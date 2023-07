Basket: Vezenkov, Micic ed Exum in NBA. Le grandi stelle dell’Eurolega lasciano l’Europa

Come succede ormai da molte stagione, la NBA ha allargato notevolmente i proprio orizzonti, iniziando a selezionare con grande frequenza i migliori giocatori dell’Eurolega. Sono veramente tantissime le stelle della massima competizione europea a lasciare il Vecchio Continente per fare il loro esordio (in alcuni casi si tratta di un ritorno) oltreoceano.

A fare i bagagli con direzione Sacramento è stato Sasha Vezenkov, che ha firmato con i Kings un triennale da venti milioni di dollari. L’Eurolega perde dunque il suo ultimo MVP, che ha trascinato l’Olympiacos fino alla finale, poi persa contro il Real Madrid. Il bulgaro era stato scelto nel draft 2017 alla scelta n°57 da Brooklyn e fino alla scorso anno i suoi diritti erano in mano a Cleveland, che li ha ceduti in uno scambio con Sacramento, con i Kings che ora hanno deciso di puntare su di lui.

Non solo Vezenkov, ma anche Vasilije Micic ha deciso di volare oltreoceano. Il serbo è stato MVP di Eurolega nel 2021 e ha vinto anche il premio di miglior giocatore delle Final Four per due anni consecutivi. Il prossimo anno l’ex stella dell’Efes giocherà con la maglia degli Oklahoma City Thunder con cui ha firmato un triennale da 23,5 milioni di dollari. Micic era stato selezionato da Philadelphia al draft addirittura nel 2014, ma è sempre rimasto in Europa, con i diritti del suo contratto che sono finiti poi ad OKC, che ha deciso di puntare sul serbo.

Protagonista dell’ultima stagione di Eurolega è stato certamente Dante Exum, che con la maglia del Partizan ha sfiorato l’accesso alle Final Four. Dopo due anni in Europa (il primo con il Barcellona) il giocatore australiano ritorna nuovamente in NBA, con un annuale con i Dallas Mavericks di Luka Doncic. Per Exum si tratta di una nuova esperienza negli USA: quinta scelta del draft nel 2014 di Utah con cui ha giocato fino al 2019, prima di passare a Cleveland, ultima sua squadra NBA prima dell’approdo in Eurolega.

Credit Ciamillo