’allenatore piemontese ha incluso nel gruppo anche due cestisti che giocano in A2 come Matteo Schina – playmaker del Basket Torino che ha sfiorato la promozione nella massima serie – e Vittorio Bartoli, ala/centro in forza a Ravenna.

La Spagna Under 22 guidata in panchina da Jaume Ponsarau proverà sicuramente a rendere la vita difficile agli Azzurri, cercando di ben figurare di fronte al pubblico di casa nonostante le due partite amichevoli non mettano nulla in palio se non la possibilità ai due coach di mettere minuti nelle gambe dei propri ragazzi per fargli poi spiccare il volo nel futuro con la Nazionale Maggiore. Da segnalare la coppia di lunghi del Gran Canaria (che ha rinunciato alla partecipazione in Eurolega per la prossima stagione nonostante la conquista dell’EuroCup) composta da Aitor Etxeguren e Alberto Redondo, mentre ad armare il braccio dall’arco ci proverà Alessandro Scariolo – guardia classe 2001 e figlio del CT della Spagna Campione del Mondo e d’Europa e coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo, che gioca in NCAA2 nei Quachita Tigers.

